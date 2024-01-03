И снова високосный! Стоит ли бояться 2024 года
Наступил 2024 год, и в нем мы проживем еще один дополнительный день — 29 февраля. Такой год называется високосным, и многие ничего хорошего от него не ждут. Почему?
Наступил 2024 год, а от каждого нового года мы ждем исполнения желаний, процветания, крепкого здоровья и разрешения всех мировых кризисов, ведь от политической и экономической ситуации в мире так или иначе зависит наше благополучие. Но на 2024 год надежд немного, ведь он високосный, и вместо 365 дней в году нас ждет дополнительный — 29 февраля.
Откуда берется этот день? Оказывается, во вселенной не все выверено с точностью до секунды и каждый год остается пять часов, 48 минут и 46 секунд, которые не вписываются в отдельный день. Чтобы синхронизировать наши часы со скоростью вращения Земли, раз в четыре года добавляется один день. Лучше бы его добавили весной или летом, не правда ли? Как предлагал барон Мюнхгаузен.
Високосный год связан с целым списком примет. Чего не рекомендуют делать в високосный год?
- жениться/выходить замуж, а также разводиться
- заводить детей, планировать беременность
- продавать или дарить питомцев
- строить бани, так как там может поселиться «нездоровье»
- делать ремонт
- путешествовать
- менять место работы или проживания
- заводить собственное дело
- рассказывать о планах, так как они не сбудутся
- пересаживать цветы
- колядовать и гадать
собирать грибы в лесу — это связано с циклом жизни грибницы, она вырождается примерно один раз в четыре года, поэтому возрастает шанс найти ядовитые грибы
Так ли високосный год страшен? Обратимся к истории
1204 год: падение Константинополя, крах Византийской империи
1232 год: начало испанской инквизиции
1400 год: эпидемия черной чумы, от которой погибает каждый третий житель Европы
1812 год: нашествие армии Наполеона на Россию
1572 год: Варфоломеевская ночь — массовое убийство гугенотов во Франции
1896 год: рекордный по своей разрушительности цунами в Японии
1908 год: падение Тунгусского метеорита
1912 год: крушение «Титаника»
2000 год: недалеко от Кольского залива в ходе учений затонула атомная ракетоносная подлодка «Курск»
2008 год: мировой экономический кризис
2020 год: пандемия коронавируса
Давайте честно признаем, что далеко не каждый високосный год в этом списке отмечен вселенскими трагедиями. А еще наверняка в каждом году можно найти как очень хорошие, так и плохие события. Давайте не будем концентрироваться на негативе и утопать в приметах — отчасти это пережитки прошлого. Верьте в себя, делайте все возможное и наслаждайтесь каждым днем.