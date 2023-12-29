Почему украинцев обвинили в пятом разделе Польши

Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

В Польше вспыхнул новый скандал с антиукраинской составляющей. Потомкам выселенных в 1940-х из польских Карпат русинов массово возвращают отобранную властями ПНР землю, причем не всегда законно. К этому причастны политики ведущих партий, а новый министр юстиции и генеральный прокурор Польши, который сам является потомком переселенцев, ранее публично выступал за реституцию их земель.

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Популярный портал Wirtualna Polska (WP) опубликовал большой материал-расследование под громким заголовком «Пятый раздел Польши». Речь в нем идет о том, что начиная с 2009 года началась ползучая реституция земель в польских Карпатах, которые коммунистические власти Польской Народной Республики (ПНР) национализировали в конце 1940-х годов.

Эти земли (всего 1,1 млн га) были отобраны у русинов, часть из которых насильно депортировали в УССР в 1944-1946 годах на основании так называемого договора об обмене населением, а другую часть – на бывшие немецкие земли на западе Польши после операции «Висла» в 1947-м.

Поскольку среди поляков не было желающих обрабатывать лемковские земли, на них в подавляющем большинстве высадили леса, которые до сих пор пребывают в ведении «Государственных лесов Польши» (Гослес). Это учреждение рассматривало высадку лесов на бывших полях как инвестицию, и уже давно получает с нее доходы, заготавливая товарную древесину.

Стоит отметить, что хотя WP пишет об «украинцах», в упомянутые годы никаких таких «украинцев» в польских Карпатах не было. Местные жители некатолического вероисповедания называли себя русинами, или лемками – поэтому и сам край до сих пор называют Лемковщиной.

С середины 1950-х годов небольшая часть депортированных на запад Польши лемков – несколько тысяч человек – вернулась на родину. Им обычно возвращалась часть отнятого у них несколькими годами ранее хозяйства или другая земля, принадлежавшая государству. Иногда возвращенцы получали дополнительную денежную компенсацию.

Но с изменением политической системы в Польше в 1989 году всё больше и больше говорилось об исправлении ошибок прошлого и реституции. Этим заинтересовались и переселенные лемки и их потомки. Некоторые прямо заявляли: если современное польское государство считает, что несколько десятилетий назад с нами поступили несправедливо, отобрав нашу собственность, почему бы не вернуть ее нам сегодня?

С 2009 года, когда в Польше появилась возможность признавать незаконными решения властей Польской Народной Республики (ПНР), принятые многие десятилетия назад, началась лавина заявлений о реституции. Появились специальные юридические фирмы, специализирующиеся на проблеме лемковских лесов, которые в результате не всегда оказывались в руках потомков бывших собственников.

Механизм реституции выглядел следующим образом. Сначала нужно было добиться признания незаконным решения уездного народного совета ПНР о национализации земли. Для этого требовалось обратиться к воеводе – представителю правительства в регионе, который такое давнее решение может отменить единолично. Если решение воеводы кому-то не нравилось (заявителю или, например, Гослесу), его можно было обжаловать в профильном министерстве, а далее уже действия министерства – в Главном административном суде. Окончательное решение о смене собственника земли также принимал суд.

При этом малопольские воеводы практически все решения принимали в пользу бывших собственников. Стоит отметить, что в 2009–2015 годах воеводами были выдвиженцы либеральной партии «Гражданская коалиция» (ГК), которая ныне вернулась к власти, а в 2015–2023 годах – политики из консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), сейчас оказавшейся в оппозиции.

Как отметило издание WP, только одна адвокатская канцелярия в малопольском городе Горлице, который стал своеобразным центром борьбы за возврат лемковских земель, к 2022 году добилась для своих клиентов реституции 460 га и выплаты компенсации в 1,2 млн злотых. Дело в том, что в некоторых случаях имущество не подлежит возврату в натуре, например, когда на его территории находится школа или дорога. В такой ситуации компенсацию выплачивает польское государство. При этом лишь упомянутая канцелярия вела более 1000 дел по реституции от имени как граждан Польши, так и граждан Украины.

Когда в 2014 году процесс «дикой реституции» начал набирать обороты, руководство Гослеса обратилось с письмом к руководству Польши, назвав происходящее «пятым разделом Польши» (подразумевая под четвертым разделом времена ПНР). Однако ситуация изменилась лишь в сентябре 2021 года, когда были внесены дополнения в Административный кодекс Польши, запретившие отмену решений, принятых много лет назад. При этом все начатые ранее судебные процессы продолжились.

Однако при Национальной прокуратуре Польши создана специальная прокурорская группа по лемковским лесам. Прокуратура проверяет около 900 административных и гражданских дел и выносит протесты на решения воевод по земельным вопросам. Однако с возвращением к власти либералов лемки и их потомки воспрянули духом и готовятся к новому этапу борьбы за ныне польскую землю.

Дело в том, что новым министром юстиции и генеральным прокурором Польши 13 декабря стал Адам Боднар, отец которого был лемком, а его семья была переселена в 1947 году в рамках операции «Висла» из деревни Ракова под Саноком на запад Польши. Обозреватель издания Mysl Polska Лукаш Ястжембский считает, что Боднар, как сын переселенца, не будет объективен в этой важнейшей для польского государства теме.

Ястжембский напомнил, что шесть лет назад, во время церемонии, посвященной 70-й годовщине операции «Висла», Боднар заявил: «Процесс реституции никогда не был завершен и не может быть завершен до тех пор, пока не будет принят обязательный для всех закон о реституции, возвращающий собственность перемещенным лицам».

На той же церемонии из его уст прозвучали слова: «Согласно международному праву, действовавшему в то время, правилом является то, что люди могут вернуться в свои дома после ухода. Тут этого не произошло».

Пока что министр юстиции и другие представители нового правительства ситуацию с переходом польской земли в руки украинцев, в том числе нынешних граждан Украины, не комментировали. Понятно, что место сидения в значительной мере определяет точку зрения, и Адам Боднар может скорректировать свои вышеупомянутые заявления.

Однако прокурорская группа по лемковским лесам уже сейчас приостановила свои действия, и как минимум несколько тысяч гектаров польских лесов в ходе судебных процессов могут из государственной собственности перейти в частную.

Хотя публикация в WP явно является следствием политической борьбы в ходе смены власти в Польше, красной нитью через нее проходит мысль о том, что «украинцы хотят забрать польские леса». При этом потомки 800 тысяч поляков, которые в ходе «обмена населением» в 1940-е были лишены собственности на Западной Украине, до сих пор не имеют никакого правового механизма ее реституции.