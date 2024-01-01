В Индии установили мировой рекорд по числу приветствовавших Солнце йогов

Мировой рекорд по числу йогинов, которые одновременно выполнили комплекс упражнений "Сурья-намаскар" ("Приветствие Солнцу"), зафиксирован в западном индийском штате Гуджарат на рассвете в первый день 2024 года. По информации телеканала NDTV, представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили участие 4 тыс. человек в 108 местах штата, в том числе в ряде исторических комплексов.

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Как сообщил представитель Книги рекордов Гиннесса в Индии Свапнил Дангарикар, это новая рекордная номинация.

"Раньше никто не пытался установить такой рекорд", - сказал он журналистам, отметив, что теперь достижение по числу занимающихся "Сурья-намаскар" официально зафиксировано.

По мнению представителей руководства штата, встречавших солнце йогинов было гораздо больше, но не везде были представители Книги рекордов.

"Сурья-намаскар" - комплекс упражнений из 12 или более асан (йогических поз), сопровождаемый определенным порядком дыхания. Некоторые выполняют такие упражнения как религиозный обряд по приветствию солярного божества. Но большинство воспринимает эти упражнения как практику утренней зарядки и поддержания здоровья, развития гибкости. Некоторые последователи йогической практики полагают, что "Сурья-намаскар" также способствует развитию светлых, "солнечных" качеств человека.

Достижение гуджаратцев приветствовал премьер Индии Нарендра Моди, выходец из этого штата.

"Гуджарат встретил 2024 год выдающимся подвигом - установлением мирового рекорда Гиннесса по количеству людей, одновременно исполняющих Сурья-намаскар в 108 местах! Как мы все знаем, число 108 имеет особое значение в нашей культуре. <…> Это свидетельство нашей приверженности йоге и нашему культурному наследию", - написал премьер в X (ранее Twitter).

Премьер также призвал всех сделать утренний комплекс упражнений "Сурья-намаскар" частью повседневной жизни каждого.