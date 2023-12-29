29 декабря. Какой сегодня праздник

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день виолончели

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29 декабря в мире отмечается праздник, посвященный виолончелистам и всем любителям этого музыкального инструмента. Дата посвящена Пабло Казальсу (1876 – 1973) – каталонскому музыканту.

Первое упоминание о виолончели относятся к середине XVI века. Его создателем является итальянец Андреа Мати. Виолончель обладает широкими выразительными возможностями и богатой техникой исполнения, ее используют и как сольный инструмент, и в симфоническом оркестре. В 2014 году южноафриканский музыкант Карел Хенн установил рекорд по продолжительности игры на виолончели. Он играл без перерыва 26 часов и был включен в Книгу Гиннесса.

День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ

29 декабря в России отмечается День службы профессионально-психологического отбора МВД. Эта служба в МВД считается самой молодой. Тем не менее она уже положительно зарекомендовала себя, имеет свою историю и стадии становления. История формирования этого подразделения в МВД началась в 1971 году. Тогда создали первую психофизиологическую лабораторию, она была включена в окружную военно-врачебную комиссию УВД Мосгорисполкома. Сотрудники отбирали водителей на спецтранспорт.

Центральная лаборатория психодиагностики профпригодности при МВД начала свою работу в 1992 году. Психологи российского МВД проводят психологические обследования, специальные психофизиологические исследования на полиграфе, изучают индивидуально-психологические особенности личности кандидата на службу в органах. Также данные специалисты повышают психолого-педагогическую компетенцию руководства ОВД.

29 декабря также отмечаются: День рождения белого медведя,

День «Еще столько всего надо сделать!»,

День розыска забытых благодарностей.

События 29 декабря:

315 лет назад (1708 год) указом Петра I в России были созданы губернии.

255 лет назад (1768 год) в России были введены первые бумажные деньги.

30 лет назад (1993 год) вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.

Кто родился 29 декабря:

Фаворитка короля Франции Людовика XV маркиза де Помпадур (1721 – 1764).

Итальянский архитектор Карл Росси (1775 – 1849).

Американский актер Джон Войт (1938).

Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Лилли Вачовски (1967).