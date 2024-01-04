Кто такие «ждули» и почему они ищут отношений с заключенными

По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится 433 006 человек. Большинство из них — это мужчины. Практически каждого дома ждут родные и друзья. Вот, правда, «на воле» есть и женщины, которые надеются найти за решеткой свою любовь. Таких дам называют «ждулями», «зэкулями» и даже «заочницами». Подробнее о том, почему их привлекает тюремная романтика и чем заканчивается союз с отсидевшим, — в материале «Вечерней Москвы».

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Арестантам, как известно, строжайше запрещено использовать мобильные устройства. Но это нисколько не мешает им придумывать способы, позволяющие обойти проверки. А особо проворные «выбираются» даже во Всемирную паутину, где, собственно, и знакомятся с одинокими дамами, которые нуждаются в любви.

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Историй об отношениях с заключенным в интернете можно найти неисчислимое количество. Некоторые из дам в соцсетях создают целые группы, в которых делятся личными рассказами, описывая, чем завершились их поиски любви в местах не столь отдаленных.

Девочка Катя ждала принца

Екатерина (имя изменено по просьбе девушки — прим. «ВМ») родом из Владимирской области. Со своим «благоверным» познакомилась в одной из социальных сетей.

— Я мама двоих деток и особо времени на личные встречи нет. В таком случае социальные сети — это спасение, можно «выцепить» кого-то, а если не понравится — отшить, — призналась Катя. — Но, знаете, парень, с которым я познакомилась в соцсети «ВКонтакте», так ухаживал, столько романтических слов и комплиментов я не слышала даже от своего бывшего мужа. У нас начались виртуальные отношения, в которых мы миллион раз переженились и развелись, либо просто строили свое совместное будущее. Длилась такая связь около четырех месяцев.

Спустя какое-то время он начал пропадать, а после возвращался, рассказывая о том, какие трудности у него начались в жизни.

— Он рассказывал, что якобы занимается бизнесом, и вот теперь его лавочку прикрыли и ему позарез нужны деньги. Речь шла о небольшой сумме — 2000 рублей. Я пообещала выслать ему. Когда ситуация повторилась и он попросил снова определенную сумму, меня это насторожило. Вернее, даже взбесило: мы знакомы заочно, о нем я знаю ровно столько, сколько он позволяет знать. Единственное, что мне мешало его послать куда подальше — это некая привязанность и, как я тогда думала, влюбленность. Я успела влюбиться на свою голову, — продолжила собеседница «ВМ».

Прежде чем выслать деньги, девушка решила надавить на своего «принца» и узнать причину его долгого отсутствия, странного поведения, постоянной смены номеров и нужды.

Когда Екатерина попыталась вывести возлюбленного на чистую воду и фактически «прижала его к стенке», ему ничего более не оставалось, как только признаться, что он отбывает наказание, а его длительное отсутствие было связано с переходом на СУС (строгие условия содержания — прим. «ВМ»).

После такого откровения у девушки случилась истерика. Но бросить Владимира, так звали мужчину, она уже не могла.

Отношения «пары» продлились больше года, мужчина обещал, что после освобождения они непременно будут вместе и он обязательно возьмет на себя воспитание детей Кати. На протяжении всего этого времени «ждуля» Екатерина неоднократно привозила в Орел (именно в этом городе Владимир отбывал срок), как говорят в простонародье, баулы.

— Я возила туда огромные сумки с продуктами, продолжала деньги отправлять, телефоны проносить. И даже поехала с ним на свидание. При встрече он потребовал сохранять ему верность и начал показывать свой характер. Я дождалась его выхода, в итоге он переехал жить в мой город, всего два месяца пытался быть примерным и хорошим спутником по жизни, — вспоминает девушка.

А потом Владимир начала приводить в дом Екатерины посторонних женщин, любителей горячительных напитков и устраивать вместе с ними рандеву, пока названая супруга трудилась на работе.

По словам собеседницы «ВМ», терпеть беспредел ей пришлось недолго, через два месяца, Владимир оказался в эпицентре конфликта, который сам же развязал, вследствие чего началась драка и в поножовщине он убил оппонента.

Сегодня теперь уже экс-благоверный Кати снова отбывает срок. Все связи с ним девушка прекратила.

— Нет в таких отношениях будущего, мы сами себя обманываем, когда пытаемся их исправить, — считает девушка.

Валентина мечтала о «Саше Белом»

А вот жительница Сургута Валентина призналась в беседе с корреспондентом «ВМ», что всегда мечтала жить в лихие 90-е. Криминальный мир и братки, живущие «по понятиям», ее особенно будоражили.

— С самого детства после просмотра «Бригады» мне очень хотелось, чтобы и мой муж был похож на Сашу Белого, — призналась девушка. — Я много времени проводила на разных форумах, где девушки рассказывали о тюремной романтике, о своих мечтах. По какой-то причине мне казалось, что именно отсидевший мужик — это гарант надежности, он видел все в этой жизни, и ему ничто и никто не страшен. Но это самое большое заблуждение всех «ждуль».

По словам Валентины, отношения с ее молодым человеком продлились долгих два года. Хотя встреча так и не состоялась, и кавалер часто трепал ей нервы, девушка признает, что ее история тюремной любви куда удачнее, чем у других «заочниц».

— За эти два года было много чего: он исчезал и нежданно объявлялся, очень осторожничал, предлагая приехать к нему в Ярославль, где сидел. Не было никакой стабильности в этих отношениях, что эмоционально выматывает. Я, как и многие девочки, попалась на умение этих мужчин красиво стелить. Но за все это время он не потребовал ни рубля от меня, что удивительно, — сказала Валя.

Она считает, что ей очень повезло, ведь арестанты-женихи, как правило, вступают в виртуальное общение лишь с одной целью: найти даму, которая будет их содержать, получая взамен обещания и клятвы о любви.

— Как только ты попадешь в этот капкан, ты будешь вечно должна, если хочешь, чтобы он выжил и вышел благополучно из тюрьмы, — отметила Валентина.

Стоит сказать, что эти мужчины не обязательно будут просить от «ждуль» каких-либо «подачек», но вот отборная порция эмоционального прессинга вам будет обеспечена, призналась девушка.

— Они любят оскорблять, унижать. И это еще на этапе заочного общения, а сколько было историй у других девушек, когда все заканчивалось куда трагичнее. Понимаете, заключенным не хватает женского внимания и общения. А такая форма заочного диалога позволяет им чувствовать себя доминантом и более значимой фигурой. Лишь один процент из ста зэков не разводит женщин на баулы, деньги и свидания. И такие преследуют лишь выгоду, им ваша любовь и дети не нужны, — заключила собеседница «ВМ».

Почему становятся «ждулями»

По словам психотерапевта Евгения Фомина, чаще всего «ждулями» становятся дамы, пережившие какую-либо жизненную трагедию или неудачный брак.

— Те девушки, которые воспитывают детей одни, им крайне тяжело найти спутника в лице тех, кто на воле. Именно по этой причине чаще всего разведенные дамы пытаются выискать среди арестантов будущего мужа и отца для своих чад, — отметил психолог.

Нередко причиной страсти к заключенным являются в том числе и определенные комплексы, которые довлеют над дамами, отметил специалист:

— И на фоне повышенных требований, которые предъявляют кавалеры на свободе, арестанты кажутся более доступными и даже привлекательными. Ведь они умеют красиво говорить. Известно ведь, что романтические письма дамам такие ребята сочиняют всей камерой.

Среди «ждуль» есть и те, кто, по мнению психотерапевта, готов идти до конца за благоверным, невзирая на его недостатки:

— Такие дамы полностью проникаются жизнью заключенного, которого считают своим будущим супругом, они готовы вечно тащить ему передачки, с радостью выйдут за него замуж и сделают все, что нужно, дабы построить с ним семью.