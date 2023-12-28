7 советских новогодних традиций, которые соблюдают и сегодня

В СССР новогодние праздники были одними из самых любимых и ожидаемых событий года.

© Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

О том, какие традиции из СССР до сих пор соблюдаются, — в материале «Рамблера».

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Новогодняя елка

Весь декабрь люди активно готовились к празднованию, создавая атмосферу праздника и проводя множество традиций. Важной частью новогодней подготовки была установка и украшение елки. Это стало общенациональной традицией. Елка часто устанавливалась в каждом доме, на улицах, в школах и детских садах.

Игрушки для украшения елки часто делали самостоятельно. Это могли быть бумажные украшения, поделки из фольги, шары из хрупкого стекла и другие любимые семейные реликвии.

Новогодние открытки

Еще одной традицией было отправление новогодних открыток. Люди писали поздравления своим близким, друзьям и коллегам, а также отправляли открытки почтой. Кроме того, открытки часто были украшены новогодними мотивами, такими как снеговики, елки и Дед Мороз.

Карнавал

Каждые каникулы проходил новогодний костюмированный бал. Люди наряжались в костюмы различных персонажей и переодевались во время праздника. Во время бала проводились танцы, игры и конкурсы, а также показывались спектакли и выступления. Костюмы могли быть самодельными, и каждый старался выглядеть оригинально и ярко.

Дед Мороз и Снегурочка

Традиционно на Новый год дети ждали визита Деда Мороза и Снегурочки, которые приносили подарки. Они выступали на школьных утренниках, детских праздниках, ходили по домам и раздавали детям подарки. Дед Мороз и Снегурочка стали постоянными участниками новогодних праздников и являлись символом добра и волшебства.

Новогодний стол

Новогодний стол был полон вкусных и любимых блюд. Одним из самых популярных считался салат «Оливье». Это салат из кубиков отварного картофеля, моркови, горошка, яиц, маринованных огурцов, вареной колбасы, майонеза.

Важным атрибутом новогоднего стола были мандарины, которые стали символом праздника. Они украшали стол и напоминали о наступлении новогодней ночи.

«Голубой огонек»

Также в СССР было традицией смотреть новогодние телепередачи. Одной из самых известных была программа «Голубой огонек», которая выходила в эфир непосредственно перед Новым годом. В этой программе показывались музыкальные номера, сценки и выступления знаменитых артистов. Также в эфире часто показывали новогодние фильмы и мультфильмы, которые стали настоящей классикой советской кинематографии.

Уличные празднования