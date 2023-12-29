Задобрить Дракона: как правильно встречать Новый год

По восточному календарю 2024 год – это год Зелёного Деревянного Дракона. Его уникальность в том, что это – единственное мифическое существо из всех животных китайского календаря. При этом сами китайцы наделяют Дракона массой качеств: он сильный, независимый, властный пророк, вестник нового и покровитель тех, кто готов к переменам в жизни. Хозяин года гарантирует, что следующие 12 месяцев точно будут необычными. А чтобы они стали ещё и удачными, в новогоднюю ночь Дракона надо задобрить, уделив внимание наряду, домашнему декору и праздничному столу.

© Wang Yanbing/VCG/ТАСС

Ёлки-палки

Видео дня

Дракон обожает чрезмерность и в декоре. Больше блёсток, фонариков и мишуры – в основном красных и золотых оттенков. Касается это и украшения ёлки: она, кстати, должна быть натуральная, всё искусственное хозяин года ненавидит.

«Желательно, чтобы были украшены все комнаты дома, – объяснила дизайнер интерьеров Ирина Печорина. – Можно развесить разноцветные гирлянды – и электрические, и из обычной фольги. Пригодятся красные китайские фонарики, много свечей или отдельных лампочек – никакого полумрака».

Дракон обожает буйство огня и красок, поэтому в эту ночь можно зажигать бенгальские огни, запускать петарды и салюты, взрывать хлопушки: всё то, чего так не любил прошлогодний боязливый Кролик.

«В комнате обязательно должны быть цветы или домашние растения, – добавила Печорина. – Также стоит приготовить изделия из дерева – например, это может быть посуда для сервировки или статуэтки. В комнате, где проходит празднование, нужно разместить фигурки дракона. Вообще, чем больше его изображений, тем лучше: например, рисунок на посуде, подсвечники, салфетки».

Причём этот декор можно использовать и дальнейшем в течение года – считается, что это приносит особенную удачу.

Совсем не подарок!

В отличие от семейного Кролика Дракон обязывает к шумным вечеринкам. Он любит быть в центре внимания и выделяться, поэтому встреча его года должна пройти максимально торжественно. Лучше всего, если праздник пройдёт в шумном кафе. Но если планируется встречать Новый год дома, то туда стоит пригласить побольше гостей. Причём таких, которые смогут сделать вечер незабываемым, а не превратить его в скучное застолье.

В первые минуты наступившего года нужно выйти на улицу, хотя бы на пару минут. Хозяин года – существо вольное. Тому, кто встретит 1 января на свежем воздухе, он обещает покровительство весь год.

«Если говорить о подарках, то Дракон ценит впечатления и яркие эмоции, – рассказал таро-астролог Евгений Суринов. – Поэтому лучшим вариантом станет подарок на какие-либо мастер-классы, сеансы фитнеса или массажа. Это также может быть сертификат на лыжную или конную прогулку».

Также можно подарить одежду или аксессуары зелёного цвета, живые растения и фигурки драконов. Не понравятся символу года предметы, связанные с огнём, и острые вещи, например, ножи или ножницы. Основное правило для встречи года Дракона – это поддерживать в себе хорошее настроение. Это шумное и весёлое мифическое животное точно не одарит удачей тех, кто весь праздник просидит в унынии. А вот всем остальным огнедышащий символ может принести успех.

Пять примет на новогоднее счастье в год Дракона:

1. Не надевать чужую или старую одежду.2. Как можно больше шуметь всю новогоднюю ночь.3. Провести генеральную уборку накануне праздника.4. Не допускать ссоры или ругани за столом.5. Положить под каждую тарелку по десяти­рублёвой монетке, чтобы притянуть в дом богатство.

К столу!

В Китае Дракона называют самым большим гурманом, поэтому у него особые требования к праздничному столу. Подойдут самые изысканные блюда по сложным рецептам. Но главное – чтобы все они были приготовлены из свежих и натуральных продуктов. В эту ночь на столе не должно быть ни консервов, ни полуфабрикатов, ни заморозки, ведь Дракон по натуре – хищник и любит лакомиться свежим мясом. Даже красную икру лучше приобрести развесную. Главным продуктом вечера должно стать мясо – не важно, жареное или запечённое. Это может быть и свинина или говядина, и курица или индейка. Не стоит лишь прибегать к мясу кролика, ведь это хозяин ушедшего 2023-го.

Огнедышащий символ года точно оценит острые приправы или пряные соусы. А ещё Дракон – известный сладкоежка, поэтому в новогоднее меню можно смело включать десерт. Из фруктов на столе должны преобладать цитрусовые, в особенности мандарины.

Наряд вне очереди

Дракон обожает роскошь, поэтому новогодняя ночь – повод забыть о скромности и позволить себе действительно впечатляющий наряд.

«В одежде можно и даже нужно использовать золотые и серебряные, красные и фиолетовые, жёлтые и терракотовые оттенки, – говорит нижегородский стилист Юлия Назарова. – В идеале всё должно сверкать и переливаться, как драконья чешуя. Блёсток и страз должно быть много. Если яркие цвета в одежде совсем не хочется использовать, то сделать образ заметнее можно за счёт аксессуаров – браслетов, колец, серёжек. Это уместно для домашней вечеринки. Но пастельные варианты всё равно придётся исключить».

Кроме того, лучше не выбирать зелёную гамму, хоть она и заявлена в символе года. По китайскому календарю год Зелёного Дракона наступает только в феврале, поэтому не стоит использовать такие наряды заранее. Кроме того, все оттенки синего тоже нежелательны.

Встретить Новый год в пижаме не получится: у Дракона строгие принципы. Лучшим вариантом для женщин станет длинное платье из бархата, шёлка или атласа, брючный костюм с блестящим жакетом, а для мужчин – сочетание брюк и рубашки.

«Обязательно стоит позаботиться о вечернем макияже и причёске, – отметила Юлия Назарова. – И никаких тапочек: в этом году точно нужно прихватить с собой в гости сменку – туфли на каблуке».