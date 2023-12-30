Праздник с акцентом: как в Северной Осетии отмечают Новый год?

Новый год, как и любое другое торжество, в Северной Осетии отмечают пышно. Накрывают изобильные столы, зовут гостей, сами ходят в гости, произносят молитвы, загадывают желания и даже устраивают своеобразные гадания.

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Несколько веков осетины жили по своему календарю и Новый год отмечали в ночь с 13 на 14 января по современному стилю. Праздник назывался Ног бон, в переводе – «Новый день». В советское время об этой традиции почти забыли. Теперь в республике празднуют вместе со всей страной.

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Праздничный стол в новогодний вечер всегда отличался разнообразием блюд. Считается, что если на торжество накрыть богатый стол, то весь год будет изобильным.

На столе рядом с оливье и шампанским обязательно будут национальные осетинские пироги. Под бой курантов глава семьи произносит молитву о благополучии для близких. Также домочадцам и гостям подадут осетинский пирог с мясом – фыдджын.

Мясной пирог оказывается на праздничном столе в последнюю очередь. За это его в шутку называют осетинским десертом. Лучшей похвалой для хозяйки являются слова, что застолье было таким обильным, что до пирогов с мясом дело не дошло.

В день праздника хозяйки проводят у плиты несколько часов. Пекут осетинские пироги с сыром. Помимо трех ритуальных, над которыми произносят молитву, в некоторых семьях по старой традиции делают большой круглый пирог. Он олицетворяет солнце. На «солнечном» пироге не принято экономить. Кладут самое лучшее и в большом количестве. Каждому домочадцу доставалось по одному куску пирога. Свою долю обязательно нужно съесть до конца. Тот, в чьем кусочке оказалась монетка, становится победителем своеобразной осетинской лотереи.

«За праздничным столом каждый возьмет свой кусочек. Тот, кому достанется кусочек с монеткой, будет самым счастливым в следующем году», – сказала руководитель направления этнотуризм сети ресторанов Виктория Соболева.

Пироги попробовала вся съемочная группа, но кусочек с монеткой достался хозяйке Виктории Соболевой. В этнографическом центре в осетинском селении Гизель она учит печь пироги. Особый интерес к национальной кухне у туристов.

«Звонят из других городов, приезжают специально для того, чтобы испечь пироги. То есть мы можем сделать вывод, что интересы очень большие. Есть местные жители, молодежь приходит и тоже старается научиться этому. К сожалению, сейчас не все умеют», – добавила Виктория Соболева.

Помимо пирогов, хозяйки обязательно пекут сдобные новогодние булочки в виде фигурок животных и людей. Часть раздают соседским детишкам, а некоторые несут к ручью. Бросают их в источник и просят освятить эту воду. Еще одна новогодняя традиция – это гадание на суженого.

«Пекли очень соленые булочки. Вот такие малюсенькие, чтобы их можно было съесть. И тот, кто хотел узнать, ждет ли его в этом году суженый, должен был съесть перед сном, не пить воды и попросить, чтобы суженый ночью принес воды. Кто во сне приходил, тот и считался нареченным», – рассказала Виктория Соболева.

Ну и какой праздничный вечер обходится без традиционных ряженых. В Осетии этих весельчаков называют маскарадом. Здесь бывает и врач – в случае чего окажет первую помощь – бабушки-сплетницы и традиционно осетинская гармонь.

В новогоднюю ночь хозяева рады каждому. По обычаю, утомленный танцем гость падает на землю. «Скорая» и лекарства тут не помогут. Излечить больного может купюра в 50, а лучше 100 рублей. За вечер у ряженых скапливается круглая сумма и полная подарков сумка.