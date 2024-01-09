«Голые вечеринки» на Руси: особенности русской бани издревле изумляли иностранцев

Ню-пати у Ивлеевой не только взбодрило правоохранителей, но и вызвало немало подражаний. Наиболее шумным «пост-ивлеевским» сюжетом стало задержание трех десятков свингеров в бане торгового центра. Срамотишша, конечно. Но…

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Между прочим, на Руси ещё до Владимира Красное Солнышко парни и девки вместе и в реках купались, и в банях мылись. А что такое купальник, у нас узнали в начале ХХ века. Да и то к 1917 году на всю Россию их было, думаю, не более пары тысяч.

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Антиохийский Патриарх Макарий во время своего путешествия в Московию в середине XVII века писал: «Мужчины и женщины моются в бане вместе без передников, но каждый из них берет от банщика род метлы из древесных ветвей, коей они прикрывают свою наготу, по их обычаю».

Будущий революционер и первый президент Венесуэльской республики Франсиско де Миранда во время своего визита в Россию в 1786-1787 годах писал: «5 июня. Я пошёл в баню, где лицезрел множество обнаженных людей обоего пола, которые находились тут почти вперемешку, и никто из мужчин не удосужился прикрыться в присутствии стольких Ев...»

Математик, преподававший великим князьям Александру и Константину Павловичам, Шарль Массон де Бламон писал:

«Однажды с одним из друзей я отправился на берег Невки к общественным купальням; идти далеко не пришлось, чтобы убедиться, что русские красавицы привыкли выставлять свои прелести перед прохожими. Толпа женщин всех возрастов, привлечённых июньской жарой, не сочла даже нужным идти в ограду купальни. Раздевшись на берегу, они тут же плавали и резвились. С тех пор я много раз бывал в банях и видел то же, что и на берегу островов Невы».

Монархи периодически издавали указы о запрещении совместных бань. Так, в 1782 году императрица Екатерина II ввела «Устав благочиния», в котором совместное посещение бани мужчинами и женщинами в торговых банях было запрещено, а детей другого пола разрешалось брать с собой лишь в возрасте до 7 лет. Входить на женскую половину бань дозволялось лишь служителям, врачам, художникам и их ученикам.

Обратим внимание, указ касался только торговых бань, то есть общественных заведений. А в частных банях и помещики мылись со своими Настеньками (см. Алексея Толстого «Баня»), и крестьяне совместничали аж до 1917 года, да и потом.

И сейчас в Голландии, Германии, Финляндии большинство бань – общие. Правда, раз в неделю бывает раздельный день.

Общие бани в Стране Восходящего Солнца существуют с XIV века. Американский дипломат, приехавший в Японию в 1939 году, страшно удивился, оказавшись в общей бане. И при этом с изумлением писал, что соблазнить замужнюю японку – дело совершенно нереальное.

Российская история показывает, что правители, чересчур рьяно вмешивающиеся в личную жизнь граждан, кончают плохо. Вот тот же Павел Петрович велел всему Петербургу вставать под барабан в 5 утра. Царь запретил бакенбарды, круглые шляпы, жилеты, как признак вольнодумства. Вышеупомянутого Шарля Массона выслал из России за нехорошую фамилию.

Развал СССР не в последнюю очередь стал возможен из-за ненависти большей части населения к слову «партком», которое стало символизировать вмешательство в личную жизнь людей. Причём в брежневское время парткомы практически не лезли в личную жизнь людей. Во всяком случае, мне о таком неизвестно. Но вмешательство парткомов в 1950-1960-х годах глубоко въелось в память народа. Это затмило все благие дела парткомов – материальную помощь нуждающимся, выдачу бесплатных квартир, путёвок в санатории и дома отдыха, и т.д.

Никита Хрущёв запретил носить бороды, особенно молодёжи:

«Сегодня парень в бороде, а завтра где? В эНКаВеДе! Сегодня парень водку пьёт, а завтра планы продаёт, родного завода».

Меня забавляло, как в парткомах обличали студентов-бородачей, а с портретов на них смотрели совершенно заросшие бородами вожди. А на Кубе бородатые Фидель Кастро, Че Гевара и их барбудос взяли власть и стали символами революции во всём мире. Кто сейчас помнит какого-нибудь Владислава Гомулку, Вальтера Ульбрихта и прочих? А Фиделя и Че Гевару помнили и будут помнить всегда. Хрущёва же поминают сейчас в основном в анекдотах. Кастро тоже был персонажем наших анекдотов, но всегда положительным, по сравнению с Хрущёвым.