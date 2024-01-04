Приметы и поверья на 4 января: что нельзя делать в Настасьин день

По народному календарю 4 января – Настасьин день, его также называют Анастасия Узорешительница, Анастасия Постница. Православная церковь вспоминает великомученицу Анастасию Узорешительницу. Преподобной молятся заключенные, чтобы не впасть в отчаяние. Считается, что святая является также покровительницей беременных женщин.
В Настасьин день, чтобы заручиться поддержкой своего рода, нужно собраться всей семьей, с благодарностью вспомнить своих предков. Было принято чествовать матерей, угощать беременных постной кашей, вышивать родовые полотенца. Хозяйкам рекомендовалось заняться уборкой. В этот день желательно избавиться от ненужных вещей.
В этот день запрещается по дому ходить босиком, иначе одного из родственников могут посадить в тюрьму. Нельзя бить животных, в таком случае обидчик будет весь год жаловаться на головные боли. Не следует в Настасьин день прокалывать уши – заживать они будут медленно. Нельзя в этот день устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь, иначе в дом могут проникнут злые духи. Женщинам нельзя в Настасьин день рассказывать о своем сроке беременности, а то Анастасия может разозлиться и перестать помогать ей.
По народным приметам снег 4 января – к скорому потеплению, мороз и солнце – к теплой осени, много сосулек на крыше – к богатому урожаю. «Какова погода на Анастасию, таков будет и октябрь месяц», – говорили на Руси.