Эксперты объяснили, почему високосный год считается тяжёлым

Грядущего 2024 года многие ждут не только с новыми надеждами, но и с опаской. Ведь он – високосный. А такие года давно пользуются дурной славой. Считается, что вместе с дополнительным днём увеличивается и количество неприятностей и катастроф, которые обрушиваются на человечество. Достаточно вспомнить, что в предыдущий високосный 2020 й в мире разбушевалась пандемия коронавируса.

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А нынешний год вдобавок начинается в день тяжёлый – понедельник, да к тому же в период непредсказуемого ретроградного Меркурия. Так к чему же нам готовиться? Лишний день календаря Само по себе появление високосного года связано не с суевериями, а с наукой. Астрономы ещё во времена Цезаря определили, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. За четыре года из этих «лишних» часов накапливались полные сутки. После этого открытия по указанию Цезаря была проведена реформа календаря, в котором появился дополнительный день. Его было решено добавлять к самому короткому месяцу года – февралю (Новый год тогда начинался с марта). Кстати, февраль был назван в честь бога смерти Фабуо, что придавало ему несколько зловещую ауру.

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Особенно настороженно к этому дню относились на Руси. Его покровителем считается святой Касьян, имевший не свойственную для святого репутацию «завистливого, злого и скупого».Чего только про него не рассказывали! По одной легенде, Касьян стоит на страже ворот ада и лишь раз в четыре года может их оставить. По другой, он якобы не помог бедному крестьянину вытащить воз, увязший в земле, а после него шёл той же дорогой Никола Угодник и помог. За это Бог сделал так, что Касьяна поминали только раз в четыре года, а Николу – два раза в году. По третьей легенде, святой Касьян три года подряд пил и только на четвёртый год бывал трезв. Считалось, что он не склонен помогать в делах и имеет весьма недобрый нрав. Поэтому 29 февраля предпочтительнее всего было ничего не делать и спать до обеда, чтобы избежать беды. Что касается високосного года в целом, то на него тоже старались не планировать никаких серьёзных дел. Не рекомендовалось жениться, потому что супруги могут изменять друг другу или даже разбежаться. Впрочем, разводиться тоже было нельзя – иначе появлялся риск больше не найти счастья. Дом или другие хозяйственный помещения, построенные в этот год, по народным поверьям обречены сгореть или разрушиться.

Путешествия тоже грозили бедой. Лучшее, что по народным поверьям можно сделать в этот период – это затаиться.Впрочем, неприятности подстерегали даже тех, кто соблюдал осторожность – пред­отвратить глобальные катастрофы никому не по силам. А их в високосные года тоже было немало. Не так страшен год В пользу теории об опасности високосного года приводят целый ряд зловещих событий. Так, в 1556 году в Китае произошло самое разрушительное землетрясение в истории, унесшее жизни 830 тысяч человек. Спустя четыре с лишним столетия, в 1976 году, в том же Китае случилось второе по числу погибших землетрясение – жертвами стали более 600 тысяч человек. Год тоже был високосным. Как и 1988 й, когда произошло печально известное землетрясение в Армении, потрясшее весь Советский Союз.

На другом континенте, в Латинской Америке, в 1600 году произошёл гигантский взрыв вулкана Уайнапутина: облака пепла закрыли небо и начался малый ледниковый период.Были на счету високосных лет и другие катастрофы. В 1908 году взорвался Тунгусский метеорит, загадку которого разгадывают до сих пор. В результате взрыва были повалены деревья на площади более 2 тысяч кв. км, вспыхнул огромный лесной пожар, в нескольких сотнях километров от места взрыва были выбиты стёкла в домах и слышались раскаты грома.

Именно в високосный 1912 год произошла одна из крупнейших катастроф XX века – гибель «Титаника», погубившего около 1500 пассажиров и членов экипажа. В причинах его крушения специалисты разбираются до сих пор, но с самого начала корабль сопровождали дурные предзнаменования: на верфи во время строительства лайнера якобы видели призраков, его отплытие несколько раз переносили, на борту корабля сразу же случился пожар, а увидевшая «Титаник» молодая англичанка ни с того ни с сего закричала, что он не доплывёт до Америки. А может, всё произошло потому, что високосный год – не время для путешествий? Чреват этот период и конфликтами. В високосном 1812 году началась Отечественная война против войск Наполеона. А в 2004 м произошёл самый чудовищный в истории нашей страны теракт в Беслане. Два с половиной дня боевики удерживали в здании школы 1100 учеников и учителей. 333 человека погибли, в том числе 186 детей.

Четыре года спустя началась война в Южной Осетии. В результате конфликта с Грузией погибли около полутора тысяч жителей республики.

Но справедливости ради, в обычные годы человеческих трагедий происходит не меньше. Так, 1914 й и 1939 й не были високосными, но именно они стали отправной точкой самых масштабных войн в истории человечества – Первой и Второй мировой. В роковом для России 1941 м тоже не было 29 февраля, но в этот год начались тяжелейшие испытания для всего народа.

А в самом обычном 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа.

Не подтверждаются и бытовые суеверия, в частности о том, что пары, поженившиеся в високосный год, обречены на расставание. Практика показывает, что разводятся люди независимо от времени заключения брака.

Кстати, опасаются високосного года далеко не во всех культурах. Британцы игриво называют этот период «лип йеар» – «скачущий год». А в Дании существует обычай, по которому девушка может сама посвататься к молодому человеку, но только 29 февраля. И отказывать ей не принято – ведь девушка ждала целых четыре года.

Так от чего же на самом деле зависит, каким будет год? Вперёд, в будущее Психологи считают, что это зависит в первую очередь от человека. Если мы ждём от високосного года неприятностей, то сами себя на это программируем. Человек начинает выхватывать только негатив, и волей-неволей находит подтверждение дурным пророчествам. И наоборот – хороший настрой принесёт успех в любом году!

Не верят в особый зловещий статус этого периода и астрологи. По их мнению, то, каким будет год, определяется положением небесных светил, а вовсе не наличием в нём одного лишнего дня. И наступающий 2024 й в этом плане будет весьма интересным. Править бал в ближайшее время будет маленький и самый далёкий от Земли Плутон. Он переместится в знак Водолея и останется там на ближайшие 20 лет. Для России этот период особенно важен, так как считается, что Водолей – это знак нашей страны. По мнению астрологов, весь мир вступает в период глобальной трансформации, когда произойдут изменения в устоявшемся порядке. Переходный этап, возможно, будет непростым, но в целом мир ждут перемены к лучшему.

А для людей это время, когда можно проявить себя по-новому, раскрыть дремавшие таланты, реализоваться в профессии, в творчестве. Прежние границы возможностей стираются, открываются новые ресурсы, и главное тут – не сидеть сложа руки.Действие пугающего многих ретроградного Меркурия закончится уже 2 января. А в целом году будет покровительствовать Солнце. Оно поможет каждому найти свой путь.

Похожий взгляд на грядущий год и у нумерологов. С их точки зрения, 2024 год – это восьмой год из девятилетнего цикла. «Восьмёрка» ставит во главу угла справедливость, честность, баланс, системность. Это время, когда люди будут пожинать плоды всего того, чем они занимались предыдущие годы. За добрые поступки обязательно воздастся, а накопленные проблемы придётся решать. Нумерологи называют 2024 й кармическим. Именно в этот период мы можем преодолеть свои страхи, осознать слабости и искать гармонию внутри себя. Пришло время отбросить всё отжившее, ненужное и двигаться вперёд.