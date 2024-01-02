Как на Ватиканский престол взошел русский ставленник

Русский ставленник на Ватиканский престол – ведь были ж времена!
С 1878 года главой католической церкви был Лев XIII. Папа был умным, жёстким и циничным человеком. Именно он был инициатором гонения русинов в Австро-Венгрии. Так, его энциклика от 20 июня 1894 года призывала славян «к единению под верховной властью римского понтифика».
Помимо всего прочего папа Лев XIII установил рекорд долгожительства среди римских пап. Он скончался 20 июля 1903 года в возрасте 93 лет. Старый папа часто болел и в 90-х годах XIX века римский епископат сотрясали интриги – все подыскивали преемника дряхлому старцу.
Самым неприятным кандидатом для России был кардинал Мечислав Ледоховский, архиепископ Познаньский, ярый польский националист и русофоб. Любопытно, что Ледоховские происходили из русских бояр в Великом княжестве Литовском и перешли из православия в католичество лишь в начале XVII века.
Надо ли говорить, что заграничная агентура департамента полиции не сочла возможным оставаться в стороне от кампании по выборам нового папы.
В 90-х годах XIX века руководитель заграничной агентуры действительный статский советник Пётр Рачковский жил в роскошной вилле на берегу Сены в Сен-Клу, аристократическом пригороде Парижа. Туда по приглашению мадам Рачковской, ярой католички, периодически наведывались высокие духовные лица: монсеньер Шарметен и влиятельнейший священник отец Бюртен.
Рачковский использовал их в качестве «агентов влияния» и получал информацию о кардинале Ледоховском. С помощью Шерметена и Бюртена Рачковский «влиял» на кардинала Рамполлу.
Мариано Рамполла, маркиз дель Тиндаро, родился в 1843 году. В 1882-1887 годах был папским нунцием в Испании. А в 1887 году получил кардинальскую красную шапку и должность Государственного секретаря при Святейшем престоле. Надо ли говорить, что Рамполла давно мечтал овладеть и папской тиарой.
Рамполла ориентировался на Францию и её союзницу Россию. Рачковский решил поддержать Рамполлу в борьбе за папский престол.
Поначалу Рачковский продвигал Рамполлу в инициативном порядке, и лишь в начале 1897 года о своих замыслах он сообщил своему начальству – министру внутренних дел Ивану Горемыкину. Тот поддержал Рачковского.
И вот в дорогом парижском ресторане «Durand» Рачковский устраивает торжественный приём (обед), на котором присутствовали прибывший из Петербурга директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий А.Д. Мосолов, специально вызванный для встречи с Мосоловым интернунций в Гааге монсеньор Тарнасси, а также Шарметен и Бюртен. Они обсуждали вопрос о возведении на папский престол, в случае смерти Льва XIII, кардинала Рамполла.
В помощь Рачковскому Горемыкин отправляет И.Ф. Манасевича-Мануйлова.
Рачковский, собрав компромат на кардинала Ледоховского, как от Мануйлова, так и от других своих агентов, отправился в Рим, где получил аудиенцию у Льва XIII. Папа согласился «поприжать» Ледоховского, но взамен потребовал согласия России на постоянное пребывание нунция в Петербурге.
Кстати, через два года, перед своей кончиной, Лев XIII попросит открыть сейф в своих покоях, где находился его «личный и неприкосновенный фонд». Там оказалось 5 миллионов французских франков в совершенно новых банкнотах.
Так или иначе, но Рачковский согласился со Львом XIII и немедленно убыл в Петербург. Горемыкин одобрил действия Рачковского и доложил царю о проекте соглашения. Николай II изъявил согласие. Но тут вмешались обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, граф И.Н. Игнатьев и министр иностранных дел В.Н. Ламздорф.
Они все нажали на царя, и тот «передумал». В принципе, ничего плохого для империи в присутствии папского нунция в Петербурге не было. Как раз Департамент полиции смог бы установить слежку за подпольной деятельностью католического духовенства в России. Увы, господ сановников волновали не интересы России, а ущемление своих прав. Да как же может заграничная агентура обойтись без МИДа и даже без Священного синода.
В 1902 году Рачковский был уволен за неподобающие высказывания о «лионском старце» мсье Филиппе. Кардиналу Ледоховскому не удалось пережить великого старца Льва XIII, и он скончался в 1902 году.
Ну, а 23 июля (5 августа) 1903 года умер Лев XIII. Судя по всему, агентура Рачковского не зря старалась, и на первом заседании Конклава 1 августа 1903 года Рамполла получил 24 голоса, Готти – 17, Сарто – 5. Замечу, что Готти был креатурой Германии и Австро-Венгрии, а Сарто (по-итальянски «Портной») был, так сказать, независимым кандидатом, патриархом Венеции.
С каждым новым туром число голосов за Рамполла возрастало. При второй баллотировке Рамполла получил 29 голосов, Готти – 16, а Сарто – 10.
Но вот на заседании Конклава поднялся краковский кардинал И. Пузина и объявил, что император Франс Иосиф I накладывает вето на кандидатуру Рамполла. Со времён средневековья правом отвода кандидатов пользовались Австрия, Испания и Франция.
В итоге папой был избран Сарто, принявший имя Пия Х.
Первым делом новый папа поселил в своих покоях домоправительницу немку Терезу Бонг. Как писал советский историк Иосиф Григулевич, «властную и хитрую женщину, игравшую видную роль в окружении папы, где её прозвали “кардинальшей”. Зная о её влиянии на Пия Х, многие обращались к ней за покровительством, которое она оказывала за щедрые подношения».
Думаю, Герою Советского Союза Иосифу Ромуальдовичу стоит верить. Ведь он в 1952-1953 годах служил послом республики Коста-Рика в Италии и одновременно в Ватикане. Звали его тогда Теодоро Кастро. Но что поделаешь, служба такая.