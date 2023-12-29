Традиции и обычаи Нового года в мире

Наступление Нового года отмечают во всем мире. В каждой стране сложились свои традиции и обычаи празднования этого дня. Расскажем о них подробнее.

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Новый год – это один из самых популярных и самых ожидаемых праздников во всем мире. Каждая страна отмечает его по своему, собственным уникальным образом, добавляя свои традиции, обряды и особенности. Давайте погрузимся в этот волшебный праздник и узнаем, как люди отмечают новый год в разных странах мира.

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Сингапур

Сингапур – это одна из самых разнообразных и культурно насыщенных стран Азии. Здесь новый год отмечается великолепными и красочными представлениями, восточными танцами и костюмированными шествиями. На площади Мерлион в центре Сингапура каждый год организуется огненное шоу, сопровождающееся фейерверками и музыкой. Китайцы в Сингапуре также отмечают новый год по лунному календарю, встречая его семейными ужинами и вековыми традициями.

Бразилия

В Бразилии новый год приходит летом, поэтому люди часто отмечают его на пляжах, наслаждаясь солнцем и морем. По традиции, во время рождественской ночи бразильцы носят белое белье, в котором они надеются привлечь удачу и счастье в новом году. Во время заката многие посещают пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть удивительные огненные и пиротехнические шоу. В Шотландии новый год, или Хогмани, отмечается особенно величественно. Здесь существуют древние обряды, включая традиции «Прохождения первого через двери» и «Кучки солнца», которые связаны с привлечением удачи и отпугиванием злых духов. Ночью улицы заполняются костюмированными группами, которые ходят от дома к дому, петь скотчебаллы и поздравлять друг друга с Новым годом.

Италия

В Италии новый год – это время семейных ужинов, когда родственники собираются вместе. На площади Сан-Марко в Венеции организуется маскарадный бал, в Сицилии люди разбрасывают конфетти и петарды, а на юге страны многие люди запускают летучих мышей, что символизирует новое начало. В Японии новый год – это традиционное время отдыха и семейных сборов. На севере страны люди принимают участие в специальной церемонии под названием Хатино, когда они встают на гору и наблюдают первый восход солнца нового года. В других частях Японии люди посещают храмы, прося у богов удачи и здоровья на новый год. Также популярна забавная традиция – отправлять новогодние открытки, называемые ненгажо, друзьям и семье.