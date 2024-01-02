2 января отмечается День интроверта и научной фантастики

Ежегодно 2 января отмечается Всемирный день интроверта. Сначала он был неофициальным, а после его утвердили в разных странах.

Сегодня также празднуется День научной фантастики. 2 января принято проводить различные форумы, выставки, литературные конференции. На них собираются писатели и читатели, сценаристы и просто поклонники жанра. Дата выбрана неслучайно: 2 января день рождения писателя-фантаста XX века Айзека Азимова.

А христиане отмечают День памяти святого Иоанна Кронштадтского. Это прославленный протоиерей Русской православной церкви, которого канонизировали во второй половине XX века. Святому молятся об исцелении, о защите и наставлении.