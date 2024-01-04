День 4 января в истории

Всемирный день азбуки Брайля.

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Памятная дата ООН, установленная в ноябре 2018 года Генеральной Ассамблеей организации. Дата выбрана не случайно: 4 января 1809 года родился создатель шрифта для незрячих французский тифлопедагог Луи Брайль.

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Азбука Брайля — это рельефно-точечный тактильный шрифт, который позволяет передать не только буквы и цифры, но даже музыкальные, математические и научные символы.

На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 10 миллионов слепых. Азбука Брайля является основным шрифтом, который используется слепыми и слабовидящими людьми по всему миру.

105 лет назад (1919) был принят Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям»

Совет народных комиссаров РСФСР предоставил право верующим заменить военную службу на «санитарную службу, преимущественно в заразных госпиталях, или иную соответствующую общеполезную работу по выбору самого призываемого».

В ХХ веке Советская Россия наряду с Великобританией и Данией стала одной из первых стран, признавших право своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести. В 1939 году, после начала Второй мировой войны, альтернативная служба в СССР была отменена.

145 лет назад (1879) в Петербурге была образована одна из первых революционных подпольных рабочих организаций — «Северный союз русских рабочих»

Организация объединила практически все существующие на тот момент в столице рабочие кружки. «Северный союз русских рабочих» возглавили Виктор Обнорский и Степан Халтурин.

Союз, в состав которого вошли около 200 человек, активно участвовал в стачечном движении, вел революционную пропаганду на предприятиях Петербурга и даже выпустил один номер первой российской рабочей газеты «Рабочая заря».

Из-за многочисленных арестов «Северный союз русских рабочих» прекратил свое существование.

55 лет назад (1969) вступила в силу Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 года, под расовой дискриминацией понимает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.

Конвенция обязывает государства-участников осуждать расовую дискриминацию и безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами.