И снова високосный! Стоит ли бояться 2024 года

Наступил 2024 год, и в нем мы проживем еще один дополнительный день — 29 февраля. Такой год называется високосным, и многие ничего хорошего от него не ждут. Почему?

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Наступил 2024 год, а от каждого нового года мы ждем исполнения желаний, процветания, крепкого здоровья и разрешения всех мировых кризисов, ведь от политической и экономической ситуации в мире так или иначе зависит наше благополучие. Но на 2024 год надежд немного, ведь он високосный, и вместо 365 дней в году нас ждет дополнительный — 29 февраля.

Откуда берется этот день? Оказывается, во вселенной не все выверено с точностью до секунды и каждый год остается пять часов, 48 минут и 46 секунд, которые не вписываются в отдельный день. Чтобы синхронизировать наши часы со скоростью вращения Земли, раз в четыре года добавляется один день. Лучше бы его добавили весной или летом, не правда ли? Как предлагал барон Мюнхгаузен.

Високосный год связан с целым списком примет. Чего не рекомендуют делать в високосный год?

жениться/выходить замуж, а также разводиться

заводить детей, планировать беременность

продавать или дарить питомцев

строить бани, так как там может поселиться «нездоровье»

делать ремонт

путешествовать

менять место работы или проживания

заводить собственное дело

рассказывать о планах, так как они не сбудутся

пересаживать цветы

колядовать и гадать

собирать грибы в лесу — это связано с циклом жизни грибницы, она вырождается примерно один раз в четыре года, поэтому возрастает шанс найти ядовитые грибы

Так ли високосный год страшен? Обратимся к истории

1204 год: падение Константинополя, крах Византийской империи

1232 год: начало испанской инквизиции

1400 год: эпидемия черной чумы, от которой погибает каждый третий житель Европы

1812 год: нашествие армии Наполеона на Россию

1572 год: Варфоломеевская ночь — массовое убийство гугенотов во Франции

1896 год: рекордный по своей разрушительности цунами в Японии

1908 год: падение Тунгусского метеорита

1912 год: крушение «Титаника»

2000 год: недалеко от Кольского залива в ходе учений затонула атомная ракетоносная подлодка «Курск»

2008 год: мировой экономический кризис

2020 год: пандемия коронавируса