Как на Ватиканский престол взошел русский ставленник

С 1878 года главой католической церкви был Лев XIII. Папа был умным, жёстким и циничным человеком. Именно он был инициатором гонения русинов в Австро-Венгрии. Так, его энциклика от 20 июня 1894 года призывала славян «к единению под верховной властью римского понтифика».

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Помимо всего прочего папа Лев XIII установил рекорд долгожительства среди римских пап. Он скончался 20 июля 1903 года в возрасте 93 лет. Старый папа часто болел и в 90-х годах XIX века римский епископат сотрясали интриги – все подыскивали преемника дряхлому старцу.

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Самым неприятным кандидатом для России был кардинал Мечислав Ледоховский, архиепископ Познаньский, ярый польский националист и русофоб. Любопытно, что Ледоховские происходили из русских бояр в Великом княжестве Литовском и перешли из православия в католичество лишь в начале XVII века.

Надо ли говорить, что заграничная агентура департамента полиции не сочла возможным оставаться в стороне от кампании по выборам нового папы.

В 90-х годах XIX века руководитель заграничной агентуры действительный статский советник Пётр Рачковский жил в роскошной вилле на берегу Сены в Сен-Клу, аристократическом пригороде Парижа. Туда по приглашению мадам Рачковской, ярой католички, периодически наведывались высокие духовные лица: монсеньер Шарметен и влиятельнейший священник отец Бюртен.

Рачковский использовал их в качестве «агентов влияния» и получал информацию о кардинале Ледоховском. С помощью Шерметена и Бюртена Рачковский «влиял» на кардинала Рамполлу.

Мариано Рамполла, маркиз дель Тиндаро, родился в 1843 году. В 1882-1887 годах был папским нунцием в Испании. А в 1887 году получил кардинальскую красную шапку и должность Государственного секретаря при Святейшем престоле. Надо ли говорить, что Рамполла давно мечтал овладеть и папской тиарой.

Рамполла ориентировался на Францию и её союзницу Россию. Рачковский решил поддержать Рамполлу в борьбе за папский престол.

Поначалу Рачковский продвигал Рамполлу в инициативном порядке, и лишь в начале 1897 года о своих замыслах он сообщил своему начальству – министру внутренних дел Ивану Горемыкину. Тот поддержал Рачковского.

И вот в дорогом парижском ресторане «Durand» Рачковский устраивает торжественный приём (обед), на котором присутствовали прибывший из Петербурга директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий А.Д. Мосолов, специально вызванный для встречи с Мосоловым интернунций в Гааге монсеньор Тарнасси, а также Шарметен и Бюртен. Они обсуждали вопрос о возведении на папский престол, в случае смерти Льва XIII, кардинала Рамполла.

В помощь Рачковскому Горемыкин отправляет И.Ф. Манасевича-Мануйлова.

Рачковский, собрав компромат на кардинала Ледоховского, как от Мануйлова, так и от других своих агентов, отправился в Рим, где получил аудиенцию у Льва XIII. Папа согласился «поприжать» Ледоховского, но взамен потребовал согласия России на постоянное пребывание нунция в Петербурге.

Кстати, через два года, перед своей кончиной, Лев XIII попросит открыть сейф в своих покоях, где находился его «личный и неприкосновенный фонд». Там оказалось 5 миллионов французских франков в совершенно новых банкнотах.

Так или иначе, но Рачковский согласился со Львом XIII и немедленно убыл в Петербург. Горемыкин одобрил действия Рачковского и доложил царю о проекте соглашения. Николай II изъявил согласие. Но тут вмешались обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, граф И.Н. Игнатьев и министр иностранных дел В.Н. Ламздорф.

Они все нажали на царя, и тот «передумал». В принципе, ничего плохого для империи в присутствии папского нунция в Петербурге не было. Как раз Департамент полиции смог бы установить слежку за подпольной деятельностью католического духовенства в России. Увы, господ сановников волновали не интересы России, а ущемление своих прав. Да как же может заграничная агентура обойтись без МИДа и даже без Священного синода.

В 1902 году Рачковский был уволен за неподобающие высказывания о «лионском старце» мсье Филиппе. Кардиналу Ледоховскому не удалось пережить великого старца Льва XIII, и он скончался в 1902 году.

Ну, а 23 июля (5 августа) 1903 года умер Лев XIII. Судя по всему, агентура Рачковского не зря старалась, и на первом заседании Конклава 1 августа 1903 года Рамполла получил 24 голоса, Готти – 17, Сарто – 5. Замечу, что Готти был креатурой Германии и Австро-Венгрии, а Сарто (по-итальянски «Портной») был, так сказать, независимым кандидатом, патриархом Венеции.

С каждым новым туром число голосов за Рамполла возрастало. При второй баллотировке Рамполла получил 29 голосов, Готти – 16, а Сарто – 10.

Но вот на заседании Конклава поднялся краковский кардинал И. Пузина и объявил, что император Франс Иосиф I накладывает вето на кандидатуру Рамполла. Со времён средневековья правом отвода кандидатов пользовались Австрия, Испания и Франция.

В итоге папой был избран Сарто, принявший имя Пия Х.

Первым делом новый папа поселил в своих покоях домоправительницу немку Терезу Бонг. Как писал советский историк Иосиф Григулевич, «властную и хитрую женщину, игравшую видную роль в окружении папы, где её прозвали “кардинальшей”. Зная о её влиянии на Пия Х, многие обращались к ней за покровительством, которое она оказывала за щедрые подношения».