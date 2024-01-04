Что за метлы на паровозе удивили героев картины Перова? 190 лет назад родился великий художник

190 лет назад родился Василий Перов. Хотя бы одну из его картин каждый видел точно.

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Это и "Охотники на привале", и "Чаепитие в Мытищах", и "Сельский крестный ход на Пасхе", и "Проводы покойника", и "Тройка", и "Птицелов", и "Рыболов", и портреты Александра Островского и Федора Достоевского. Как точно и искусно Перов передал нам образы и сцены из жизни наших предков!

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"Тройка". Василий Перов. 1866 год.

А вот с датой рождения Перова все совсем не точно. Он родился то ли 2-го, то ли 3-го, то ли 4-го января (это по новому стилю) 1834 года в Тобольске. И с именем отца тоже не все ясно: Григорий Карлович Криденер иногда значится как Георгий.

Так как Василий Григорьевич - отчество у Перова именно такое - был незаконнорожденным сыном губернского прокурора барона Криденера и мещанки Акулины Ивановой, то и фамилию он изначально получил Васильев. По имени крестного отца. Вот как все запутано.

Дальше - еще интереснее. Васильевым он был до тех пор, пока с легкой руки учителя грамоты, заштатного дьяка, не стал Перовым: так тот отметил ученика за усердие и владение пером для письма.

А как он овладеет кистью!..

Дьячок принесет Перову и первую славу художника. В 1860 году Академия художеств присудила Василию Григорьевичу малую золотую медаль за картину "Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы". Не у своего ли учителя художник видел когда-то этот сюжет?

Переехав в Петербург, Перов пишет в 1861 году картины "Проповедь в селе" и "Сельский крестный ход на Пасхе". И получает за первую большую золотую медаль Академии художеств и право поездки за границу в качестве пансионера. А вот вторая вызывает бурю негативных эмоций. Академия отвергает ее как порочащую духовные скрепы.

"Сельский крестный ход на Пасхе". Василий Перов. 1861 год.

Павла Третьякова, который покупает это полотно Перова, предостерегают: возможны санкции, Священный Синод готовится сделать запрос, почему такие "безнравственные картины выставляется публично". Перову же сулят поездку не за границу, а на Соловки.

И все-таки он едет пансионером сначала в Германию, а затем в Париж, где создает цикл картин. Но не они так пронзительны, как написанная на Родине после возвращения "Тройка". Картина, как трое мастеровых везут на санях кадку с водой, известна всем по школьным учебникам. А "Охотники на привале"? Этот сюжет в советские времена наряду с "Богатырями" Виктора Васнецова станет самым популярным для настенных ковров.

"Охотники на привале". Василий Перов. 1871 год.

За "Сцену у железной дороги", написанную в 1868-м году, Василий Перов получает премию Московского общества любителей художеств. А именно за то, как выписал лица крестьян, что пришли посмотреть на чудо - паровоз. Мужиков явно позабавили метлы-снегоочистители на поезде.

Да, художник чрезвычайно ответственно относился к деталям - такие "щетки" на паровозе мы видим и на фото 1864 года. На нем у перрона вокзала в Твери стоит паровоз 3-2-0, изготовленный на Александровском заводе в Петербурге. Такие паровозы применялись для обслуживания поездов "особой важности" - царских.

Но даже на царских поездах тогда еще не было металлических снегоочистителей - их изобретут позднее.

Василий Григорьевич продолжает писать картины с бытовыми сюжетами, при этом все больше времени уделяет портретам. Но в 1881-м не переносит тяжелых болезней и умирает в больнице подмосковной усадьбы Кузьминки.