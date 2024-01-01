Блеск в глазах: какие драгоценные камни считаются самыми дорогими в мире

Ростовская область, 1 января 2024. DON24.RU. На протяжении всей истории человечества драгоценные камни одинаково почитались во многих странах.

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Редкость и красота сделали их символом богатства, власти и высокого положения в обществе. Писатели воспевали их в своих произведениях, поэты посвятили им восторженные вирши, музыканты сложили немало песен.

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Не остались в стороне и власть предержащие, использовавшие драгоценные камни для достижения политических целей. Достаточно вспомнить историю алмаза «Шах», с помощью которого персидский шах пытался загладить вину за убийство русского посла.

Всего насчитывается более 200 видов драгоценных камней. К числу самых дорогих относятся белые бриллианты, получаемые путем обработки алмазов. Стоимость таких изделий составляет 15 тысяч долларов за карат.

Бриллианты – настоящее сокровище. Их ценили с давних времен. Но подлинную славу они приобрели сравнительно недавно. Случилось это в 1477 году благодаря помолвке эрцгерцога Максимиллиана Австрийского с герцогиней Марией Бургундской, самой богатой невестой Европы. Жених заказал первое в истории обручальное кольцо с бриллиантом. До сих пор невестам такие украшения не преподносили.

Вскоре аналогичные подарки стали делать все представители европейской знати. Так появилась традиция дарить женщине кольцо с бриллиантом в знак приверженности пары друг другу.

Самый дорогой белый бриллиант – легендарный «Кохинур». Он был настолько большим, что многие эксперты до сих пор затрудняются назвать его точную цену. Часто «Кохинур» называют бесценным.

Сейчас этот бриллиант является частью драгоценностей английской короны. Индия, где камень был найден, неоднократно требовала его возврата. Однако Лондон всякий раз отвергал эти претензии, утверждая, что «Кохинур» был получен законным путем.

Далее нужно упомянуть желтый бриллиант. Это более редкая разновидность бриллианта и более дорогая. Наиболее востребованный оттенок – канареечно-желтый. Стоимость таких камней достигает 16 тысяч долларов за карат.

К числу самых дорогих камней относят ярко-желтый бриллиант Graff. Украшение весом чуть более ста карат было продано на аукционе в США за 16,3 млн долларов.

Почти в такую же сумму оценивается желтый бриллиант Tiffany. Он находится в головном магазине фирмы «Тиффани» в Нью-Йорке и никогда не выставлялся на продажу.

Эту драгоценность никому не разрешено носить. За исключением четырех женщин, ради которых фирма сделала исключение, – американского дипломата Мэри Уайтхаус на балу Тиффани в 1975 году, актрисы Одри Хепберн во время съемок культового фильма «Завтрак у Тиффани», певицы Леди Гаги на церемонии вручения премии «Оскар» и певицы Бейонс – первой негритянки, ставшей лицом Tiffany.

Следующий в ценнике – красный бриллиант. Красный – самый редкий цвет бриллианта, он может переливаться всеми цветами радуги. В мире существует не более 30 красных бриллиантов (по некоторым данным, даже не более 20). В США был продан самый крупный красный бриллиант, за него заплатили 8 млн долларов (1,6 млн долларов за карат). Бриллиант «Розовая звезда». Sotheby's

Есть и другие разновидности бриллиантов. Цена розового бриллианта составляет в среднем 1,19 млн долларов за карат. Подобно красному бриллианту, розовый бриллиант получил свой цвет из-за незначительных дефектов. Пользуется большой популярностью благодаря своему романтическому розовому оттенку. Такие камни добываются в основном на руднике Аргайл в Австралии.

Самый дорогой розовый бриллиант – Williamson Pink Star («Розовая звезда» от Уильямсона). Камень в форме «подушечки» и весом 11,15 карат был продан на аукционе в Гонконге за 57,7 млн долларов.

Иногда этот камень называют самым дорогим бриллиантом на планете. С ним может поспорить лишь голубой бриллиант Оппенгеймера, за который выручили на торгах те же 57,5 миллиона долларов. Но весит он больше (14,62 карата), поэтому его удельная стоимость меньше.

Еще один голубой бриллиант хранится в Смитсоновском институте США. Называется он «Надежда», весит 45,2 карата и оценивается в 250 млн долларов (но никогда не продавался).

Голубые бриллианты настолько редки, что продаются исключительно на аукционах. В мире всего три шахты, где добывают алмазы, из которых изготавливают такую красоту. Расположены они в Австралии, Индии и Южной Африке.

Не одними бриллиантами жив человек. К желанным предметам роскоши относятся и другие разновидности драгоценных камней. Например, сапфиры.

Самый дорогой сапфир в мире – «Голубая красавица Азии». Довольно внушительный камень весом 392,52 карата. Продан на аукционе в 2014 году за 17,5 млн долларов. До этого лавры первенства принадлежали сапфирам, принадлежавшим знаменитому французскому кардиналу Ришелье.

В список самых дорогих камней входит, безусловно, изумруд. Пожалуй, это второй по значимости драгоценный камень после бриллианта. С не менее яркой родословной.

Как это ни удивительно, нет единого мнения насчет того, какой изумруд считать самым дорогим в мире. Казалось бы, что тут сложного. Ан нет.

Формально самым дорогим изумрудом называют изумруд «Байя», оценочная стоимость которого составляет 400 млн долларов. Впрочем, некоторые эксперты оценивают его в умопомрачительную сумму 925 млн долларов.

Вокруг титула «Байи» идут жаркие споры. Ведь на самом деле это не единый камень, а булыжник весом 328,85 кг. В его состав входят несколько изумрудных осколков, которые и образуют гигантский изумруд.

Найден камень в бразильском штате Байя в 2001 году. Позже перевезен в США, где находится и поныне. Владельца у этого сокровища нет, поскольку до сих пор идут судебные тяжбы от том, кому принадлежит изумруд.

Топ самых дорогих камней не может обойтись без рубинов. Самый дорогой рубин добыт в Бирме и получил название Sunrise. В 2015 году он продан на аукционе в Женеве за 30,3 млн долларов.

И под занавес вернемся к бриллиантам. Вернее, к его разновидности – черному бриллианту. Хотя это очень редкий камень, он не входит в топ. Зато считается невероятно красивым. Свой матовый оттенок он приобрел из-за включений оксидов железа. Добывается в Бразилии и Центрально-Африканской Республике.