Ддмач и похиндз: как армяне сохраняют древние традиции новогоднего застолья

Новый год – время, когда радуют родных и друзей любимыми блюдами. А вот в древние времена праздничный стол отличался от нынешнего. Так, в Армении практически вся еда была постная. Корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц попробовала самое известное обрядовое блюдо.

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Цельнозерновая мука, вода и соль – все, что нужно для традиционного армянского блюда ддмач, его еще называют ариштой. Оно относится к обрядовым угощениям, поэтому принято готовить его всей семьей, приглашать соседей и обязательно под песни.

«Месили в большом тазу. Это тесто ощутимо соленое, чтобы дольше хранилось. Оно было настолько тугим, что на помощь звали детей, накрывали тесто полотенцем, и они топтали его», – рассказала жительница Эчмиадзина Татев Григорян.

Ддмач – это армянская лапша. Когда тесто готово, его нарезают на длинные полосы либо ножом, либо с помощью специальной скалки. Технологию сохранили до сих пор и передают из поколения в поколение. Гегецик часто помогает маме. Когда была в Италии, решила приготовить армянскую лапшу и покорила сердца итальянцев.«Они были восхищены. Первое, что отметили, это аромат. Сказали, что в итальянские спагетти нужно обязательно добавлять приправы, а аришта вкусная сама по себе. Для соуса я использовала греческий йогурт с чесноком», – поделилась жительница Эчмиадзина Гегецик Джанибекян.

Заправить ддмач можно и жаренным на масле луком. А вот из лакомств на новогоднем столе в старину был похиндз. Его тоже готовили из цельнозерновой муки. Только вместо соли добавляли сироп из варенья или мед и немного воды.

«Похиндз – это обжаренная мука. У нее насыщенный ореховый вкус. Десерт питательный и раньше заменял конфеты», – отметила Татевик Григорян.