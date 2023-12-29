Задобрить Дракона: как правильно встречать Новый год

Задобрить Дракона: как и в чем правильно встречать Новый год
По восточному календарю 2024 год – это год Зелёного Деревянного Дракона. Его уникальность в том, что это – единственное мифическое существо из всех животных китайского календаря. При этом сами китайцы наделяют Дракона массой качеств: он сильный, независимый, властный пророк, вестник нового и покровитель тех, кто готов к переменам в жизни. Хозяин года гарантирует, что следующие 12 месяцев точно будут необычными. А чтобы они стали ещё и удачными, в новогоднюю ночь Дракона надо задобрить, уделив внимание наряду, домашнему декору и праздничному столу.
Ёлки-палки
Дракон обожает чрезмерность и в декоре. Больше блёсток, фонариков и мишуры – в основном красных и золотых оттенков. Касается это и украшения ёлки: она, кстати, должна быть натуральная, всё искусственное хозяин года ненавидит.
«Желательно, чтобы были украшены все комнаты дома, – объяснила дизайнер интерьеров Ирина Печорина. – Можно развесить разноцветные гирлянды – и электрические, и из обычной фольги. Пригодятся красные китайские фонарики, много свечей или отдельных лампочек – никакого полумрака».
Дракон обожает буйство огня и красок, поэтому в эту ночь можно зажигать бенгальские огни, запускать петарды и салюты, взрывать хлопушки: всё то, чего так не любил прошлогодний боязливый Кролик.
«В комнате обязательно должны быть цветы или домашние растения, – добавила Печорина. – Также стоит приготовить изделия из дерева – например, это может быть посуда для сервировки или статуэтки. В комнате, где проходит празднование, нужно разместить фигурки дракона. Вообще, чем больше его изображений, тем лучше: например, рисунок на посуде, подсвечники, салфетки».
Причём этот декор можно использовать и дальнейшем в течение года – считается, что это приносит особенную удачу.
Совсем не подарок!
В отличие от семейного Кролика Дракон обязывает к шумным вечеринкам. Он любит быть в центре внимания и выделяться, поэтому встреча его года должна пройти максимально торжественно. Лучше всего, если праздник пройдёт в шумном кафе. Но если планируется встречать Новый год дома, то туда стоит пригласить побольше гостей. Причём таких, которые смогут сделать вечер незабываемым, а не превратить его в скучное застолье.
В первые минуты наступившего года нужно выйти на улицу, хотя бы на пару минут. Хозяин года – существо вольное. Тому, кто встретит 1 января на свежем воздухе, он обещает покровительство весь год.
«Если говорить о подарках, то Дракон ценит впечатления и яркие эмоции, – рассказал таро-астролог Евгений Суринов. – Поэтому лучшим вариантом станет подарок на какие-либо мастер-классы, сеансы фитнеса или массажа. Это также может быть сертификат на лыжную или конную прогулку».
Также можно подарить одежду или аксессуары зелёного цвета, живые растения и фигурки драконов. Не понравятся символу года предметы, связанные с огнём, и острые вещи, например, ножи или ножницы. Основное правило для встречи года Дракона – это поддерживать в себе хорошее настроение. Это шумное и весёлое мифическое животное точно не одарит удачей тех, кто весь праздник просидит в унынии. А вот всем остальным огнедышащий символ может принести успех.
Пять примет на новогоднее счастье в год Дракона:
1. Не надевать чужую или старую одежду.2. Как можно больше шуметь всю новогоднюю ночь.3. Провести генеральную уборку накануне праздника.4. Не допускать ссоры или ругани за столом.5. Положить под каждую тарелку по десятирублёвой монетке, чтобы притянуть в дом богатство.
К столу!
В Китае Дракона называют самым большим гурманом, поэтому у него особые требования к праздничному столу. Подойдут самые изысканные блюда по сложным рецептам. Но главное – чтобы все они были приготовлены из свежих и натуральных продуктов. В эту ночь на столе не должно быть ни консервов, ни полуфабрикатов, ни заморозки, ведь Дракон по натуре – хищник и любит лакомиться свежим мясом. Даже красную икру лучше приобрести развесную. Главным продуктом вечера должно стать мясо – не важно, жареное или запечённое. Это может быть и свинина или говядина, и курица или индейка. Не стоит лишь прибегать к мясу кролика, ведь это хозяин ушедшего 2023-го.
Огнедышащий символ года точно оценит острые приправы или пряные соусы. А ещё Дракон – известный сладкоежка, поэтому в новогоднее меню можно смело включать десерт. Из фруктов на столе должны преобладать цитрусовые, в особенности мандарины.
Наряд вне очереди
Дракон обожает роскошь, поэтому новогодняя ночь – повод забыть о скромности и позволить себе действительно впечатляющий наряд.
«В одежде можно и даже нужно использовать золотые и серебряные, красные и фиолетовые, жёлтые и терракотовые оттенки, – говорит нижегородский стилист Юлия Назарова. – В идеале всё должно сверкать и переливаться, как драконья чешуя. Блёсток и страз должно быть много. Если яркие цвета в одежде совсем не хочется использовать, то сделать образ заметнее можно за счёт аксессуаров – браслетов, колец, серёжек. Это уместно для домашней вечеринки. Но пастельные варианты всё равно придётся исключить».
Кроме того, лучше не выбирать зелёную гамму, хоть она и заявлена в символе года. По китайскому календарю год Зелёного Дракона наступает только в феврале, поэтому не стоит использовать такие наряды заранее. Кроме того, все оттенки синего тоже нежелательны.
Встретить Новый год в пижаме не получится: у Дракона строгие принципы. Лучшим вариантом для женщин станет длинное платье из бархата, шёлка или атласа, брючный костюм с блестящим жакетом, а для мужчин – сочетание брюк и рубашки.
«Обязательно стоит позаботиться о вечернем макияже и причёске, – отметила Юлия Назарова. – И никаких тапочек: в этом году точно нужно прихватить с собой в гости сменку – туфли на каблуке».
Под запретом у хозяина года и такие повседневные вещи, как джинсы или спортивные костюмы.