В Нижнем Новгороде умер единственный в России полицейский корги

ТАСС, 29 декабря. Пес по кличке Рыжий, который являлся единственной в России полицейской собакой породы корги, умер в возрасте почти 13 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила его хозяйка Ольга Чумарова на странице во "ВКонтакте".