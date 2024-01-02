2 января отмечается День интроверта и научной фантастики
Ежегодно 2 января отмечается Всемирный день интроверта. Сначала он был неофициальным, а после его утвердили в разных странах.
Сегодня также празднуется День научной фантастики. 2 января принято проводить различные форумы, выставки, литературные конференции. На них собираются писатели и читатели, сценаристы и просто поклонники жанра. Дата выбрана неслучайно: 2 января день рождения писателя-фантаста XX века Айзека Азимова.
А христиане отмечают День памяти святого Иоанна Кронштадтского. Это прославленный протоиерей Русской православной церкви, которого канонизировали во второй половине XX века. Святому молятся об исцелении, о защите и наставлении.
2 января также чтят память священномученика Игнатия Богоносца, который жил во втором веке. На Руси этот день посвящали дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. И сейчас считается, что такое время нужно провести с семьей.