Как русский хакер Владимир Левин взломал американский банк

Дерзкое преступление, совершенное еще в 1994 году русским хакером, помнят до сих пор. Тогда ему впервые удалось дистанционно ограбить американский банк. Это стало своеобразной революцией в криминальном мире. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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В марте 1995 года в британском аэропорту по запросу ФБР (Федеральное бюро расследований США. — «Вечерняя Москва») арестовали россиянина Владимира Левина. Его обвинили в хищении более 10 миллионов долларов из американского Citibank. Это произошло после того, как в разных странах мира его сообщники пытались снять деньги со счетов в банках. Спустя два года власти Великобритании выдали Левина США, по решению суда его обязали выплатить штраф в размере 240 тысяч долларов.

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Из любопытства

История берет свое начало в 1994 году. Тогда мир технологий только развивался, интернет и персональные компьютеры были доступны далеко не всем.

Однако спецы — хакеры (незаконные взломщики компьютерных сетей. — «Вечерняя Москва»), способные взломать системы организаций и даже банков, уже набирали обороты.

Из двух компьютерных сетей — «Интернет» и протокол Х.25, большим спросом у хакеров пользовалась вторая. В Х.25 содержалось больше информации. Там-то и нашли российские хакеры сеть американского банка. В ней можно было не только ознакомиться с деятельностью компании, но и общаться с другими пользователями.

— Важно понимать, что в те годы компьютеры во многом отличались от современных, а потому и технологии защиты были гораздо слабее, — объяснил ИТ-разработчик Сергей Плахин.

Кстати, изначально хакерская группа, которую возглавил Алексей Смирнов под псевдонимом ArkanoiD, занималась исключительно познавательной и развлекательной деятельностью. Во время очередной «прогулки» по Х.25 он обнаружил в системе безопасности американского банка уязвимости, позволяющие получить доступ к счетам их клиентов. Как рассказал ArkanoiD в своей статье на независимом портале, украсть деньги этих людей ему не позволила «хакерская этика».

Однако своим открытием Смирнов поделился с друзьями.

— Citibank был интересен на тот момент для многих, поскольку был самым передовым в плане ИТ-технологий банком, — объясняет начальник управления анализа защищенности компании по обеспечению информационной безопасности бизнеса Александр Алексеев.

Утечка данных

Как утверждает Алексей Смирнов, он и не знал, что кто-то из его группы может разгласить алгоритм входа в систему американского банка.

— Одному из хакеров, Владимиру Левину, главному фигуранту громкого дела, продали доступ к банковской системе, и он благополучно им воспользовался. В итоге все ниточки вели к нему, — говорит специалист технической и информационной безопасности Сергей Труханов.

К слову, никто и не думал, что будущий «гениальный хакер» сможет как-то применить полученную информацию. Владимир Левин, выпускник химического факультета, на тот момент занимался торговлей компьютерной техникой.

— С базовыми знаниями взломать систему невозможно, даже по прописанному алгоритму.

Потому что нет инструкции на все случаи жизни, — объясняет Александр Алексеев. — В любой ситуации пойдет что-нибудь не так. Задача была слишком высокого уровня сложности, чтобы, не имея никакого опыта и знания конкретной системы, что-либо сделать.

Однако Левину удалось воспользоваться информацией в полной мере. В первый раз со случайных счетов Citibank он перевел около полумиллиона долларов своему другу в Хельсинки.

Деньги удалось снять. По всей видимости, у Левина в этот момент появились азарт и жажда наживы.

Жажда наживы

Для обналичивания денег хакеру потребовались «мулы» — люди, которые могут снимать переведенные хакером средства в любой точке мира.

В их число вошла семейная пара — Евгений и Екатерина Корольковы. Поначалу супруг ездил за деньгами сам, но в какой-то момент начал вызывать подозрения у спецслужб США.

Тогда к делу подключилась Екатерина. Ее задачей было открыть несколько счетов в разных банках, а после поступления денег на них снять средства и вернуться в Россию.

Королькова так и сделала. Однако в одном из банков ее застали сотрудники ФБР. Екатерина на допросах, конечно же, все отрицала. Американская сторона начала сотрудничать с российской на тот момент милицией.

— В то время киберпреступлений было очень мало. Поэтому дистанционное ограбление банка воспринималось в новинку, — отметил майор милиции в отставке Василий Крячко. — Расследовать такие дела на тот момент было достаточно трудно из-за отсутствия необходимого опыта работы с киберпреступностью.

Милиция выяснила, откуда подключались к сети Citibank, и стала прослушивать разговоры. В это время в США улетел Евгений Корольков, поскольку не смог оставить арестованную жену. По прилете его сразу арестовали.

Один за другим под следствие ФБР попадали «мулы» русского хакера. Империя рушилась, но его самого поймать не получалось. В России действия Левина были неподсудны, оставалось только выманить его за границу. Каким-то образом это удалось сделать. Левин прилетел в Лондон, и его задержали.

Существует несколько версий, по которым хакер решил рискнуть и прилететь в США. Одни считают, что он не поверил своим «мулам» и решил проверить, другие — что в Лондоне у него была встреча.

Последнее звено

В 1997 году, вскоре после ареста, Левина выдали США. А в следующем году состоялся суд.

— В странах Евросоюза наказание за киберпреступления суровее, чем в России, — отметил разработчик программного обеспечения Родион Сулохин.

Вот и Левина пугали сроком заключения на 60 лет.

— ФБР готовы были с ним сотрудничать, но они впали в ступор, когда поняли его уровень знаний, — отмечает специалист технической и информационной безопасности Сергей Труханов.

Когда дело дошло до суда, ему дали 36 месяцев заключения. При этом ему зачли те 30 месяцев, которые он находился под стражей.

— Левину в США дали маленький срок, потому что поняли, что он в этой системе последнее звено, — объяснил Труханов.

Левин вышел на свободу, и о том, что было с ним дальше, история умалчивает. В последний раз его видели в 2000 году в Санкт-Петербурге. Некоторые источники предполагают, что поселился русский хакер где-то за границей.

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