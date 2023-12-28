В европейском городе установили рождественскую елку из туалетов

По данным издания, арт-объект в какой-то мере стал частью местной культуры: такую елку здесь устанавливают не в первый раз. При этом ее высотность постепенно увеличивается — в 2019 году она была четырехэтажной. Тогда кабинки на нижнем ярусе являлись рабочими, и любой желающий мог ими воспользоваться.