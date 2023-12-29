В Нижнем Новгороде умер единственный в России полицейский корги
ТАСС, 29 декабря. Пес по кличке Рыжий, который являлся единственной в России полицейской собакой породы корги, умер в возрасте почти 13 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила его хозяйка Ольга Чумарова на странице во "ВКонтакте".
«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. <…> Ты единственный корги полицейский», — написала она.
Чумарова добавила, что пес Рыжий - единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (общему курсу дрессировки).
«Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный», — отметила хозяйка собаки.
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