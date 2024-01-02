Чудо в Андах: история спортсменов, которые выжили в авиакатастрофе

Эта ужасная история произошла с командой уругвайских регбистов.

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Историю спасения уругвайских регбистов с лёгкой руки журналистов все называют чудом.

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Однако при более тщательном и беспристрастном расследовании событий, которые давно канули в прошлое, возникает смутное неприятие многих моментов. А сами спортсмены отказываются от любых интервью — и на это есть веская и пугающая причина…

Роковой полёт и крушение

13 октября 1972 года команда уругвайских регбистов Old Cristians летела в Сантьяго. Ребята были в отличном настроении, шутили, слушали музыку. Никому и в голову не приходило, что вскоре всё изменится.

Когда с радаров пропал самолёт со спортсменами, на земле сразу же поняли: в небе произошла катастрофа. Позже уругвайские и чилийские военные специалисты пришли к очевидному выводу. Грубую роковую ошибку совершил пилот самолёта, который по непонятной причине решил снижаться. Он был в полной уверенности, что почти достиг Сантьяго, и не рассчитал высоты. Турбовинтовой транспортник задел краем хвоста выступ горы. И машина рухнула в Анды.

В какой-то степени удар смягчил снег. Самолёт с бешеной скоростью промчался несколько километров, пока не наткнулся на препятствие. Вскоре от него осталась лишь часть покорёженного фюзеляжа, который в дальнейшем послужил укрытием для уцелевших регбистов.

Последствия катастрофы

При крушении сразу же погибли 12 человек, включая членов экипажа самолёта. Увы, участь пятерых тяжелораненых также оказалась печальной. Они не пережили морозную ночь. Двое студентов-медиков, отделавшиеся ссадинами и синяками, при всём желании не могли оказать им квалифицированной помощи.

Снежные бури, свирепые морозы, лёд под ногами — так встретили уругвайских регбистов Анды.

В лёгких спортивных рубашках, одетые по-летнему, спортсмены летели на товарищеский матч как на прогулку. И теперь всё происходящее вокруг казалось дурным сном, который с каждым порывом ветра, пронизывающим до костей, превратился в суровую явь.

Ощущение безнадёжности, ужаса перед жестокой природой усиливалось страшной картиной. Окоченевшие трупы мёртвых товарищей, с которыми они ещё недавно веселились в салоне самолёта, прямо на их глазах заносило снежной пылью.

Дикая стужа заставила людей как-нибудь укрыть себя от холода. В ход шла любая тряпка, ткань и даже хозяйственные сумки. Чтобы сохранить тепло в особо морозные ночи (температура понижалась до минус 40 градусов), уцелевшие пассажиры сбивались в кучи. Или спали друг на друге.

К сожалению, спортсмены были очень молоды. Им просто не хватило житейского опыта. Для обогревающего костра вполне можно было использовать колёса разбитого самолёта. Дым и огонь в этом случае послужили бы своего рода сигнальной площадкой, оповещающей о местонахождении живых людей, терпящих бедствие.

Неудачные поиски и отчаяние

И здесь медвежью услугу несчастным пассажирам оказало правительство Уругвая. После того как поиски места падения самолёта закончились полным провалом, власти поспешили объявить всех пассажиров погибшими. Эта весть, которую услышали ребята по радио, убила в них оптимизм и надежду на освобождение из ледяного плена. В рядах регбистов появилась растерянность.

Однажды над ними долго кружился военный вертолёт. И, видимо, среди снежной пустыни никто из пилотов не разглядел ни людей, ни обломков самолёта.

Если с холодом спортсмены боролись более или менее успешно, то с другой напастью они уже не справлялись. Голод терзал молодые организмы. Их запасы пищи были скудны: печенье, шоколад на тот момент давно закончились.

Искать какую-либо еду в пустынной местности, зажатой горными скалами, было бесполезно…

Будущий доктор Роберто Канесса, которому тогда было всего 19 лет, предложил пойти на отчаянный шаг. Чтобы не умереть голодной смертью, нужно было есть то, что есть. Мёртвые не будут в обиде, если за счёт них спасутся живые. Так рассудил Роберто.

Наскоро даже были составлены планы, связанные с питанием. И, пожалуй, здесь не стоит останавливаться на подробностях, которые многие оценят как кощунство и издевательство над общепринятыми представлениями о человеческой морали…

Один из уцелевших регбистов – Хосе Инсиарти — впоследствии с трудом признался: «Руки вначале не слушались. Но голова заставляла их. Некоторым понадобилось больше времени. Было трудно раскрыть рот и проглотить эту пищу. Но когда нам это всё-таки удалось, мы подумали, что теперь мы спасены».

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Снежная ловушка и новые испытания

Однако коварные Анды подготовили для несчастных регбистов очередную смертельную ловушку. Сошедшая с гор снежная лавина похоронила под собой восьмерых человек.

Теперь из 45 пассажиров и членов экипажа самолёта в живых оставалось лишь 16 молодых уругвайцев. В этой ситуации утешало лишь одно: толстый покров снега полностью накрыл фюзеляж, под которым можно было укрыться от ледяного ветра.

Истощённые, измученные люди, застрявшие среди ненавистных гор, уже начали осознавать, что они обречены на гибель. И бездействие только приближало смертный час. Многие регбисты находились почти на грани безумия. Поэтому было решено отправиться через горы, чтобы добраться до первого человеческого жилья и вызвать помощь.

Роберто Канесса, Нандо Паррадо и Антонио Визинтин, сохранившие больше сил, отважились на последний рывок через перевал. Надеясь в глубине души, что им повезёт и появится шанс спасти товарищей.

Чудо спасения и жизнь после

Антонио заплутал в горах и вернулся обратно, а Роберто и Нандо упорно шли к цели. Через 10 дней они нашли помощь. Случайная встреча с чилийским пастухом Серхио Каталаном стала для всех судьбоносной и счастливой.

Сильный и порывистый ветер долго не давал вертолётам приземлиться к месту убежища регбистов. Но всё-таки они были спасены. К сожалению, один из спортсменов скончался уже в больнице. Обычная пища вызвала у него неприятие и сердечный приступ.

В снежной ловушке спортсмены провели 72 дня. Им так и не удалось полностью забыть всё пережитое.

Нандо Паррадо написал книгу о трагедии. Кстати, он стал консультантом фильма «Выжить». Его роль в картине сыграл звёздный актер Итан Хоук.

Роберто Канесса стал кардиологом. Он даже баллотировался на пост президента Уругвая. По его словам, пережить трагедию в Андах ему помогли постоянные мысли о Лауре – любимой девушке. Он женат на ней и воспитывает троих детей.

Антонио Визинтин вернулся в спорт. Затем, правда, забросил регби и открыл в родном городе целую сеть пиццерий.