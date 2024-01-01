Народные приметы на 2 января 2024 года: что нельзя делать в этот день

2 января по народному календарю - Игнатьев день, Игнатий Богоносец.

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По народным поверьям, 2 января - второй день года в григорианском календаре. В народе этот день называли Игнатий Богоносец, или Игнатьев день. Говорили, каков Игнат, таким и август будет.

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В честь святых в храмах в этот день устраивают крестные ходы и служат молебен. В народе считали, что 2 января нужно защищать жилище от происков злых духов. С этой целью брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Верили, что этот ритуал поможет не только защититься от злых духов, но еще от бедности и голода. Дом считали хранителем семейных традиций. Ему кланялись в пояс. Каждому помещению (сараям, амбарам, постройкам) высказывали почтение.

Начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами к празднику, готовили праздничную одежду. Молодежь и дети учили песни и колядки.

2 января нельзя делать уборку, выметать мусор и после что-либо выкидывать из дома. Этот запрет был связан с тем, что Игнатий Богоносец, которого чтят в этот день, считается покровителем родного крова, соответственно, с выброшенным или выметенным мусором можно было вынести и благополучие из дома.

В этот день запрещалось приобретать новую обувь. Наши предки верили, что таким образом можно лишить себя долголетия.

Нельзя 2 января делать предложения о совместном деле - считалось, что оно не будет прибыльным.

В этот день воспрещалось ссориться с кем-либо из родных, особенно выяснять отношения на повышенных тонах. Согласно приметам, на Игнатия нужно уделять особенное внимание родному дому и людям, с которыми рос и был благословен человек на взрослую жизнь. Если же ослушаться этого запрета, то можно никогда не помириться со своими близкими.

По примете, сегодня нельзя делать пироги с бобовыми, иначе можно все свое добро профукать.

Считалось на Руси, что тот, кто на Игнатия поест груздей, будет грустить и тосковать, поэтому блюда с этими грибами сегодня были под запретом.

Запрещалось 2 января брать в долг – взявший обрекал себя на нищету.

Кто на Игнатия пел после заката солнца, мог на всю жизнь остаться с хриплым голосом, а у некоторых он и вовсе пропадал.

День имел еще одно название - "день обпивок", поскольку, согласно поверью, мать должна была допить за своими детьми любой напиток. Считалось, что она таким образом забирает у них болезни. Другим же членам семьи пить за ребенком запрещалось - они, напротив, отбирали у него силы и энергию.

Нельзя выкидывать волосы с расчески в мусорное ведро - будут выпадать. Лучше их кинуть в поддувало печки, тогда они вырастут здоровыми и густыми.