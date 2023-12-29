5 загадочных исчезновений, которые не раскрыли до сих пор

Каждый год тысячи семей оказываются в состоянии неопределенности, когда близкий человек внезапно пропадает без вести. А следователи, частные детективы и журналисты бьются в догадках, что же произошло с пропавшими людьми.

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О пяти неразгаданных исчезновениях — в материале «Рамблера».

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Амелия Эрхарт

Прошло более 80 лет с тех пор, как Амелия Эрхарт исчезла, пытаясь совершить кругосветный полет, а историки и исследователи все еще пытаются разгадать загадочное исчезновение американской летчицы-первопроходца. Эрхарт уже успела разрушить стереотипы, став первой женщиной, совершившей одиночный перелет через Атлантический океан, когда в 1937 году она и штурман Фред Нунан отправились в первый, как они надеялись, кругосветный полет.

Из Лаэ (Новая Гвинея) они отправились на отдаленный остров в Тихом океане под названием Хауленд, преодолели более 22 000 миль и прошли почти две трети исторического пути, прежде чем у них закончилось топливо. Они исчезли где-то над Тихим океаном 2 июля 1937 года. Спасатели искали их около двух недель, но Эрхарт и ее спутник так и не были найдены.

В 1939 году, несмотря на отсутствие серьезных перерывов в деле, Эрхарт была официально объявлена мертвой по решению суда. Один из экспертов ранее сказал, что ее смерть могла быть объявлена юридически, чтобы муж Эрхарт мог снова жениться. По сей день ее судьба остается загадкой и предметом споров.

Лорен Спирер

Исчезновение студентки Университета Индианы Лорен Спирер в 2011 году потрясло многие студенческие городки Америки. Власти заявили, что 20-летняя девушка исчезла после того, как рано утром провела время на вечеринке в одном из баров в центре города Блумингтон, штат Индиана. Последний раз ее видели в одиночестве около 4:30 утра 3 июня 2011 года возле квартиры однокурсника за пределами кампуса.

Это привело к массовым поискам, и несколько знаменитостей, включая комика Стивена Колбера и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, стали распространять информацию об исчезновении девушки в социальных сетях. Но спустя почти восемь лет следователи так и не смогли установить ее местонахождение, а многие улики завели в тупик.

«Это сложное дело со всех точек зрения», — считает частный детектив Майкл Сираволо, которого семья Спирер наняла в 2011 году.

Среди многочисленных препятствий, с которыми, по словам Сираволо, столкнулась его команда, — отсутствие сотрудничества со стороны местного полицейского управления и группы молодых людей, с которыми Спирер проводила большую часть времени в день своего исчезновения. По словам Сираволо, частные детективы продолжают отслеживать основные версии по мере их появления, но существенного прогресса пока не наблюдается. На данный момент, по его словам, нет никаких признаков, указывающих на то, что Спирер еще жива. Тем не менее, мрачный прогноз не меняет того, насколько сильно он и родители Спирер хотят узнать правду о том, что с ней случилось.

«Я никогда не собираюсь сдаваться», — сказал Сираволо. «У меня такое чувство, будто я ищу члена семьи. Это дело стало очень, очень личным и близким моему сердцу. Я просто хочу, чтобы они смогли успокоиться».

Д. Б. Купер

Почти 50 лет назад неизвестный пассажир угнал рейс, следовавший в Сиэтл, и выпрыгнул из движущегося самолета с парашютом и выкупом в 200 000 долларов. Смельчак — человек, ставший известным как Ди Би Купер, — с тех пор скрывался от властей и почти превратился в легенду.

Согласно записям ФБР, 24 ноября 1971 года Купер купил билет в один конец на рейс 305 авиакомпании Northwest Orient Airlines в аэропорту Портленда, штат Орегон. Одетый в костюм и галстук, путешественник не вызвал никаких подозрений, заказав бурбон с содовой в ожидании взлета самолета. Вскоре после того, как самолет поднялся в воздух, Купер передал одной из стюардесс записку, в которой говорилось, что в его портфеле находится бомба. Он потребовал четыре парашюта и 200 000 долларов в 20-долларовых купюрах, которые получил после того, как 36 других пассажиров, находившихся на борту, были освобождены, когда самолет приземлился в Сиэтле. Оставив в самолете нескольких членов экипажа, Купер приказал им лететь в Мехико. Но угонщик удивил своих заложников и федеральных следователей, внезапно выпрыгнув из задней части самолета задолго до прибытия в Мехико.

ФБР не верит, что Купер выжил, хотя эта версия никогда не была подтверждена. Следователи говорят, что он не был опытным парашютистом, поскольку совершил прыжок на высоте более 5 000 футов в рискованных условиях. Кроме того, он не был одет соответствующим образом для безопасного приземления. Согласно записям ФБР, Купер прыгнул в лесной массив ночью, во время дождя с ветром в 200 миль в час, в мокасинах и плаще.

Печально известное преступление до сих пор остается предметом острых споров как среди экспертов правоохранительных органов, так и среди любителей порыться в Интернете. Но его личность и судьба могут навсегда остаться окутанными тайной. В 2016 году ФБР объявило, что больше не будет активно расследовать это «холодное» дело, прекратив одно из самых продолжительных и тщательных в США расследований всех времен.

Судья Джозеф Крейтер

Судья Джозеф Крейтер бесследно исчез с улиц Нью-Йорка летом 1930 года, и его судьба до сих пор остается загадкой. Вот уже почти столетие это одна из самых известных загадок Америки, а множество документальных фильмов и книг пытаются пролить новый свет на пропавшего судью.

Джозеф Крейтер родился в 1889 году и пошел по стопам отца — в адвокатуру, где в 1920 году был назначен судьей Верховного суда штата Нью-Йорк. Крейтер вел громкую жизнь, общаясь с социальной и политической элитой Нью-Йорка, а также тусуясь с гангстерами и шоу-герлз.

6 августа 1930 года судья Крейтер сказал своим друзьям, что собирается посетить спектакль под названием «Танцующий партнер». На самом деле он пропустил спектакль и отправился в свой офис, убрал бумаги, уничтожил несколько файлов и обналичил два чека на общую сумму более 100 000 долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Позже тем же вечером Крейтер сел в такси после ужина с двумя друзьями и исчез.

Исчезновение судьи произвело фурор в прессе, и у каждого была своя версия того, что с ним случилось. Многие предполагали, что он стал жертвой мафии или был убит теневыми правительственными силами после того, как узнал о коррупции в высших эшелонах власти. Другие просто верили, что он инсценировал свою смерть, сбежав с большой суммой денег, чтобы начать новую жизнь и скрыться от кредиторов. По другой версии, судья сорвался в реку и утонул во время ночной прогулки у кромки воды.

Амброз Бирс

Родившийся в сельской местности штата Огайо в 1842 году, Бирс сражался за северян во время Гражданской войны в США и стал настолько известным писателем, что ему приписывают влияние на Эрнеста Хемингуэя. Известный как сатирик и получивший прозвище «Горький Бирс», он часто писал на темы смерти и меланхолии.

В возрасте 71 года он переехал в Мексику и стал свидетелем революции Панчо Вильи. В знаменитом письме своему кузену из Мексики он писал:

«Прощай — если ты услышишь, что меня поставят к мексиканской каменной стене и расстреляют в лохмотья, знай, что я считаю это неплохим способом покинуть эту жизнь».

После конца декабря 1913 года его никто не видел и не слышал о нем, и считается, что он умер где-то в 1914 году. Что случилось с Бирсом, так и не удалось выяснить, но существуют различные теории. Одни говорят, что он покончил жизнь самоубийством и на самом деле никогда не ездил в Мексику, другие считают, что он погиб в битве при Охинаге в январе 1914 года.