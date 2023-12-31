20% растений и животных Америки оказались под угрозой исчезновения

Закон о видах, находящихся под угрозой исчезновения (ESA), в США отмечает свою 50-ю годовщину. В то время как более 50 видов вернулись «с края пропасти», 1252 вида в стране по-прежнему находятся в списке исчезающих или находящихся под угрозой.

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Изменение климата бросает длинную тень на этот юбилей. Повышение уровня моря угрожает последним диким красным волкам в Северной Каролине, а потепление вод нарушает источники питания северного гладкого кита, приближая его к гибели.

"Каждый пятый вид растений и животных в стране находится под угрозой исчезновения, - предупреждает Сьюзан Холмс, глава Коалиции по защите исчезающих видов. Главными виновниками являются потеря среды обитания и изменение климата, и она призывает "действовать быстрее, чем когда-либо", чтобы защитить этих уязвимых существ.