Что за метлы на паровозе удивили героев картины Перова? 190 лет назад родился великий художник
190 лет назад родился Василий Перов. Хотя бы одну из его картин каждый видел точно.
Это и "Охотники на привале", и "Чаепитие в Мытищах", и "Сельский крестный ход на Пасхе", и "Проводы покойника", и "Тройка", и "Птицелов", и "Рыболов", и портреты Александра Островского и Федора Достоевского. Как точно и искусно Перов передал нам образы и сцены из жизни наших предков!
"Тройка". Василий Перов. 1866 год.
А вот с датой рождения Перова все совсем не точно. Он родился то ли 2-го, то ли 3-го, то ли 4-го января (это по новому стилю) 1834 года в Тобольске. И с именем отца тоже не все ясно: Григорий Карлович Криденер иногда значится как Георгий.
Так как Василий Григорьевич - отчество у Перова именно такое - был незаконнорожденным сыном губернского прокурора барона Криденера и мещанки Акулины Ивановой, то и фамилию он изначально получил Васильев. По имени крестного отца. Вот как все запутано.
Дальше - еще интереснее. Васильевым он был до тех пор, пока с легкой руки учителя грамоты, заштатного дьяка, не стал Перовым: так тот отметил ученика за усердие и владение пером для письма.
А как он овладеет кистью!..
Дьячок принесет Перову и первую славу художника. В 1860 году Академия художеств присудила Василию Григорьевичу малую золотую медаль за картину "Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы". Не у своего ли учителя художник видел когда-то этот сюжет?
Переехав в Петербург, Перов пишет в 1861 году картины "Проповедь в селе" и "Сельский крестный ход на Пасхе". И получает за первую большую золотую медаль Академии художеств и право поездки за границу в качестве пансионера. А вот вторая вызывает бурю негативных эмоций. Академия отвергает ее как порочащую духовные скрепы.
"Сельский крестный ход на Пасхе". Василий Перов. 1861 год.
Павла Третьякова, который покупает это полотно Перова, предостерегают: возможны санкции, Священный Синод готовится сделать запрос, почему такие "безнравственные картины выставляется публично". Перову же сулят поездку не за границу, а на Соловки.
И все-таки он едет пансионером сначала в Германию, а затем в Париж, где создает цикл картин. Но не они так пронзительны, как написанная на Родине после возвращения "Тройка". Картина, как трое мастеровых везут на санях кадку с водой, известна всем по школьным учебникам. А "Охотники на привале"? Этот сюжет в советские времена наряду с "Богатырями" Виктора Васнецова станет самым популярным для настенных ковров.
"Охотники на привале". Василий Перов. 1871 год.
За "Сцену у железной дороги", написанную в 1868-м году, Василий Перов получает премию Московского общества любителей художеств. А именно за то, как выписал лица крестьян, что пришли посмотреть на чудо - паровоз. Мужиков явно позабавили метлы-снегоочистители на поезде.
Да, художник чрезвычайно ответственно относился к деталям - такие "щетки" на паровозе мы видим и на фото 1864 года. На нем у перрона вокзала в Твери стоит паровоз 3-2-0, изготовленный на Александровском заводе в Петербурге. Такие паровозы применялись для обслуживания поездов "особой важности" - царских.
Но даже на царских поездах тогда еще не было металлических снегоочистителей - их изобретут позднее.
Василий Григорьевич продолжает писать картины с бытовыми сюжетами, при этом все больше времени уделяет портретам. Но в 1881-м не переносит тяжелых болезней и умирает в больнице подмосковной усадьбы Кузьминки.
На 49-м году жизни...