Карадагский змей пугал средневековых турок, а ныне ставит в тупик ученых

2024-й – год дракона по восточному календарю. Ренессанс российского православия и тревоги специальной военной операции как бы отодвинули в сторону этот мистический восточный символ. Однако туманные новости из Восточного Крыма заставляют вновь возвращаться к теме о загадочном Карадагском змее.

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Одна за другой исчезают лодки рыбаков-браконьеров. Подобное случается в зимние шторма, но тут на берег вбросило остаток обшивки со следами огромного укуса. Местная администрация отмалчивается, ведь второй год информация отсюда считается закрытой.

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Поселок городского типа Орджоникидзе, по народному «Орджо», расположен между Феодосией и Коктебелем. Обрывистый мыс Киик-Атлама глубоко вдается в море. Руины средневекового генуэзского порта Провато и потухший вулкан Кара-Даг – одно из самых величественных и одновременно загадочных крымских пространств. Фантасмагория черных скал, резкие скачки глубин, сотни неизученных подводных пещер, изобилие рыбы и дельфинов.

Туристам в Карадагском заповеднике разрешено двигаться лишь по одной пешеходной экотропе. Строго регламентирован маршрут морской экскурсии. Главная фишка – приходится подписать бумагу, что добровольно отправляется в море и понимаешь, что вояж к пещерам Кара-Дага может стоить жизни.

По большому счету, больше века подряд это закрытая зона. Еще накануне Первой Мировой войны в здешней Двуякорной бухте большого Коктебельского залива начались испытания торпедного оружия. Вскоре был выстроен завод «Гидроприбор».

В советские времена объект строго засекретили. Вооруженные караулы, колючка под высоким напряжением. Производство выпускало два десятка видов торпед и глубинных бомб. Все жители поселка и командированные из Балтийского литейно-механического завода давали подписку о неразглашении. Официальным прикрытием считалось литье расчесок, вязальных спиц и другого ширпотреба.

Однако никакая секретность не мешала легендам о кораблях и подлодках, таинственным образом затонувших у военных доков. Водолазы не достигали места их гибели или вместо современных судов находили на глубине останки архаичных древнегреческих галер-пентеконторов.

При Украине «Гидроприбор» был разрушен. Два десятка гектаров заводской территории за смешные 17 миллионов гривен выкупил днепропетровский олигарх, почетный генконсул Турции Игорь Ханин. Однако чтобы пройти сюда, все равно требовалось особое разрешение СБУ.

Новая жизнь Двуякорной бухты началась в 2014-м. Украинская собственность национализирована. Объявлено о реконструкции легендарного предприятия. И если еще два года назад сюда водили экскурсантов, с началом СВО объекту вновь вернули прежний, строго секретный статус.

Итак, закрытая зона и чудовищные глубины, совершенно необычные для этого района Черного моря. Плюс запрет на любые научные исследования гражданских специалистов. Лучшего места для загадочной рептилии попросту не найти.

На протяжении двух тысячелетий множество мореплавателей являлось свидетелями появлений Карадагского змея.

Первое официально признанное доказательство – античный перстень из коллекции Боспорского царства, где морской монстр изображен в окружения черноморских рыб-эндемиков. Заметим, культа драконов у эллинов никогда не было. Что не помешало ювелирами древней Керчи-Пантикапея около IV века до н.э. изготовить «перстень со змеем».

Средневековые турки Феодосии-Каффы отослали кипу писем в султанскую канцелярию Стамбула, жалуясь на «черноморского родственника Кракена». Оригиналы до сих пор хранятся в государственном архиве Турецкой Республики.

Лето 1921 года, городская газета Феодосии публикует заметку о загадочном морском гаде, призывая граждан сохранять спокойствие и не терять бдительность.

Красноармейцы и отряд ВЧК безуспешно пытались изловить чудовище. Крымчанин Максимилиан Волошин поделился новостью с добрым другом Михаилом Булгаковым. Считается, именно это навеяло Михаилу Афанасьевичу сюжет треш-повести «Роковые яйца».

А вот каким уже в пятидесятых годах прошлого века увидел змея Всеволод Иванов:

«Оно было до 30 метров в длину и толщиной со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком, а голова – в размер размаха рук – напоминала змеиную».

Советский писатель, известность красочным сочинениям о борьбе за коммунистическую власть, В. Иванов лично наблюдал легендарного монстра в Сердоликовой бухте соседнего Коктебеля. Чему посвятил свой рассказ.

В начале девяностых прошла целая серия находок дельфиньих туш, выброшенных волнами или попавших в рыбацкие сети. Причем у всех выкушены животы.

Статья в «Геологическом журнале» за подписью директора Карадагского природного заповедника Петра Семенькова свидетельствует, что ширина характерного укуса составляла около метра по дуге, с четко заметными следами огромных резцов. Дельфиньи головы были словно расплющены равномерным сжатием, как будто несчастное млекопитающее пытались протащить в узкое отверстие.

Специалисты-гидробиологи не давали однозначного вердикта, кто мог подобным образом убивать дельфинов.

Одну изувеченную тушу хранили как вещественное доказательство существования Карадагского змея. К сожалению, Киев резко сократил бюджетное финансирование заповедника, холодильная камера вышла из строя и «вещдок» сгнил.

Тем временем в развивающихся интернет-сетях стали регулярно появляться шокирующие видео. Типичный пример – молодая туристка из Подмосковья заметила, как вспенилось морские волны, после чего огромное существо якобы атаковало дельфина и утащило на дно. Если откровенно, на кадрах плохого качества действительно видно море, забурлившее по непонятной причине. Подробности нападения только в рассказе эмоциональной девушки.

Куда более конкретный материал сразу несколько пользователей выложили в августе 2019 года, на еще не запрещенном Фейсбуке*:

«Подошло нечто к берегу метров на 10–15. Стало понятно, не человек. Во-первых, раза в два больше, во-вторых, характер движения. Потом пошло вправо. Там сидели рыбаки. Мы к ним. Вроде фонари есть. Светили вглубь, но все равно луч света не достал». Любопытные отдыхающие начали кидать в «нечто» камни. Когда попадали – «звук был глухой, как если бы в очень большой кожаный мяч ударяло».

Практически одновременно появился сюжет Ютуба. Снять морское чудовище удалось с квадрокоптера в Веселовской бухте за горой Караул-Оба, неподалеку от курортного Судака. Также есть свидетельства о появлении существа у здешнего мыса Меганом, очень близко к заповеднику Кара-Дага.

Скептически настроенная профессура Крымского федерального университета заявляет, мол, чудище в принципе не могло бы выжить в сероводороде придонного слоя Черного моря. Это «мертвая вода», где отсутствует кислород. К тому же, как змей удовлетворяет свои аппетиты?

Впрочем, вот ответный вопрос. Зачем ему нырять на 300 метров в бескислородную зону сероводорода, когда вся рыба и главный его харч, дельфины, ходят по поверхности? Кормовая база тут действительно превосходная – не зря же самая распространенная дельфинья порода Черного и Азовского морей называется «морскими свиньями».

Любопытные подробности дает прибрежная суша. Карадагский вулканический массив – место проживания самых крупных змей Крыма. Два десятилетия назад удалось обнаружить яйцо весом в 20 кг.

Есть обоснованное предположение, что зародышей-гигантов достаточно много. Исследования по змеям прекратились опять же из-за отсутствия средств. Украинские власти держали крымских биологов на голодном пайке, ученым не хватало на мизерную зарплату. Ну а сейчас командуют военные. Похоже, морской дракон им вовсе не помеха. Пусть живет, родимый.

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