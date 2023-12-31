Россиянам рассказали, что делать 1 января, чтобы год был удачным

В первый день нового года православные отмечают день святого Вонифатия Римского. Он жил во времена императора Диоклитиана, когда были жёсткие гонения на христиан. Сам Вонифатий вёл разгульную жизнь, но, увидев мучеников, впечатлился и уверовал в Христа. За это его жестоко казнили. Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

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Считалось, что Вонифатию Римскому нужно молиться, чтобы исцелиться от пьянства и распутного поведения. Причём неважно, кто будет просить об этом — сам страдающий или его родные.

Православные верили, что святой заботится о тех, кто бурно празднует Новый год. Если 1 января наступала оттепель, они говорили, что Ванифатий не даёт гулякам замёрзнуть.

Что нужно делать в праздник: совершить хотя бы один хороший поступок, быть вежливым и уступчивым, чтобы весь год был удачным;

сменить за день несколько нарядов, чтобы год был богатым на хорошие события;

натереть руки монетами, чтобы привлечь богатство.

Что нельзя делать 1 января: нецензурно выражаться, чтобы в наступившем году не разориться;

ссориться, иначе весь год пройдёт за выяснением отношений; - раздавать долги и занимать деньги, иначе в новом году обеднеешь;

пришивать пуговицы, чтобы не вернуть старые проблемы.

Кроме того, наши предки верили, что, если 1 января на деревьях иней, год будет урожайным. А если чирикают снегири, впереди ждут пасмурные и снежные дни, сообщил телеканал «Мир 24». Новый год у верующих совпадает с рождественским постом.