«Здесь не целуют друг другу задницы». Кто превратил хоккей в кровавую потасовку

Хоккей невозможно представить без драк. Они сопровождают этот вид спорта буквально с момента его появления. На начальном этапе игроки просто лупили друг друга клюшками, в дальнейшем это трансформировалось в кулачные поединки со своим кодексом. До недавнего времени существовал отдельный тип хоккеистов, для которых драка была основной и единственной задачей на льду. «Лента.ру» — подробнее о самых массовых и кровавых потасовках в истории хоккея и о том, почему бои на льду не запретили и не запретят.

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«Он делал пюре из его носа»

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1 февраля 1959 года, Мэдисон-сквер-гарден — вероятно, самая шумная и эмоциональная арена Национальной хоккейной лиги (НХЛ), матч «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Детройта». Защитник «Нью-Йорка» Лу Фонтинато, один из первых тафгаев в истории (хоккеистов, основная роль которых — физическое давление на соперника, драки, защита звезд своей команды, — прим. «Ленты.ру») всю игру грязными приемами провоцирует хоккеиста «Детройта» Горди Хоу. В одном из эпизодов Хоу проводит силовой прием на молодом форварде «Нью-Йорка» Эдди Шэке. Фонтинато тут же несется мстить. Начинается драка, которая вошла в историю, как одна из самых жестоких, выделивших бои на льду в отдельный вид зрелища, интересный даже для тех зрителей, кто не особо разбирается в хоккее.

Его чертов нос был передо мной — и я просверлил его своим кулаком. Первым же ударом. Сломал его немного

Горди Хоу, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Фонтинато до драки с Хоу не проигрывал очень много боев подряд, но тут оказался бит. «Правая рука Хау работала как поршень, с громким характерным звуком обрушивая на лицо противника мощные удары. Он делал пюре из его носа», — так описывал тот поединок хоккейный историк Стэн Фишлер. Итогом драки для Фонтинато стало повреждение левой скулы и сломанный в нескольких местах нос. Хоу получил всего лишь синяк и вывих пальца. Интересно, что форвард «Детройта» в тот вечер играл с повреждениями ребер, но Фонтинато об этом не знал, иначе итог драки мог быть иным.

Драка Горди Хоу и Лу Фонтинато

Позднее имя Горди Хоу станет нарицательным для всего хоккея — до сих пор в этом виде спорта есть понятие «хет-трик Горди Хоу». Так называют ситуацию, когда один хоккеист в течение матча забивает гол, отдает результативную передачу и принимает участие в драке. При этом Горди Хоу никогда не был настоящим тафгаем. Да, он считался жестким, местами даже грязным игроком, который получил прозвище Мистер Локоть за частые провокации соперников. Но за почти 2500 матчей в НХЛ Хоу поучаствовал всего в 22 драках и сделал только два хет-трика собственного имени. Зато в 1948 году он отметился как участник единственной полноценной потасовки в истории матчей звезд НХЛ.

«Охотно подставлял челюсть ради победы»

Первая официально задокументированная драка в хоккее случилась в 1890 году в любительской лиге Торонто. Правда, в то время боев с применением кулаков было крайне мало, в основном хоккеисты били друг друга клюшками. Так, в 1905 и 1907 годах после полученных ударов по голове ушли из жизни два игрока Олси Лорен и Оуэн Маккорт. Виновные не были осуждены, их оправдали — суд посчитал действия самообороной.

Первые газетные статьи с упоминанием хоккейных драк на кулаках стали появляться в североамериканской прессе в 1920-х годах, через несколько лет после создания НХЛ. В 1922 году лига впервые ввела отдельное наказание за драки — пятиминутное удаление.

Когда в игре есть физический контакт и агрессия, это обязательно перерастет в драки. Пока есть парни, которые размахивают клюшками и бьют кого-то, другие игроки будут отвечать

Кевин Слейтер, бывший профессиональный хоккеист

До 1967 года НХЛ оставалась закрытой элитарной лигой, в которой принимали участие всего шесть команд. Чтобы попасть в их состав, нужно было не только хорошо кататься на коньках и точно бросать по воротам, но и уметь драться. Это резко контрастировало с советским хоккеем, в котором не то что драки, силовые приемы были не в большом ходу. В нашем хоккее драки по-настоящему появились только с распадом СССР. А в Северной Америке пик агрессии на льду, выражавшейся в боях на кулаках, пришелся на 70-е и 80-е годы. Лига тогда расширилась, но драться меньше не стали. Рекордным оказался сезон-1987/88, когда в 841 матче регулярного чемпионата было зафиксировано 1103 драки, в среднем — 1,31 за игру.

В НХЛ все еще мало рабочих мест, так что приходилось бороться за каждое. Лиги уровнем ниже были еще жестче. Все хоккеисты буквально дрались за то, чтобы попасть в НХЛ

Грег Оливер, член общества по международным хоккейным исследованиям

В 1970-х в Северной Америке началась эра тафгаев — отдельного типа хоккеистов, техническое оснащение которых было на втором плане. Гораздо важнее была крепкая челюсть и тяжелые кулаки. Эти игроки оставались после хоккейных тренировок и отрабатывали бойцовские навыки. Одним из самых известных тафгаев того времени был Дейв (Кувалда) Шульц из «Филадельфии». Этот клуб стала частью НХЛ после расширения, первые пару сезонов хоккеистов «Флайерс» часто избивали, что очень не нравилось владельцу команды Эду Снайдеру. «К черту одного тафгая, давай наберем пять-шесть самых жестких сукиных сынов в мире», — приказал он генеральному менеджеру. Так в 1972 году состав «Флайерс» в числе прочих и пополнил Дейв (Кувалда) Шульц — человек, который дебоширил не только на льду, но и в барах вместе с фанатами своей команды, выходил на площадку с травмами только с одной целью — как можно скорее спровоцировать кого-то из игроков соперника.

До моего приезда «Филадельфия» была командой, которую могли гонять по льду ко всем чертям. Я пришел и перестал это позволять. Охотно подставлял челюсть под удар ради победы

Дейв Шульц, двукратный обладатель Кубка Стэнли

Шульц, которого некоторые хоккеисты называли настоящим террористом на льду и который носил под хоккейными перчатками боксерские тейпы, внес немалый вклад в победы «Филадельфии» в Кубке Стэнли в 1974 и 1975 годах — он крушил соперников не только физически, но и морально. Логично, что другие клубы НХЛ брали на вооружение тактику «Флайерс» по введению в состав плохих парней — такая модель комплектации команд процветала за океаном до середины 2000-х.

Дэйв Шульц (справа)

Мощнейшим финальным аккордом агрессивной эпохи в НХЛ стала массовая драка 5 марта 2004 года. Она случилась в матче между «Оттавой» и «Филадельфией». Эта встреча до сих пор является самой грубой в истории лиги. Команды на двоих набрали 419 минут штрафного времени, при том, что хоккейный матч продолжается 60 минут. «Когда начиналась очередная драка, мы, уже удаленные за предыдущие инциденты, стояли между раздевалкой и скамейкой. Это было против правил, и в итоге пришла полиция, отвела нас в раздевалку и дежурила снаружи, чтобы мы снова не вышли на лед и не начали махать кулаками», — рассказывал российский защитник Даниил Марков, который в 2004-м играл за «Филадельфию». Тогда дрались не только полевые игроки и вратари, но даже журналисты, которые работали на матче.

«Если перейдешь черту, то ответишь большим, чем просто удаление»

С середины 2000-х в НХЛ тафгаев и драк становилось все меньше и меньше, потому что лига начала с этими явлениями если не бороться, то более жестко их регулировать. Руководство НХЛ и хоккейную общественность взбудоражили новости о том, что несколько бывших тафгаев ушли из жизни в раннем возрасте, а также исследования, которые показали, что такие игроки страдают тяжелыми нарушениями в работе головного мозга после завершения карьеры.

Во-первых, были ужесточены правила, касающиеся драк. С 2005 года хоккеист, который считается зачинщиком в последние пять минут матча, должен быть дисквалифицирован на одну игру, а также оштрафован на сумму от десяти тысяч долларов. Оштрафован может быть и тренер хоккеиста, который стал зачинщиком потасовки, если лига посчитает, что инициатива исходила от тренерского штаба. С 2013 года в НХЛ также запрещено снимать шлем во время драки, за это тоже предусмотрен денежный штраф.

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Во-вторых, в середине нулевых в НХЛ появился потолок зарплат, и клубам стало невыгодно оставлять место в платежной ведомости под хоккеистов узкого профиля, умеющих только драться и защищать партнеров. Игроки четвертых звеньев, где обычно выходили тафгаи, теперь должны были обладать неплохим катанием и хоть сколько-то приличной техникой.

Все это привело к тому, что за десять лет, начиная с сезона-2008/09, количество драк, по данным Hockey Fights, сократилось на 70 процентов. Сезон-2018/19 зафиксировал исторический минимум — 226 потасовок. Однако задачи полностью избавиться от драк в НХЛ не стоит, это подтверждают недавние слова комиссионера лиги Гарри Беттмэна.

Роль драк в игре эволюционировала, они действительно выступают в качестве термостата. Не забывайте, что у нас очень быстрая, эмоциональная игра, в которой телесный контакт поощряется

Гарри Беттмэн, комиссионер НХЛ

В 2012 году профсоюз игроков НХЛ провел голосование, согласно которому 98 процентов хоккеистов выступили против полного запрета на драки. «Не думаю, что это плохо, я вижу в этом свою ценность. Порой это может завести команду. Надо защищать себя и партнеров. Всегда хочется, чтобы игроки твоей команды зарядились энергией, да и болельщики это любят», — говорил капитан «Далласа» Джейми Бенн. Ему вторили многие другие хоккеисты.

Необходимы ли драки для существования игры? Не думаю, но у них есть роль. Если ты перейдешь черту, то отвечать придется большим, чем просто удаление. Это держит в рамках

Йэн Коул, двукратный обладатель Кубка Стэнли

«Ты, ты и ты — будете драться»

Если в НХЛ в середине 2000-х годов драк и тафгаев становилось меньше и меньше, то в российском хоккее «плохие парни», главной задачей которых были разборки с соперниками, только начали появляться. Это явление так и не стало массовым и было связано в первую очередь с одним клубом — подмосковным «Витязем», который иногда называли командой гопников. «Витязь» создавался людьми из Подольской ОПГ, что только добавляло ему спорной репутации. В сезоне-2005/06 за команду выступали Михаил Стрелков и Александр Юдин, который считается первым и одним из самых известных отечественных тафгаев. Любопытный факт из биографии Юдина — он окончил Высшую школу тренеров, а тема его диплома звучала так: «Преимущество агрессивных хоккеистов для достижения положительного результата».

Александр Юдин (слева) в составе «Витязя»

В 2005 году «Витязь» первым из российских клубов привез тафгая из-за океана — канадца Рида Симпсона. Позднее он получил должность в клубе и стал привозить других североамериканских бойцов. А про свой первый сезон в России в качестве хоккеиста он рассказывал много интересного: «Владелец клуба хотел, чтобы мы дрались. Если команда проигрывала, он мог зайти в раздевалку вместе с телохранителями, подойти к игрокам и сказать: "Ты, ты и ты. Будете драться!" Он говорил нам: "Так, сегодня нам не выигрывать, но никто не уйдет с площадки непобитым в матче с "Витязем"". И я такой: "О да, пусть будет так"».

Босс «Витязя» мог заказать драку, скажем, после второго перерыва, и я сидел в раздевалке и не мог дождаться этого момента

Рид Симпсон, бывший тафгай «Витязя»

В 2010 году случилась, пожалуй, самая знаменитая драка с участием хоккеистов «Витязя». Их соперниками в потасовке стали игроки омского «Авангарда», с которыми у подмосковных хоккеистов давно были натянутые отношения. 9 января 2010-го команды бились почти полными составами. 33 человека игроков и тренеров удалили с площадки, судьи выписали 707 штрафных минут. КХЛ наложила на «Витязь» и «Авангард» общий штраф в размере пяти с половиной миллионов рублей, отстранила семерых игроков и засчитала обоим клубам технические поражения 0:5. Матч прервали, потому что на льду осталось всего четыре хоккеиста.

Одно из последних на данный момент массовых побоищ в отечественном хоккее случилось в 2022 году в предсезонном турнире. И снова в нем участвовали хоккеисты омского «Авангарда», только на этот раз соперниками были игроки «Сочи». Учитывая, что турнир носил статус товарищеского, некоторые болельщики и официальные лица высказали свое недовольство произошедшим. Критикам коротко и ясно ответил Андрей Алтыбармакян, который тогда выступал за «Сочи».

Это ведь хоккей. Здесь не принято целовать друг другу задницу. Таким хоккеем мы привлекаем зрителя

Андрей Алтыбармакян, экс-хоккеист «Сочи»