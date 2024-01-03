Созданная нейросетью «горячая девушка» заработала солидную сумму

Нейросети продолжают поражать пользователей Сети. В этот раз на deepfake купились больше сотни тысяч человек, которые предлагают несуществующей «идеальной девушке» свидания в дорогих ресторанах и отпуск. Кто такая Эмили Пеллегрини – читайте на «ФедералПресс».

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Кто такая Эмили Пеллегрини

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На аккаунт девушки по имени Эмили Пеллегрини в запрещенной в России социальной сети за четыре месяца подписались почти 150 тысяч человек. И хотя ее фотографии и видео, опубликованные на платформе, выглядят реалистично, она полностью создана искусственным интеллектом, пишет Daily Mail.

Британское издание утверждает, что за шесть недель Пеллегрини принесла своему создателю почти 10 000 долларов. Автор проекта, чье имя скрыто, рассказал, что спросил у нейросети ChatGPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина. Нейросеть привела в том числе следующие данные: длинные каштановые волосы и длинные ноги.

«Я сделал ее именно такой, как там было сказано. Целью было сделать ее симпатичной и привлекательной. Я хотел, чтобы она была максимально реальной», – сказал автор.

Эмили быстро привлекла внимание богатых и влиятельных мужчин, делится автор. Среди них – футболисты, миллиардеры, бойцы ММА, теннисисты.

«Они думают, что Эмили реальна, приглашают ее в Дубай, чтобы встретиться и поесть в отличных ресторанах. Был момент, когда я подумал: «Черт возьми, что происходит», – рассказывает создатель Эмили.

Работа над созданием «горчей красотки» занимала 14–16 часов в день. Самое сложное – предстояло выяснить, какие программы лучше всего подходят для генерации лица, тела и видео. Теперь создатель работает по восемь часов в день без выходных.

«Я не тот человек, который ходит на вечеринки, – я просто работаю», – делится создатель.

Эмили, впрочем, не единственный персонаж в его коллекции. У популярной красотки есть сестра Фиона, которая уже собрала 30 000 подписчиков. Как прогнозируют эксперты Daily Mail, в ближайшем будущем взрослые звезды, созданные с помощью ИИ, будут «процветать» и конкурировать с реальными влиятельными лицами.

Как люди еще зарабатывают с помощью ИИ?

История создания deepfake-модели весьма и весьма спорная: кто-то скажет, что подобное творчество выходит за рамки этики, кого-то, напротив, такой пример вдохновит. Впрочем, пользователи уже не раз делились своим опытом заработка с помощью нейросетей.

Так, например, мужчине удалось заработать 17 000 рублей на фрилансе за 2 дня. Еще одна история – о продуктовом аналитике, который начал использовать ChatGPT для улучшения своей работы. Он эксплуатировал ИИ для анализа данных, создания SQL-запросов и генерации идей для гипотез и метрик A/B-тестов. Это помогло ему значительно повысить эффективность и качество своей работы.

Но бывают и более драматичные истории. Эрик Фейн, копирайтер с десятилетним опытом, потерял большую часть своих клиентов после того, как они перешли на использование ChatGPT. Он брал $60 в час за написание различных текстов. Но теперь, кажется, его ремесло обесценилось. Впрочем, ИИ пока еще не заменит людей повсеместно.