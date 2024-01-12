Секреты календарей: что такое декретное время и эфемеридная секунда?

Современным календарем мы обязаны Папе Римскому Григорию XIII, который ввел его в католических странах в октябре 1582 года. С тех пор он не менялся. В 1953-1954 годах новый глобальный и универсальный календарь обсуждался в ООН и был одобрен Экономическим и социальным советом. Но его не приняли. Одна из проблем всех земных календарей — в астрономической несогласованности.

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Владимир Сурдин астроном, популяризатор науки:

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Секунды, минуты, часы можно было выдумывать, а вот календарь не выдумаешь. Земля вращается вокруг Солнца за определенное время — и вокруг себя тоже. К сожалению, эти два важнейших периода, сутки и год, не кратны друг другу. То есть, если бы в году было целое число суток, мы бы очень просто разделили год на дни, на сутки, и календарь был бы простым и раз и навсегда одинаковым.

Но одинаковым не бывает даже год. Все зависит о того, как его считать. Средний тропический год в 1900 и 2000 годах различается примерно на три секунды. Сидерический год, то есть определяемый по звездам, — чуть длиннее, а аномалистический — по прохождениям Земли через перигелий солнечной орбиты — еще длиннее, на минуту-две. И еще есть прецессия земной оси с периодом в 26 тысяч лет. И замедление вращения Земли.

Сегодня мы добавляем к году дополнительную секунду, когда накапливается ошибка. Это событие анонсируется Международной службой вращения Земли заранее, а добавление происходит либо 30 июня, либо 31 декабря. Всего с 1972 года было введено 27 дополнительных секунд, из них в XXI веке — всего пять. Иногда это приводит к сбоям компьютерных систем.

Вот что говорит Владимир Сурдин:

Я думаю, улучшать григорианский календарь ни к чему. Он уже настолько точен, что ошибка в одни сутки накопится примерно за три с половиной тысячи лет. Я думаю, наши далекие потомки когда-нибудь, может быть, решат, как подправить этот календарь.

Люди много думали о том, как грамотнее поделить год на части. Самая известная система — именно ее обсуждали в ООН — календарь, разработанный французским астрономом Гюставом Армелином еще в 1888 году. Год и квартал начинались в воскресенье, в каждом квартале было ровно по 13 недель, а последний день года и високосный день были вставными. Как бы без последовательной даты по общему счету времени. В итоге не смогли договориться по дням недели и религиозным праздникам. Пятница в исламе, шаббат в иудаизме, воскресенье в христианстве — это святое. Но самая главная проблема счета времени, возможно, не в днях, а в часах.

Владимир Сурдин:

Мы уже давно забыли, а на самом деле в нашей стране еще действует так называемое декретное время. Наша страна в начале 20-х годов прошлого века перешла на декретное время, которое бежит на час впереди от нормального, солнечного.

Декретное время или его аналоги применяются и в других странах по экономическим соображениям, к примеру время летнее и зимнее. А вот распределение по часовым поясам нередко не подчиняется законам логики и естественному солнечному циклу.

Владимир Сурдин:

Очень часто приходится перекраивать эти границы в зависимости от разных политических и религиозных интересов. Например, во многих мусульманских странах отличие местного времени от всемирного, ну, или, как раньше говорили, от Гринвича, не на целое число часов, что подразумевалось, когда часовые пояса, а на целое и половинку, на три с половиной, на четыре с половиной часа. А самая интересная страна — это Непал. Его местное время на пять часов и сорок пять минут бежит впереди Гринвича. Я пытался выяснить, а почему, находясь на одной и той же долготе с Индией, Непал на пятнадцать минут перевел свои часы вперед. Мне даже непальские журналисты, с которыми я связался, не смогли это объяснить. Говорят, когда-то были какие-то трения с Индией, мы решили не жить по их времени, а перевели на 15 минут вперед свои часы.