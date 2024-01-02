Что висит на елке: новогодние украшения в разные времена

Праздничные хлопоты начинаются еще задолго до наступления Нового года: оформление дома, закупка подарков, обсуждение меню и, конечно, украшение елки. Это самый важный и приятный этап подготовки к празднику, и отнестись к нему нужно со всей ответственностью. «ФедералПресс» выяснил, чем украшали елки в разные времена и что вешали вместо новогодних игрушек.

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Обычай наряжать елку пришел в Россию в середине XVII века. Первоначально для этого использовали яблоки. Их ассоциировали с запретным плодом, который вкусили Адам и Ева, а также украшали дерево свечами – символом жертвенного огня.

Впоследствии елку стали украшать всевозможными сладостями: печеньем, марципанами, различными фруктами и даже яйцами. Однако как только в местечке Лауша (Германия) мастера научились выдувать из стекла шары – эти украшения прочно заняли первое место на праздничном дереве.

Обычай встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в Россию принес Петр I. Как отметила в разговоре с «ФедералПресс» искусствовед Ольга Лобзова, изначально обязательным атрибутом праздника считались горящие бочки. Традиция ставить новогоднюю ель в домах появилась позже.

«До социализма эта традиция была исключительно для знати. Елку украшали тем, что было в доме: орехи, яблоки, которые заворачивали в золотую фольгу, чтобы потом «игрушку» можно было снять и съесть. Это делалось для детей и друзей, которые приходили в гости», – уточняет искусствовед.

Постепенно игрушки на елках стали приобретать форму сувенира. Новогоднее дерево украшали всевозможными куклами, солдатиками или лошадками.

Первые производственные игрушки стали делать только в конце 19 века, в городе Клин. Кстати, этот завод работает до сих пор. Предприятие на тот момент выпускало разные виды игрушек, в том числе стеклянные бусы и шары.

Даже когда новогодние игрушки появились в достаточном количестве, они по-прежнему были дорогими. Поэтому вплоть до революции на российских елках было много самодельных украшений из папье-маше, картона и настоящих яблок. Люди делали игрушки из цветной бумаги или дешевых материалов. Ветки елки украшали кусочками ваты – символом снега.

«Эти игрушки не обязательно должны быть очень красивыми. Это скорее была семейная традиция, когда можно было сесть вечером, сделать какое-то красивое украшение, а потом полюбоваться игрушкой на новогодней елке», – отмечает искусствовед.

По словам эксперта, обычно вырезали ангелов и звезды из фольги и бумаги, делали ватные игрушки – овощи, фрукты или животных.

Под запретом

С конца 20-х годов XX столетия в России рождественская ель оказалась под запретом. Считалось, что это буржуазный и антисоветский обычай. Лишь в 1935 году произошла реанимация праздника, который незаслуженно вычеркнули из календаря. В 1937 году в Колонном зале Дома Союзов установили 15-метровую ель и устроили грандиозное празднество.

С тех пор Новый год, елки и выпуск елочных игрушек вернулись в жизнь советских граждан. В продаже появились елочные игрушки, не имевшие ничего общего с прошлой новогодней символикой. Это были фигурки фруктов, овощей, дирижаблей, а также человечков разных профессий. Классическую Вифлеемскую звезду, которой обычно украшали верхушку елки, заменили на красную пятиконечную. Деду Морозу, который в царской России был не очень популярен, добавили помощницу – внучку Снегурочку. Этот тандем моментально завоевал любовь советских детей и стал одним из главных символов праздника.

По эволюции советских елочных украшений можно проследить всю историю страны: в 40-е годы были востребованы самолеты, танки и прочая военная техника, в 50-х – кукуруза и другие аграрные культуры, в 60-х – космическая тематика.

Сразу после выхода на большие экраны фильма «Карнавальная ночь» нарасхват были изображения часов со стрелками без пяти минут двенадцать, а уже после экранизации сказки про Алладина – фигурки джиннов и человечков в чалме. Под елку обычно ставили фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Сначала их делали из папье-маше, а в 70-х годах в продажу поступили пластмассовые игрушки.

Елка современности

Скромные новогодние игрушки, которые изначально не отличались особой красотой, дополняли всевозможные стеклянные бусы. Изначально они изготавливались для традиционного нарядного костюма, а в 30–40-е годы XX столетия бусы перекочевали на новогоднюю елку. Эта традиция сохранялась длительное время, а потом ушла в небытие.

Сегодня одним из популярных и неповторимых способов украшения елки является использование природных материалов. К примеру, можно украсить декоративными цветами, шишками, орехами, морскими ракушками и другими природными элементами. Многие для придания елке уникальности используют игрушки в форме животных или героев из мультфильмов.

Некоторые развешивают на елку карточки с пожеланиями на следующий год. В праздничные дни обычно в доме много гостей, и новогодняя ель становится своеобразным деревом желаний. Поверьте, гости это оценят, особенно дети. Возможностей украшения елки сегодня много, главное – проявить фантазию.

«Современная елка интересна тем, что снова появляются игрушки ручной работы. Считается, что елка должна быть эксклюзивной: приглашают дизайнеров, украшают необычными игрушками, причем не обязательно это должно быть дорого. Сегодня изготовление игрушек семьей вручную приобретает новое звучание. Украшение новогодней елки этому способствует, и здорово, если эта тенденция продолжит развиваться», – резюмировала Ольга Лобзова.