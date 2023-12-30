Как отметить эти праздники, чтобы не чувствовать себя гопником

Чтение Маяковского, елочные игрушки Ленина и дегустация господских блюд — а как встретите этот Новый год вы?

Поскорее закрыться в своей норке, обняться с кастрюлькой оливье — и только есть и спать! Не знаем, кто были респонденты, но в этот Новый год так обещает поступить каждый третий. А что если внести в этот план немножко разнообразия? Рассказываем, куда сходить в эти праздники, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые целых десять дней свободной жизни!

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Юсуповский дворец на Мойке, Санкт-Петербург

Пшенная каша с медом, орехами и сухофруктами, рождественская индейка с овощными нуазетами и ананасы в шампанском.

Кто знает толк в привлечении публики — так это сотрудники Юсуповского дворца, где 31 декабря пройдет гастрономическая программа «Рождество в господском доме»!

«Мы расскажем, как проходил день петербургского аристократа, — аппетитно сообщается в описании. — Каким был штат прислуги и утренний туалет. Как сервировали обед и приглашали на бал. А после экскурсии по залам спустимся в юсуповские кухни, где во время лекции о традициях обедов и приемов ХIХ века наш шеф-повар приготовит для вас один из вариантов рождественского обеда».

А ведь именно здесь когда-то был центр светской жизни Петербурга, уточняют организаторы. Поэтому здесь все пропитано духом аристократии.

Стоимость билета — 3500 рублей, а начало программы в 10:15. Ну а что: если отмечать этот день, то красиво!

Театр на Бронной, Москва

А вот какой вариант предлагает столичный Театр на Бронной, где вечером 31 декабря покажут спектакль про уехавшую богему.

Постановка называется «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя», а ее герои только лежат, пьют, скучают по русскому снегу и лениво размышляют о мировых судьбах.

Сбежав из зимней Москвы, они ждут только Нового года и каких-нибудь перемен. Отсюда и такой отсыл к «Ассе». Но какие могут быть перемены, если они лишь говорят и говорят?

«Нюхала опять?» — безразлично спрашивает один из героев.

«Нет, ты же спрятал».

«Я не прятал. Надо тебе чем-то заняться, дорогая моя Варя. Только нюхаешь и читаешь».

Интересно, что постановка начинается в шесть вечера, когда большинство россиян уже сидят по домам и открывают шампанское. Однако все билеты уже проданы.

«Спектакль у нас якобы по пьесе Горького, — объяснял Константин Богомолов. — Мы даже показали его на «Горький fest», и, к моему большому удивлению, это проканало. Кто читал — узнает (на этом месте вся богема начинает ерзать. — Примеч. Daily Storm), кто не читал — бог с ним».

Новогодняя ночь в Доме поэтов, Москва

Ну а прямо от Богомолова можно прогуляться до Дома поэтов, в котором пройдет праздничный вечер в стиле литературных кабаре начала XX века.

Время встречи — 31 декабря в 22:00. Место: Москва, Трехпрудный переулок, 8, где в свое время находился особняк семьи Цветаевых. После революции его снесли, а сейчас там располагается бывший дом жилищного кооператива «Творчество».

В программе: стихи Ахматовой, Пастернака и Маяковского, погружение в историю стихотворения Северянина про ананасы, игра в буриме и фанты и ровно в полночь — обязательный бокал.

В переулках можно заплутать, поэтому рекомендуется выходить заранее.

Ростокинский акведук, Москва

Из других вариантов — взять и рвануть... нет, не на Красную площадь, а к Ростокинскому акведуку! Предусмотрительно захватив с собой какую-нибудь картонку. Ну чтобы было на чем кататься.

Для историков это самый старый и, наверное, самый дорогой (потому что Екатерина II потратила на него два миллиона рублей!) водовод, а для

любителей погулять — прекрасное уютное место, где можно найти и подходящую горку, и огромных светящихся мишек.

Интересно, что медвежье семейство появилось здесь еще четыре года назад. После чего его увезли в парк Горького. Но то ли оно там не прижилось, то ли что! — а Умку и его маму вернули обратно, и теперь они снова топчут берега Яузы.

«Самый Новый год, не так ли?» — новогоднее представление на киностудии «Мосфильм»

Куда поехать поклонникам кинематографа? Ну конечно, на «Мосфильм», где сейчас проходит знаменитая киноелка!

В центре событий — Дед Мороз и его друзья: интеллигентный Кузнечик, ежиха Иголочка, Выдра, Сорока, Лисичка, Хомяк, братцы-кролики и целая команда пингвинов. А также самые популярные актеры кино, которых показывают на огромных светодиодных экранах.

Ну а сразу после елки можно заглянуть на выставку сказочных костюмов и волшебного реквизита из старых картин и посмотреть на раритетные кинокамеры.

Как добраться: ул. Мосфильмовская, 1. Стоимость билетов — от 1700 до 6000 рублей в зависимости от даты. Побывать на елке можно даже 31-го.

Музей-заповедник Горки Ленинские, Подмосковье

А как вам идея провести эти дни в Горках? Где открылась замечательная экспозиция «Здравствуй, Дедушка Мороз!».

На выставке представлены игрушки 30-80-х годов прошлого века, а также проводится подробный разбор, почему московского Дедушку Мороза нельзя путать с ленинградским.

Спойлер: столичных Морозов изображали в валенках, а ленинградские «предпочитали» шубу до пола. У московских был мешок с подарками, а у ленинградских только елка. Дед-москвич предпочитал ушанку, а ленинградец красную шапочку с оторочкой.

Здесь же можно увидеть елочные игрушки, которые семья Ленина хранила в специальной шкатулке, и просто погулять по усадьбе.