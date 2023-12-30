О чем мечтали ребята нашего двора, а также их родители?

Для тех, кто родился после распада Советского Союза, многое в этих заметках может показаться странным и удивительным.

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Для тех же, кто родился в СССР, повод вспомнить свое детство и юность.

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Итак, о чем мечтали жители Советского Союза – советские люди, как их называли тогда.

С чего начать, составляя такой список? Можно начать с джинсов.

Эти брюки не были тогда просто одеждой. Cамая привычная cегодня вещь в советские годы была символом успеха. Если ты в фирменных джинсах, значит «жизнь удалась».

В магазине на прилавках джинсов не было. Купить их можно было у так называемых фарцовщиков за 200 рублей – это было гораздо больше средней месячной зарплаты в стране.

Купить хорошую пластинку – было также событием. Хорошую - это значит, например, с записями зарубежных музыкантов, чьи пластинки на советских прилавках не стояли.

Тогда появились «пластинки на костях». Умельцы умудрялись переписывать оригинальные записи с пластинок на использованную рентгеновскую пленку. Затем такие «пластинки» продавались «из-под полы», как говорилось тогда.

В конце 70-х годов, став студентом университета в Свердловске, покупал иногда дефицитные пластинки в магазине «Грамзапись» - в центре города.

Именно в этом магазине можно было купить пластинки, которых в открытой торговле челябинских магазинов в те годы не было. Стоили они три рубля с копейками. Стипендия тогда была сорок рублей.

Это сейчас фотокамеры под марками «Никон» и «Кэнон» - вещи обыденные. А в шестидесятые годы мечтали о «Зените» - помните героя из фильма Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи»? Стоил такой советский фотоаппарат 400 рублей.

Об автомобиле «копейке» производства ВАЗа сейчас можно говорить много разного, но тогда о нем мечтали.

Чтобы получить «копейку» в собственность, нужно было отстоять очередь, которая длилась не один год.

Да и стоила «копейка» совсем не копейки – 5500 рублей. Зарплата большинства советских людей составляла около 120-180 рублей в месяц.

Еще одна вещь – ковер на стене или на полу квартиры. Просто пойти в магазин и приобрести его было нельзя. Но если он появлялся у вас, то это значило, как и с джинсами, что «жизнь удалась».

Еще одна маленькая вещь, о которой мечтали дети советской страны, это – жевательная резинка. В магазинах она не продавалась. Она могла появиться у тех детей, чьи родители побывали за границей, что в то время само по себе было редким делом.

Помню, как такие резинки в самом начале 70-х годов появились у знакомого мальчика. Как он угостил меня одной такой резинкой. Как долго – кусочками – жевал ее, а бумажку от резинки с рисунком долго потом хранил.

В детстве мечтал научиться играть на гитаре. Во дворе у нас лучше всех играл на ней Леша Гнедюк. После школы он закончит консерваторию в Свердловске.

Иметь гитару в нашем детстве мечтали многие. Стоила она от девяти до 20 рублей, но ее нужно было суметь «поймать» в открытой продаже. Купить гитару, если повезет, можно было в магазине «Ритм» на площади Революции в Челябинске.

Еще ребята моего поколения мечтали иметь кроссовки. У меня в детстве они так и не появились. Обходился вьетнамскими кедами, более модной обувью считались полукеды, они походили на кроссовки по форме.

А о чем мечтали в 80-е годы перед распадом СССР?

Например, иметь свой видеомагнитофон. Он давал возможность увидеть американские и западные фильмы, которые еще недавно были просто недоступны обычному зрителю. Через «видик» смотрели боевики про Рэмбо и эротику с Эммануэль.

Собирались на квартире у обладателя видеомагнитофона. Приносили вино или торт, словно на праздник, и смотрели какой-то новый для себя фильм.

Потом стали открываться видеосалоны и пункты проката видеокассет.

Можно вспомнить еще про мечту о хрустальной люстре. А еще в детстве мечтали о собственной собаке, непременно восточно-европейской овчарке. Может быть, потому что про нее было в то время немало фильмов. Польский сериал «Четыре танкиста и собака» чего стоит.

Скорее всего, список «мечт» советских лет можно продолжить. И каждый может дополнить его своей «мечтой».

Оглядываясь назад, подумаем, что из тех лет могло сохраниться в квартирах современных людей?

Наверное, видеомагнитофон, правда, смотреть фильмы на кассетах сейчас нет необходимости. Появление интернета сделало ненужной эту советскую «мечту».

Джинсы и жевательная резинка давно перестали быть «мечтой».

А пластинки «тех лет» сохранились, правда, прослушать их сейчас не на чем – проигрывателя для них нет. Есть среди пластинок, купленная в 80-е годы за рубль двадцать в Свердловске, та, которую иногда хочется послушать – на ней собраны голоса Льва Толстого, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Корнея Чуковского. Пластинка была выпущена к 100-летию грамзаписи.