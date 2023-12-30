Опубликован фильм о самой длинной поездке на такси из Владивостока в Питер

В Сеть вышел фильм «Самая длинная поездка на такси», снятый блогерами во время поездки из Владивостока до Санкт-Петербурга осенью 2023 года (16+). Во время своего путешествия ребята посетили Нижний Новгород и рассказали о своих впечатлениях о городе. Документальный фильм длится почти полтора часа. На протяжении этого времени ребята показывают достопримечательности городов, в которых останавливаются по пути, выполняют различные челленджы и ставят мини-рекорды.

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Так, в картине можно увидеть Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Питер. Побывали блогеры и в Нижнем Новгороде: это случилось на 13-ый день поездки. Как они признались в ролике, город им очень понравился, а Фаррух, который здесь ранее не был, оказался им впечатлен. Также он там встретился со своим родственником.

Отметим, что Нижний Новгород оказался последним пунктом остановки перед окончанием всей поездки. Далее оставался только Санкт-Петербург. Тогда блогеры отметили, что уже заскучали по дому, потому что чувствовали, что он уже рядом (участники проекта родом из Москвы).

Напомним, московские блогеры из медиапроекта NN решили выяснить, какое расстояние можно проехать на такси. Ребята намеревались установить мировой рекорд по самой длинной поездке на такси — от Владивостока до Санкт-Петербурга. В путешествие отправились 24-летние Валерий Козлов и Иван Сторожев вместе с Фаррухом. В итоге они преодолели 10 тысяч километров за 15 дней.