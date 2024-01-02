Новые учебники истории России – полный курс дезинформации

Российской истории, столь натерпевшейся от прихотей царей и генсеков, грозит новая беда – «линейка» единых учебников истории. В ней всё наоборот. Жили русские люди 800 лет и не ведали, что у них было «иго Золотой Орды». Ни Калита, ни Иван III, ни его свирепый внук не знали термина «иго» и что такое «Золотая Орда». За них это через три столетия выдумали историки для собственного удобства, как метки в их опусах. Так появились Золотая Орда, Киевская Русь, «древний боярский род» т.д. Ну, а сейчас наши умники объединили «иго» и «Золотую Орду».

© Свободная пресса

Казалось бы, наоборот, надо оба термина потихоньку задвигать и «называть кошку кошкой». Возьмем, к примеру, «владычество татар над северо-западными русскими княжествами». А причём тут вся Русь? Например, Господин Великий Новгород и Смоленское княжество никогда не контролировались татарами. Новгород нерегулярно платил дань, точнее, «отступное», но не татарским ханам, а московским рэкетирам. Есть настроение у московского князя Ивана или там Димитрия «наехать» на Новгород – плати.

Видео дня

Задерётся Васенька с родственниками, начнёт им глазки выкалывать, потом и самого хулиганы зрения лишат. В результате Новгород десятилетиями никому ничего не платит. А Смоленск отродясь ни Москве, ни Сараю дань не платил, за исключением нескольких лет правления татарского ставленника Федора Чёрмного.

А на Господин Великий Новгород и Смоленск татарские тёмники ходили только в сопровождении московских воевод. И кто кого наводил на эти города – вопрос весьма спорный. Во всяком случае, до 1478 года московско-татарскому войску ни разу не удалось захватить ни Новгород, ни Смоленск.

Любопытно, кому пришла идея объединить три совершенно различных события – Февральскую революцию, Октябрьскую революцию и Гражданскую войну в Великую Российскую революцию? Если в 1905-1907 годах революция была по всей стране, буквально от Кронштадта до Владивостока и от Севастополя до Свеаборга, то в феврале 1917 года имели место опереточные беспорядки лишь в одной точке империи – в Петрограде, а реально переворот осуществился в Ставке путем генеральского референдума, когда все командующие фронтами и флотами высказались за отречение императора.

Результатом Февральского переворота стало возникновение хаоса в России. Армия и флот потеряли боеспособность, резко уменьшилось производство, усилились перебои в работе транспорта и снабжении городов продовольствием. С июня по октябрь 1917 года сгорело на порядок больше помещичьих усадеб, чем при Разине и Пугачёве, вместе взятых.

На местах объявилось три-четыре власти: власть временного правительства, власть командования военного округа, власть Советов рабочих и солдатских депутатов, ну а на окраинах – ещё и власть националистов, разных там курултаев, сеймов, рад и т.д.

Даже если бы в сентябре 1917 года лидеры большевиков укатили обратно в Швейцарию, США или сибирскую ссылку, падение временного правительства и Гражданская война были бы неизбежны.

А кто начал Гражданскую войну? Увы, не большевики и не белогвардейцы, а сепаратисты. Уже в 1915-1916 годах по городам Франции, Германии и Австро-Венгрии маршировали ударные части Гражданской войны: польские легионы французского и германского формирования, финские егеря, сичевые стрельцы и прочая. К 25 октября 1917 года на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Финляндии, Крыму, Закавказье и т.д. под ружьём у сепаратистов состояло не менее миллиона штыков и сабель.

В «Концепции» русской истории велено заменить термин «белогвардейцы» («белое движение») на совершенно непонятное – «антибольшевистские силы» (АС).

Любопытно, входила ли в АС повстанческая армия батьки Махно? Или воинство гетмана Скоропадского? А как насчёт добровольческой армии князя Авалова численностью около 60 тысяч человек? Кстати, в ней служил капитаном пока ещё неизвестный Гейнц Гудериан. Идеология Берманта-Авалова была близка к фашистской. И позднее в эмиграции в Германии он создал русскую фашистскую партию. Но воевать с красными Авалов, несмотря на все призывы Юденича, не пожелал, а дрался в 1919 году с латышскими сепаратистами и англо-французскими интервентами. Его куда, в АС или в большевики прикажете записать?

Авторы концепции ввели термин «сталинский (советский) путь модернизации России». А что, был ещё какой-нибудь путь? Святая правда! Сотни профессоров и приват-доцентов исписали горы бумаги, «как нам обустроить Россию». Только использовались эти опусы исключительно в отхожем месте. А у белых вождей с идеологией была напряжёнка – «Вот возьмём Москву, повесим большевиков и ещё кой-кого из инородцев на фонарных столбах, тогда и подумаем, что делать».

А, может, вообще идея «единого школьного учебника» дурная? Вначале Ньютон опубликовал три своих закона, а только потом их ввели в школьные учебники. А, может, следует написать подробные официальные труды по времени Александра Невского, Петра Великого, Александра II, Сталина, Брежнева, а уж потом на их базе создать университетские учебники истории? А затем уж, адаптируя вузовские учебники, взяться за написание школьных.

Ах, это займет десятки лет?! Недели! Если за это сядут грамотные и порядочные специалисты. Сейчас XXI век, и не надо ждать, пока типографии отпечатают роскошные фолианты. На следующий день после окончания труда он может появиться в Интернете и на миллионах дисков. Далее – обсуждения, внесения корректив специальной объективной комиссией, и опять на следующий день – в Интернет.

Главное – писать правду, одну только правду, но только с патриотических позиций. Была у нас опричнина, а у них – инквизиция, Варфоломеевская ночь, герцог Альба в Нидерландах, Елизавета Кровавая в Англии.

Голод в 1933 году в СССР был организован большевиками? А как Сталин ухитрился организовать голод в 1896 году в России и в том же 1933 году – в Западных Украине и Белоруссии?

Поражения 1941 года? Да ещё какие! Но в Смоленске уличные бои шли больше месяца. Зато Вермахту потребовалось две недели, чтобы разгромить двухмиллионную польскую армию, и четыре недели, чтобы капитулировали армии Голландии, Бельгии и Франции. А английская армия, бросив вооружение, драпанула в Дюнкерке через Ла-Манш.

Были ли депортации целых народов в СССР? Депортаций не было – в другие страны никого не выселяли. Имели место принудительные переселения крымских татар, чеченцев и др. Но по сравнению с тем, как вели депортации мирного германского населения в 1945-1947 годах Польша и Чехословакия, переселения «репрессированных народов» можно сравнить с туристической прогулкой.

Применяя современные теоретические «либеральные» ценности к другим эпохам, можно сделать чудовище из любого политического деятеля. Те же мушкетеры Дюма по современным понятиям – бандиты, вымогатели, альфонсы и алкоголики.

P.S. Закончив статью, я включил телевизор. Там говорилось о подготовке к празднованию 80-летия «окончательного снятия блокады Ленинграда», уничтожения «немецкого кольца» и т.д. Действительно, в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции (так сейчас называют Первый Сталинский удар) наши войска с 4 января по 1 марта 1944 года отбросили части Вермахта на 120-180 км от первоначальных позиций под Ленинградом.

Но вот я раскрываю секретную «Хронику боевых действий Балтийского флота», и там ни один день с начала марта по июнь 1944 года не обходится без контрбатарейной стрельбы кораблей Балтийского флота, фортов Кронштадта и железнодорожной артиллерии. Причём по интенсивности эти стрельбы не уступали 1941-1942 годам. По кому же они стреляли? По немцам, окопавшимся под Нарвой?

Увы, северный сектор блокадного кольца осталась нетронутый, и оттуда на Кронштадт, Ольгино, Лисий Нос и другие районы Ленинграда летели тяжёлые снаряды. И вот тогда артиллеристы получали приказ…

Лишь 9 июня 1944 года началось окончательное снятие блокады Ленинграда. По финским войскам ударили сотни батарей тяжёлых орудий Ленинградского фронта, Балтийского флота, включая корабли, форты, железнодорожные установки и 406-180-мм установки Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона. В наступление пошли 31 дивизия, 6 бригад и 4 укреплённых района.