Кто исполняет роль Деда Мороза в других странах

В нашей стране его называют Дедом Морозом и ждут подарков под елкой, в США его величают Санта Клаусом, ожидая. Когда он залезет через каминную трубу. Добрый бородатый дедушка, несущий презенты под Новый год и Рождество есть почти в каждой культуре.

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В Финлядии детей поздравляет Йоулупукки: сейчас это тоже дедушка из сказки. Но на самом деле, в мифах и преданиях страны его роль играл Рождественский козел. На старинных изображениях у него еще можно обнаружить небольшие рожки, а появлялся Йоулупукки всегда в шубе из козлиной шерсти.

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В Швеции аналога Деда Мороза не существует, а подарки детям приносит Юлебукк — это маленький гном, похожий на Домового. Он живет в подполье каждого жилища, но проявляет себя лишь под Рождество.

В Китае есть собственный аналог Санта Клауса. Имя у него весьма необычное — Шэн Дань Лаоджэнь или Дун Че Лао Рен. Но все повадки совпадают с заокеанским коллегой: сказочный персонаж летает на санях и дарит хорошим детям подарки.

В Греции вместо новогоднего волшебника действует Святой Василий — Агиос Василис, он покровитель бедняков, поэтому в Рождество принято преподносить подарки тем, кто особенно в этом нуждается.

В Италии действуют сразу два новогодних персонажа: Баббо Натапе похож на привычного Деда Мороза или Санта Клауса. Но особенно дети любят Старушку Бефану, которая прилетает на метле в каждую семью и достает из мешка подарок (для хороших детей) или уголек (для тех, кто вел себя плохо).

Во Франции Пер-Ноэль похож на более современную версию Деда Мороза, он носит короткую шубу и приходит к хорошим детям в ночь перед Рождеством.

В Японии есть новогодние персонажи для разных поколений: Сегацу-сан и Одзи-сан. Первого любят старшие: он одевается в традиционное кимоно сине-золотого оттенка, а Одзи-сан похож на типичного Санту.

Австралийского Деда Мороза тоже называют Санта-Клаус, но одеяние его весьма необычное, он появляется на пляже в плавках и с серфом.