Названы лучшие подарки на Новый год

Наступающий 2024 год по восточному календарю будет годом Дракона. Астрологи рассказали, какие подарки стоит выбрать близким на Новый год в соответствии с его символом.

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«Дракон в китайской культуре символизирует победу над несправедливостью, борьбу со злом, честь и правду», – пишут медиа.

По восточному календарю 2024 год пройдет под покровительством мифического зверя – Зеленного Деревянного Дракона. На этот Новый год близким будет уместно подарить вещь с изображением символа года, поскольку это позволит привнести в дом одариваемого ауру удачи и везения.

Подходящим подарком может быть деревянная статуэтка в форме дракона, картина с его изображением, посуда или текстиль.

Кроме того, астрологи убеждены, что Дракону нравится красный цвет, а также все огненное и сияющее. Учитывая это, можно подарить свечу, подсвечник или лампу.