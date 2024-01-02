Рыбак похвастал уловом крупных щук в новом году

Житель Ханты-Мансийского автономного округа похвастал уловом в новом году. С расставленных жерлиц рыбак снял шесть крупных щук.

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«Первая рыбалка 2024 года. Рыбалка мечта! Большие сильные щуки на жерлицы!» — написал житель Ханты-Мансийска Али Садик в сообществе «Рыбалка в Тюменской области».

На видео, размещенном в сети, югорчанин на снегоходе объезжает расставленные ранее ловушки. Рыбалку осложняет ветер и метель, но результат превзошел все ожидания, рассказал мужчина. Одним из трофеев стала щука весом 4,2 килограмма.