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В европейском городе установили рождественскую елку из туалетов

На въезде в эстонский город Выру этой зимой установили необычную рождественскую елку. Она представляет собой украшенную гирляндами пятиэтажную пирамиду из зеленых туалетных кабинок, пишет газета Lõuna Postimees. Конструкцию завершает сверкающая звезда.

В европейском городе установили рождественскую елку из туалетов
© Lenta.ru

Елку поставили около АЗС на Таллинском шоссе. Автором сооружения выступила фирма, занимающаяся сдачей в аренду уличных туалетов. Рядом установили грузовик, также украшенный огоньками.

По данным издания, арт-объект в какой-то мере стал частью местной культуры: такую елку здесь устанавливают не в первый раз. При этом ее высотность постепенно увеличивается — в 2019 году она была четырехэтажной. Тогда кабинки на нижнем ярусе являлись рабочими, и любой желающий мог ими воспользоваться.

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