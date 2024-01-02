Рождественские Святки в 2024 году: даты, история, традиции и приметы

Святочная неделя в январе — особое время, наполненное мистикой и ожиданием чуда. В это время на Руси было принято гадать на замужество и удачу в предстоящем году. При этом православная церковь не одобряет такие обряды и суеверия, поэтому верующие празднуют Святки иначе.

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«Лента.ру» выяснила, откуда пошла традиция отмечать Святки, почему это время связывают с мистикой и как празднуют Святки в современном мире.

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Что такое Святки

Святки, или Святочная неделя — это период между Рождеством и Крещением. Само слово «святки» является однокоренным слову «святой». По одной из версий, оно произошло от глагола «святить», то есть прославлять.

Начинается неделя «святых вечеров» в Рождественскую ночь — с 6 на 7 января. По традиции, после появления на небе первой звезды можно садиться за стол и начинать праздновать. Этот обычай отсылает к преданию о Вифлеемской звезде. Согласно Евангелию от Матфея, она Иисуса Христа.

Завершаются Святки в праздник Крещения Господня, который отмечается в ночь с 18 на 19 января. Как и Рождество, Крещение — непереходящий праздник, то есть каждый год Святки приходятся на одни и те же даты.

Каждый год Святки отмечаются с 7 по 17 января

В народе Святки — череда гуляний, пышных застолий, колядок и, конечно, гаданий на будущее. Традиция святых вечеров уходит корнями в глубокую древность и имеет богатую историю.

Откуда пошла традиция Святок

Первое упоминание о Святках датируется IV веком нашей эры — христианский богослов Ефрем Сирин писал об этом периоде в своих трудах. Так что уже в то время греческие христиане праздновали две недели после Рождества, прославляя появление на свет Мессии.

В 567 году церковь официально объявила праздничными 12 дней после Рождества

Во время Святок люди радовались и воспевали пришествие Иисуса Христа на Землю. Было важно, чтобы в это время хорошее настроение было у всех, в том числе у рабов, нищих и даже заключенных. Поэтому на Святки верующие приносили угощения в тюрьмы и больницы, а также помогали бедным.

Традиция дарить подарки на Рождество тоже восходит к преданию о волхвах. Ведь они первыми принесли дары — золото, ладан и смирну — новорожденному Иисусу. Считается, что по этой же причине сегодня дарят подарки и на дни рождения близким людям.

Как отмечали Святки на Руси

На Руси православные обычаи тесно переплелись с языческими обрядами. Историк и поэт Николай Карамзин писал, что до принятия христианства в период Святок славяне чтили Коляду — божество, олицетворяющее Молодое Солнце и Новолетие.

В фольклоре древних славян Коляда — сын и один из ликов бога Солнца — Даждьбога

По другой версии, слово «коляда» происходит от корня -коло- и связано с кругом, колесом, солнцем. А в словаре «Славянские древности» сказано, что «коляда» — от латинского слова, означающего «первый день месяца».

Для славян-язычников Святки были временем служения — своих богов они старались всячески задобрить, в том числе преподносили им угощения. Также было принято «зажигать солнце» — свечу в центре разукрашенного колеса, гасить старый огонь в печах и разводить новый. Также в это время пекли ритуальные пряники, символизирующие жертвенных животных — коров или ягнят.

Кроме того, в святочные дни народ «рядился» в звериные шкуры и страшные маски. Иногда мужчины одевались в женскую одежду.

В таком виде ряженые ходили по улицам, распевая песни и часто вытворяя «озорства». Например, они заливали водой печную трубу соседей, затаскивали сани на крышу дома и устраивали погромы.

Логично предположить, что традиция петь колядки как раз пошла от песнопений ряженых.

Люди верили, что в период Святок, когда ночи особенно длинные, по Земле ходят существа из потустороннего мира, в том числе и предки. Святки считались временем разгула нечистой силы. Наряжаясь в шкуры, маски, распевая песни и устраивая такие погромы, народ уподоблялся нечисти, старался с ней слиться, чтобы иметь возможность пообщаться и попросить потусторонние силы исполнить их заветные желания.

Главное, о чем просили — хороший урожай. Однако в числе пожеланий были также материальное благополучие, удачный брак и вообще все, о чем мечтали люди того времени.

Кстати, обычай купаться в проруби на Руси тоже был известен задолго до принятия христианства. Например, арабский путешественник и купец Ибн-Даста примерно в 30-е годы X века описал этот обряд.

Словене погружаются в прорубь, ибо они язычники и таким образом почитают суровое ледяное божество своей холодной родины. Они верят, что это купание придает хладнокровие и неукротимость в бою Ибн-Даста арабский путешественник

С принятием христианства Святки, естественно, приобрели новый смысл.

Как отмечали Святки после принятия христианства

Отношение православной церкви к народным святочным гуляниям было негативным. VI Вселенский собор, прошедший в 680–681 годах, постановил запретить гадания, обычаи колядовать и «рядиться».

На смену им по примеру Византии полагалось посещать тюрьмы, помогать бедным и вообще принимать у себя любого гостя, так как считалось, что с ним приходит Божья благодать.

Отсюда вытекает и традиция петь тропари на Рождество, то есть прославлять Христа, появившегося на свет. Таким образом, языческие колядки сменились духовными песнями, и обычай ходить по домам, чтобы получить угощения, обрел вполне одобряемую церковью форму.

Кондак Рождества Христова, глас 3 Дева днесь

Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог. Икос: Едем Вифлеем отверзе, приидите видим, пищу в тайне обретохом: приидите, приимем сущая райская внутрь вертепа. Тамо явися корень ненапоен, прозябая отпущение: тамо обретеся кладезь неископан, из негоже Давид пити древле возжадася. Тамо Дева рождши Младенца, жажду устави абие Адамову и Давидову. Сего ради к Нему идем, где родися Отроча младо, Превечный Бог.

Однако народные традиции, далеко не всегда сопоставимые с христианскими правилами, не исчезли спустя много веков после крещения Руси. Люди продолжали гадать и проводить ритуалы для общения с нечистой силой. Страх перед наказанием свыше людей не останавливал, ведь считалось, что после купания в проруби на Крещение все грехи смывались.

При этом помимо кары небесной, можно было нарваться на вполне реальное наказание от церкви. Например, все тот же VI Вселенский собор постановил на шесть лет отстранять от причастия тех, кто проводил пляски и ритуалы «по старинному и чуждому христианского жития обряду».

Как сегодня отмечают Святки

Сегодня Святки в основном отмечают верующие. Христианская традиция празднования Святок в первую очередь предполагает обязательное посещение храма, участие в таинствах исповеди и причастия. Также на Святки принято помогать всем, кто нуждается в помощи, проводить время с семьей и прославлять рождение Иисуса Христа молитвой.

При этом во многих регионах России жива традиция колядовать. Например, в некоторых уголках Нижегородской области дети и даже молодые люди до сих пор ходят «славить» — с шести-семи утра они стучатся в соседские дома, поют песни и получают конфеты. Двери в это время не запирают, чтобы желанные гости пришли и «прославили» Рождество для хозяев дома.

Гадания на Святки

Неодобряемая церковью традиция святочных гаданий тоже не исчезла бесследно. Сегодня в интернете можно найти множество способов «заглянуть в будущее» с помощью зеркал, свечей, воды, игральных карт и других атрибутов.

Святочное гадание на замужество с крупой

Считается, что это гадание для нескольких девушек помогает узнать, кто первой выйдет замуж. Понадобится: глубокая тарелка; по одному украшению от каждой девушки, лучше брать кольцо; любая крупа, например, гречка. Как гадать? В одну из крещенских ночей нужно сложить все украшения в одну миску и засыпать их крупой так, чтобы не было видно, где чье кольцо лежит. Дальше нужно выйти на улицу и попросить первого встречного достать одно украшение из миски. Согласно поверью, владелица кольца, которое вытащит незнакомец, первой выйдет замуж.

В целом, Святки — это отличный повод провести время в кругу семьи за праздничным столом. Так как на этот период не приходится никакого поста, верующие могут не отказывать себе в угощениях. Однако следует помнить, что церковь не приветствует излишеств в еде даже в праздничные дни.

Как отмечают Святки в католических странах

12 дней празднования Рождества — общехристианская традиция, поэтому свой вариант Святок был установлен и в католических странах.

На Западе период от Рождества до Крещения называют Рождественское время. Это один из периодов церковного года, который имеет не менее важное значение, чем Адвент, Великий пост и Пасхальное время.

Длится Рождественское время от Сочельника 24 декабря до Крещения, которое католики обычно отмечают в первое воскресенье после праздника Богоявления (6 января).