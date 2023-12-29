Самый большой в мире кубик Рубика построили в Дубае
Самый большой в мире кубик Рубика установили в Дубае. Инсталляция состоит из 21 стекловолоконного куба высотой в метр и весит более 300 килограммов.
Скульптура появилась на территории образовательного кластера. По словам ее создателей, каждый поворот куба символизирует не просто вращение цветных квадратов, а приобретение новых навыков для решения сложных задач и преодоление пробелов в знаниях, сообщает Arab Times.
В 2022-2023 годах Объединенные Арабские Эмираты побили 123 мировых рекорда, 12 из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса.
Так, в ноябре текущего года в Дубае открыли самый большой в мире интерактивный купол. Эффект полного погружения достигается при помощи планшета с функциями дополненной реальности. Посетители могут сами создавать уникальное содержание и изменять 360-градусную лазерную проекцию.