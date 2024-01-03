Не только Змей Горыныч: каких драконов можно встретить в российской истории

Символ года определяется среди 12 животных китайского зодиакального календаря. 2024 год проходит под знаком дракона. В российской истории сказания об огнедышащих крылатых ящерах уходят корнями в глубокую древность. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Откуда появились драконы в былинах древних славян, ученые спорят по сей день. Но археологами и этнографами собрано немало доказательств, что на Руси в существование драконов верили: в язычестве им поклонялись, как божествам, а с приходом христианства стали олицетворять изрыгающих огонь чудовищ с нечистой силой.

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Сиди, Яша, под кустом

Образ дракона встречается в мифах разных стран мира. То ли ящер, то ли змей с тремя и более головами, злобный или мудрый, обладающий сверхъестественными способностями, занимает особое место и в древнеславянских преданиях. Самая невероятная версия, что их прообразом были реально жившие в стародавние времена на русской земле существа, опирается на летописные источники. С точки зрения логики схожесть с рептилиями объясняет, откуда в народном воображении появился этот образ. Но представить, что на территории Древней Руси водились крокодилы, согласитесь, кажется за гранью реальности.

Однако именно это предположение легло в основу теории о древнерусских драконах, выдвинутой еще в советские годы известным археологом, академиком Борисом Рыбаковым. Проведя исследование по истории зарождения и развития язычества славяно-русского этноса, ученый пришел к выводу, что в Древней Руси водились реальные речные ящеры. И наши предки-язычники поклонялись «лютому зверю коркодилу».

— В древнерусском фольклоре действительно есть следы культа существа в образе змея-ящера, похожего на крокодила, — рассказывает кандидат исторических наук Любовь Степанова. — Известны упоминания о владыке подземно-подводного мира, гигантском ящере, которого в разных версиях называли богом-крокодилом Юша, Ясса, Йеша, Яже или Яша.

На мысль, что ящер-крокодил обитал в водоемах западнославянских земель, Рыбакова навели археологические находки предметов с изображением животного, похожего на дракона. Ориентировался ученый и на письменные источники. Но, понятно, что в IV–V веках дохристианской, языческой Руси их не было. А более поздние вызывают сомнения: записи могли додумываться, переписываться и дополняться. Поэтому к каждому слову летописи нужно относиться с большой осторожностью.

Одно из первых письменных источников о змее-ящере относится к XI веку. В «Беседах Григория Богослова об испытании града» описываются языческие обряды и рассказывается о ящере-крокодиле, который выходил из реки и пожирал оставленную ему жертву. А в Псковской летописи 1582 года, по мнению Рыбакова, речь идет о нашествии речных ящеров: «Изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша». Ученый считал, что речь идет о новгородской реке Волхов, на берегах которой могло быть святилище «коркодила». И известная старинная считалочка «Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом» корнями уходит в те времена, когда выбирали девушку для языческого жертвоприношения змее-ящеру.

О драконах на Руси упоминали и заморские путешественники. Например, в 1549 году датский дипломат при дворе великого князя московского Василия III, барон Сигизмунд Герберштейн опубликовал «Записки о Московитских делах», в которых так описывает земли средней полосы России: «Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много язычников, которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобие ящериц, с черным жирным телом. Люди с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище». А уже в XIX веке этнограф Павел Якушин во время одной из своих экспедиций по новгородской земле записал рассказ монаха-старца из Юрьева монастыря: «Был Зверь-змияка, этот Зверь-змияка жил на этом самом месте, вот где теперь этот самый скит святой стоит. Кажинную ночь он ходил спать в Ильмень-озеро ».

— Знаете, за рубежом до сих пор о России рассказывают, что у нас медведи по улицам бродят, — говорит младший научный сотрудник лаборатории новгородской археологической экспедиции истфака МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Тянина. — Любое непонятное, пугающее явление со временем обрастает слухами и преувеличениями.

Сейчас трудно объяснить, что привиделось и старцу, и заморскому барону. Но то, что образы фольклорных змеев и драконов важная часть культурного наследия нашего народа, очевидно.

Образ зверя

Археологические раскопки, проведенные в России, то и дело подбрасывают ученым загадки, подтверждая, что наши предки активно использовали образ драконов в декоративном искусстве. По словам доцента кафедры археологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова Натальи Ениосовой, начиная с древнейших времен широко употреблялся «звериный» вид орнамента как элемент росписи, резьбы и украшений.

— У новгородских резчиков по кости излюбленным сюжетом на пластинах-накладках для одежды и сумок были изображения «лют зверя» и грозного чудища-дракона — охранителей микромира человека, — рассказывает она. — Эти сюжеты хорошо известны в языческом мифотворчестве древних славян. Драконы всегда изображались со змеевидным туловищем и крыльями.

В обнаруженных археологами женских украшениях XI–XII веков встречаются длинные серебряные цепи сложного плетения, которые носились на шее и спускались ниже пояса. Цепи замыкались двумя головками ящеров, застегнутыми небольшим кольцом. «По месту нахождения ящеров в общем ансамбле костюма они вполне соответствовали представлениям о владыке нижнего мира, — пишет в своей книге «Язычество древней Руси» Борис Рыбаков. — Ящеров здесь два, что заставляет вспомнить легенду о чудском двуглавом ящере, который одной головой заглатывал вечернее заходящее под землю солнце, а головой, расположенной на противоположном конце туловища, изрыгал утреннее солнце восхода».

Ссылается в своих изысканиях ученый и на сказание о гусляре Садко. На основе археологических находок новгородских гусель с изображением змеевидного дракона историк делает вывод, что жители новгородских земель поклонялись некоему ящеру, повелителю водной стихии. Именно он, по мнению историка, фигурирует в сказаниях о гусляре Садко: «Вся поэма о Садко построена на магической соотнесенности игры на гуслях и поведения водного божества: три дня гусляр играет на берегу Ильменя, и божество награждает его небывалым уловом рыбы».

А в 1970-х годах на севере Хакасии, около села Июс, было обнаружено большое количество поясных пряжек-оберегов из бронзы с изображением драконов.

Археологи новосибирского Института археологии и этнографии пришли к выводу, что на территории Сибири в первом тысячелетии до нашей эры сложился собственный образ этого огнедышащего чудовища. Ученые уверены: это не подражание китайской культуре, а самобытная символика, которая исполняла роль оберега и должна была защищать от опасности.

Змей Горыныч и другие

Конечно, огнедышащие крылатые ящеры, покрытые чешуей, — это сказки! В русском народном фольклоре всевозможных чудищ, похожих на сложившийся образ дракона, видимо-невидимо. Еще одна странность, объяснить которую ученые пока не могут: что на Востоке, что в Западной Европе и на российских широтах эти существа из древних легенд и мифов по основным признакам похожи друг на друга.

— У «русских драконов» множество имен, с каждым из них связаны различные сказания, которые передавались из поколения в поколение, — рассказывает этнограф и фольклорист Сергей Маркин. — Народное устное творчество веками добавляло в них новые краски и сюжеты. Поэтому многие из них, рассказывающие, казалось бы, об одном и том же, довольно противоречивы. Но тем они интересны и говорят о невероятной фантазии и искусстве сказателей славянских былин.

«Дождь дождит, гром гремит, земля трясется» — это про одного из самых известных персонажей русских сказок, Змее Горыныче. Особенность этого «лютого зверя» — несколько голов.

Здесь фольклористы к единому мнению прийти не могут: одни считают, что их три, другие — что семь. Спорят и о происхождении имени Змея. Почему он «Горыныч»? По одной версии, древние славяне жили на равнине, а горы ассоциировались у них с чужими, невиданными территориями. По другой, в основе имени — особенность змея «гореть», извергать пламя.

— Чудище, как известно, в русских сказках побеждают богатыри, — говорит фольклорист. — Самая известная дошедшая до нас былина о Змее Горыныче связана с Добрыней Никитичем. Этот герой сражается с врагами земли Русской — кочевниками. Вероятно, образ Горыныча связан именно с ними: по легенде Добрыня освобождает из полона племянницу князя Владимира Забаву Путятишну.

Победитель Тугарин-Змея Алеша Попович, как предполагают историки, имеет вполне реального прототипа: считается, что был он сыном православного священника и был на службе владимирского князя Всеволода. В былинах Тугарин-Змей грозит задушить-опалить богатыря огнем-пламенем. Ученые соотносят образ этой вариации «русского дракона» с реально существовавшим половецким ханом Тугорканом.

Еще один древний сюжет русской сказки рассказывает о битве Иван-царевича, или Ивана-дурака, с Чудо-юдо на Калиновом мосту через речку Смородину: «Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались: выезжает Чудо-юдо — шестиглавый змей. Как подул на все стороны — на три версты все огнем пожег!» — гласит сказание.

В нем Иван называет своего противника «поганым», а так на Руси называли несущих разрушение и смерть иноверцев, часто татаро-монголов, уточняет эксперт. Есть в русских сказаниях и божественные существа в образе летающего змея. Самый известный из них — Велес. Этот восточнославянский языческий бог земледелия в поверьях часто описывался так: мохнатый, летает с помощью перепончатых крыльев и умеет выдыхать огонь.

— А языческие почитатели новгородского змееящера, помимо прочего, считали его поглотителем Солнца, — рассказывает Сергей Маркин. — Помните знаменитую сказку Корнея Чуковского «Краденое солнце»? Ее источник — древнее сказание о том, что ящер вечером проглатывает небесное светило, а утром его вновь возвращает на небосвод.

Огняник — южнославянский дракон, любитель молоденьких девушек, Полоз — хранитель несметных уральских сокровищ, Кокатрис, взглядом превращающий богатырей в камень, чудовищный крылатый змей-разрушитель Аспид, восточнославянский Змиулан — огнедышащий дух- покровитель черных туч…

Маленькая ли ящерка была причиной создания в воображении наших предков их образов или нашествие врагов стало поводом для собирательного образа могущественных чудовищ, остается пока неразгаданной тайной. Но, как известно, в сказках добро всегда побеждает зло. И любое русское сказание заканчивается словами: «Не перевелись еще богатыри на земле русской». Значит, не страшны ей никакие злобные драконы.

ЛЕГЕНДА

По легенде в 1147 году князь Юрий Долгорукий ехал из Киева во Владимир. Посреди болота он увидел чудного зверя с тремя головами. Явившись людям, чудовище через некоторое время исчезло, словно растворившись в воздухе. Странствующий вместе с князем старец растолковал видение так: «Встанет град превелик треуголен, и распространится вокруг него царство великое».

Князь поехал дальше и увидел поселение, принадлежавшее суздальскому боярину Степану Кучке. Князь, обвинив Кучку в сговоре с новгородцами и непокорстве, казнил его. А на месте поселения Юрий Долгорукий повелел основать град Москву.

КСТАТИ

На гербе Москвы изображен сюжет сказания «Чудо святого Георгия о змие», который часто использовался в Древней Руси на печатях, монетах, в княжеских и царских символах. По преданию Георгий спас дочь языческого царя от дракона, который пожирал жителей ливийского город Силия. Издавна Георгий Победоносец считался покровителем Москвы.