Рыбак похвастал уловом крупных щук в новом году
Житель Ханты-Мансийского автономного округа похвастал уловом в новом году. С расставленных жерлиц рыбак снял шесть крупных щук.
«Первая рыбалка 2024 года. Рыбалка мечта! Большие сильные щуки на жерлицы!» — написал житель Ханты-Мансийска Али Садик в сообществе «Рыбалка в Тюменской области».
На видео, размещенном в сети, югорчанин на снегоходе объезжает расставленные ранее ловушки. Рыбалку осложняет ветер и метель, но результат превзошел все ожидания, рассказал мужчина. Одним из трофеев стала щука весом 4,2 килограмма.
Накануне нового года другой рыбак, Артем Кузнецов из Тюмени, озвучил планы на первую ночь января. Он поделился, что встретит 2024 год на рыбалке в ХМАО вместе с единомышленниками.