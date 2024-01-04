Жене сказали, что умер от старости: как друга Ленина забили до смерти в Новосибирске

Однако были и такие до конца верные друзья, с которыми Ильич не порывал никогда. Вождь посылал им денежные переводы, интересовался личными проблемами, подолгу и непринужденно беседовал. Одним из таких верных ленинцев оказался Вениамин Давыдович Вегман, прошедший царскую ссылку, чудом не убитый в екатеринбургской колчаковской тюрьме и забитый насмерть в новосибирском сталинском застенке. 25 августа исполнилось 150 лет со дня его рождения. Вениамин Вегман родился в 1873 году в Одессе.

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«Чирик» из Швейцарии

В сибирскую ссылку в село Нарым Вегман попал с прямой подачи Ленина. Тот опосредованно через Бухарина обратился к товарищу за помощью ― необходимо было кому-то возглавить Одесский комитет РСДРП.

«Мне стало лестно, что Ленин вспомнил обо мне. И я даже не считал вправе отказаться», ― вспоминал незадолго до смерти Вегман, выходец из бессарабских мещан, бывший народоволец, затем искровец и последовательный большевик.

Сбежавший за границу и не помышлявший о возвращении в Россию, он по просьбе Ильича презрел опасность и прибыл в Одессу, где стал главным оратором на рабочих сходках. Прикрывал окладистой бородой фистулу (серебряную трубочку в отверстии, оставшемся от операции на горле по поводу дифтерии), которую яркий борец с самодержавием зажимал пальцами, когда вещал на митингах о необходимости вооруженной борьбы. Вскоре оратор попал в «охранку» с последующим определением в Сибирь, в «нарымку». В те времена, да и сейчас ― это болотистый, голодный, комариный ад.

Известно, что в Нарым Надежда Крупская каждые два месяца присылала открытки с переписанными мелким почерком статьями Ильича ― руководством к действию. В 1916 году Вегман и партийцы Яковлев, Шотман, Рыков, создав в ссылке подпольный «Военно-социалистический союз», сумели под лозунгом «Война ― войне!» организовать разложение сибирских воинских частей, которые, по отзывам с фронта, были «насквозь заражены большевизмом» и не желали идти в бой с немецкими «братьями-пролетариями». Помимо инструкций Вегман получал из Швейцарии время от времени «чирик» (то есть червонец, 10 рублей) и извещения о том, что

«родственник Володя очень озабочен Вашим прозябанием».

Колчаковские тюремные «пилюли»

В период краткосрочного правления советов в Сибири до их свержения в 1918 году Вегман занимал высокий пост председателя Томского губкома РСДРП(б), где успел проявить себя инициатором государственного контроля за сбережением национальных ценностей. Он ставил и решал вопросы по охране музейных ценностей и архивов. В результате белочешского мятежа Вегман оказался в белогвардейском застенке. В качестве заложников для обмена генерал Пепеляев забрал из томской тюрьмы в екатеринбургскую 13 «красных комиссаров», в том числе и Вегмана. От оставшихся в живых заложников сохранились воспоминания о том, как при перевозке их несколько раз выводили на расстрел, и только непредвиденные случайности спасали от расправы.

Образцы выдержки и мужества показали Таубе, Наханович и Вегман, которого наряду со всеми колчаковским военно-полевым судом приговорили к смертной казни через расстреляние.

Как отмечал историк Владимир Познанский, приговор не привели в исполнение из-за вспыхнувшей в тюрьме эпидемии сыпного тифа. Боясь заразиться, белогвардейцы заперли узников-смертников в пятом блоке екатеринбургского централа, сначала обрекая их на голодную смерть, а при отступлении поступив вовсе бесчеловечно. Из тюремных коридоров белоказаки повели стрельбу в камеры по мечущимся людям, так что выжили только тяжелобольные ― кто лежал и не мог встать. После освобождения Екатеринбурга в июле 1919 года в тюремном каземате при разборе трупов бойцы Красной армии подобрали несколько живых арестантов, среди них Вегмана.

Едва оправившись от тифа, дистрофии и ранения, Вегман приступил к активной работе в должности председателя Уральского оргобкома РКП(б). Вдвоем с также чудом выжившей старой большевичкой С.И. Дерябиной, которая все же скончалась через год от туберкулеза, они в сложных условиях прифронтового города сумели в кратчайшие сроки восстановить партийные органы, что вызвало в Москве восхищение.

Выживший большевик вспоминал об этом словами: «Когда Красная армия освободила Екатеринбург, я стал председателем комитета. Был до того слух, дошедший до Ленина, что меня расстреляли. Вдруг Вегман подписывает приказ, который попадает в Москву. Ленин спрашивает: “Какой Вегман?” Послал на Урал спецкурьера Бакинского, чтобы привезли меня в Москву. Я приехал, снова увидел Ленина. Посидели, поговорили несколько минут. Я был очень слаб, и Ленин приказал, чтобы меня подлечили, а после, говорит, увидимся». Особенно встревожился Ильич после взрыва в Леонтьевском переулке, куда неутомимого оратора с фистулой на горле занесло на митинг вместе с большевиками Бухариным и Покровским, которых контузило. Ленин звонил Рыкову, чтобы узнать, жив ли Вегман? Вскоре ленинский любимец добился от ЦК РКП(б) отправки в полюбившуюся ему Сибирь.

Умер от старости в окровавленной одежде

В Сибири Вегман проявил себя прежде всего как общественный деятель и активный архивист. Вплоть до своей гибели в 1936 году он был редактором ряда газет, начальником Сибархива, членом президиумов ряда обществ и одним из создателей журнала «Сибирские огни». Писательница Лидия Сейфуллина становление журнала связывала с таким фактом: «Приехал Вегман, остался с нами, вошел в редакцию, как в семью, действенно стал ее опекать и работать в ней». В журнале он вел рубрику «Из прошлого». Первые «огнелюбы» были солидарны в утверждении, что издание приобрело высокую репутацию, когда в нем работал Вегман. «Это был красивый человек с огромным лбом и пышной, как у Карла Маркса, шевелюрой. В краеведческом музее, на углу Красного проспекта и ул. Спартака была воспроизведена в натуральную величину камера бывшего политкаторжанина Вегмана в Забайкальских рудниках. Эта камера производила жуткое впечатление: каменный мешок с цепями и кандалами на стенах. Она символизировала собой те ужасы, которые претерпевали борцы с царизмом», ― вспоминал о Вегмане старожил Николай Амшинский.

Однако, как удар грома из безоблачного неба восприняли в Новосибирске летом 1936 года официальное объявление о раскрытии органами НКВД троцкистской организации Вегмана, основная цель которой ― покушение на жизнь руководителей партии и правительства. Пришло время, когда революция стала пожирать своих детей. Мигом сибирское отделение союза писателей провело митинг, в августе этого года журнал «Сибирские огни» выступил со статьей, в которой писатели самобичевались по поводу того, что просмотрели, как «орудовал и распространял свой зловонный смрад двурушник, контрреволюционер, троцкист, враг народа Вегман». Но это был шум после смерти. К тому времени верного ленинца уже не было в живых. Его жене Е.Г. Поспеловой, когда она пришла в тюрьму, вернули окровавленную одежду мужа и пояснили, что он «умер от старости». Тело не выдали. Позднее стало известно, что при аресте и в заключении стойкий большевик заявлял об абсурдности его обвинений в антисоветизме, называл себя ленинцем. Его били рукояткой нагана по лицу, в ответ Вегман гневно свистел фистулой. А затем, чтобы не общаться с палачами, вырвал трубочку из горла. В формуляре записана «естественная смерть». Трагедия случилась 9 августа 1936 года, Вегману было 62 года.

Здание бывшего НКВД, где убили Вегмана, до недавнего времени занимало стационарное медицинское учреждение, специализирующееся на оказании помощи психонервнобольным детям. Сейчас здание снесено. Говорят, в нем по ночам появлялись в коридорах фигуры замученных в этих застенках людей, что выздоровлению пациентов не способствовало. Особенно пугал детей посвистывающий при ходьбе бородач в окровавленных одеяниях. Возможно, он искал справедливости. Но за что боролся ― на то и напоролся отчаянный любимец Ильича. Более двух десятков новосибирских улиц носят название убитых большевиков, но улицу имени Вегмана сразу после его смерти переименовали в Депутатскую, которая в столице Сибири существует до сих пор.