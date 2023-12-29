Самый большой в мире кубик Рубика построили в Дубае

Самый большой в мире кубик Рубика установили в Дубае. Инсталляция состоит из 21 стекловолоконного куба высотой в метр и весит более 300 килограммов.

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Скульптура появилась на территории образовательного кластера. По словам ее создателей, каждый поворот куба символизирует не просто вращение цветных квадратов, а приобретение новых навыков для решения сложных задач и преодоление пробелов в знаниях, сообщает Arab Times.

В 2022-2023 годах Объединенные Арабские Эмираты побили 123 мировых рекорда, 12 из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса.