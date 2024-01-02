Какие праздники отмечают в России и мире 2 января

В мире и в России во вторник, 2 января, отмечают интересные и необычные праздники, связанные с разными сферами общественной жизни. В эту дату отмечают международные дни интроверта и научной фантастики, а также кошачий Новый год.

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Международный день интроверта

Это праздник появился относительно недавно, в 2011 году, и отмечается неофициально. Тем не менее у него есть множество приверженцев по всему миру. Дата была выбрана неслучайно: после больших эмоциональных событий интровертам нужно время на восстановления, и второй день после Нового года хорошо для этого подходит. В этот праздник принято отдыхать от шумных компаний в одиночестве, проводя время за просмотром фильмов, чтением и уходом за собой.

День научной фантастики

Этот праздник также отмечается по всему миру, пускай и неофициально. Его справляют все любители фантастики во всех видах искусства: от литературы до кино. Выбор даты тоже небезоснователен: именно в этот день в 1920 году родился один из выдающихся писателей-фантастов Айзек Азимов. Многие по сей день выражают несогласие по поводу выбора даты, но это не мешает ежегодно отмечать праздник за чтением любимых книг или просмотров фильмов этого жанра.

Кошачий Новый год