Китайский новый год: когда празднуют и почему

Китайский Новый год, также известный как праздник весны, один из самых важных праздников в Китае. "Рамблер" расскажет, почему он является таким значимым событием в КНР.

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Этот праздник отмечается в самом начале весны и длится 15 дней, начиная с первого дня первого полнолуния в китайском календаре. Китайский Новый год – это время для семейных сборищ, традиционной китайской кухни, праздничных шествий и фейерверков.

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Легенда

Почему китайцы празднуют Новый год именно в этот период? Этот праздник связан с легендой о некоем мифическом монстре по имени Нянь. По легенде, он было огромным чудовищем с телом льва и головой дракона, которое каждый год во время весеннего праздника выходило из своего убежища, чтобы поглотить детей, злобно ревностные к бурлящему вокруг народному веселью.

Однажды, когда Нянь пришел в деревню, все жители решили спрятаться в безопасном месте, кроме одной старой женщины. Она осталась в деревне, и в тот момент, когда Нянь приблизился к ее дому, женщина начала палить бумажные фонари и ударять в горшок, из чего сконструировала костяк огромного шума. Пугающийся и обескураженный чудовищем, оно в конечном счете бежало прочь. Позже жители вернулись домой и поняли, что бумажные фонари, шум и красный цвет помогли отогнать Нянь.

Традиции праздника

Одной из основных традиций китайского Нового года является проведение семейных обедов, во время которых все члены семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать праздник. На обед подаются традиционные блюда, например, рыба, которая символизирует изобилие и богатство, и курица, символизирующая семейное счастье, а также они готовят dumplings и tangyuan.

Другой важной традицией является украшение домов красными лентами, фонарями и китайскими знаками удачи. Красный цвет считается символом удачи и счастья, поэтому использование этого цвета во время празднования китайского Нового года очень распространено. Также во время этого праздника, китайцы делают большие уборки в своих домах и устраивают традиционные обряды, чтобы отпугнуть бедствия и привлечь удачу на новый год.

Кроме этого проводятся парады драконов и львов, которые являются символами силы и удачи. Во время этих парадов участники танцуют в костюмах драконов и львов под звуки барабанов, что приносит удачу и защиту от злых духов.

Таким образом, китайский Новый год празднуется в это время, чтобы приветствовать приход весны, отпугнуть бедства и привлечь удачу. Этот праздник является важной частью китайской культуры и традиций, который объединяет людей и напоминает им о важности семьи, дружбы и надежды на будущее.