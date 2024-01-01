Приметы и поверья на 1 января: что нельзя делать в день Ильи Муромца

В народном календаре 1 января – Ильин день, день Ильи Муромца. На Руси полагалось в этот день поклониться родной земле и вспомнить подвиги героев и защитников. На стол принято было подавать жареного поросенка.

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В день Ильи Муромца не принято работать и заниматься серьезными делами. Запрещается выметать сор из избы, чтобы не навлечь на свою семью беды и болезни. Нельзя ругаться, ссориться и пребывать в плохом настроении. На Руси не приветствовалось распитие алкоголя в этот день. Также не стоит брать в долг деньги или какие-то вещи, при этом отдать что-то взятое ранее – приветствуется.

В Ильин день полагается отдыхать и веселиться, накрывать обильные столы, ходить в гости нарядными. Считалось, что чем больше 1 января сменишь нарядов, тем интереснее и удачнее пройдет год.