Парадокс: выигрыши в лотерею достаются тем, кто не хочет стать миллионером

Как мы все помним, Остап Бендер любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их отсутствия. Вот такие любящие и страдающие люди и придумали лотереи. Принцип лотереи прост: все желающие выиграть покупают недорогие билеты. А из этих денег формируется главный выигрыш, который получает один человек.

Как сообщил ТАСС, главный приз наступившего года - 1 миллиард рублей выиграл житель Тюмени по итогам новогоднего тиража лотереи. Согласно информации из пресс-службы организаторов лотереи, житель Тюмени стал третьим человеком в истории России, кому удалось выиграть миллиард.

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Ранее такой же суммой удалось разжиться жительнице Подмосковья и слесарю из Нижнего Новгорода.

Всего в новогоднем тираже разыгрывалось 2 779 715 190 рублей. Помимо новоиспеченного миллиардера, еще 87 россиян получили по миллиону.

Имена миллиардера, да и миллионеров тоже, не разглашаются. Это делается в интересах победителей - чтобы к ним не выстраивалась очередь из желающих взять взаймы или попросить поделиться.

Но перейдем к самому интересному. Как выиграть миллиард или хотя бы миллион?

Для этого нужен лотерейный билет. И вот здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Те выигравшие, которые все-таки рассказали о себе, не хотели покупать этот этот билет. Им либо дали его на сдачу в магазине, либо положили в коробку конфет.

Те же, кто покупают билет с целью выиграть - вот они-то как раз выигрывают редко. Этот парадокс в свое время объяснил автору этого текста сопредседатель Ассоциации профессионалов развития личности Александр Свияш

"Существует закон бутерброда, или называйте его как хотите. Но если вам очень чего-то хочется, то как раз этого и не случится. Очень хочется выиграть в лотерею - не выиграете. Выигрывают те, кто даже и забыл, что у них где-то валяется этот лотерейный билет", - сказал Александр Свияш.

Но вернемся к Остапу Бендеру. Он дал Шуре Балаганову больше, чем ему требовалось для счастья. И Шура плохо кончил.

Так же и судьбы уже реальных победителей лотерей часто складывались неудачно.

В 2002 году 55-летний американский бизнесмен Джек Уиттакер выиграл в лотерею астрономическую сумму в 315 миллионов долларов.

Около 10 процентов от суммы выигрыша Уиттакер потратил на благотворительность. Но дальше все оказалось не так радужно: победитель стал завсегдатаем суда. Против него в массовом порядке стали выдвигаться обвинения в сексуальных домогательствах и побоях. Дело было не в буйном нраве Уиттакера, просто многие из тех, кто знал его, решили подзаработать на исках.

От такого поворота Уиттакер впал в депрессию, запил, стал завсегдатаем казино. Вскоре от передозировки наркотиков умерла его внучка. Всего через два года после выигрыша он потратил практически все деньги, его бизнес рухнул, а семья распалась.