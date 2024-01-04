Новый год и другие праздники китайского календаря

В Китае много экспериментировали с календарями. Деление суток на 24 часа было введено в XVII веке, а до того китайцы использовали и десятичасовой день, и 12-часовую систему страж. Неделя длилась то девять, то десять дней и в последнем случае могла делиться надвое. Месяц всегда длился 29 или 30 дней, но число месяцев в году могло быть различным. И еще год мог подразделяться на восемь сезонов. И даже на 24 сезона. Этот факт в 2016 году был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

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Елизавета Волчкова китаист, доцент Института классического Востока и античности ВШЭ Китайский календарь основан на шестидесятиричном цикле, который образуется из сочетания десятиричной системы небесных стволов и двенадцатиричной системы земных ветвей. Две эти системы, небесные стволы и земные ветви, образуют китайский календарь. И это сочетание было зафиксировано достаточно рано, еще в гадательных надписях на черепашьих панцирях и на бараньих лопатках в эпоху Шан, то есть где-то 2000 лет до нашей эры. При этом десять небесных стволов — это изначально обозначение дней в декаде. Календарь эпохи Шан состоял из декад, каждый день был посвящен самостоятельному солнцу, то есть было представление о том, что существует десять солнц и каждый день восходит новое. А потом, в дальнейшем, десять небесных стволов стали коррелироваться с пятью стихиями, это уже поздняя придумка. Пять стихий — это дерево, огонь, земля, металл и вода, которые реализуются в двух ипостасях, Инь и Янь. 12 земных ветвей — это изначально система, которая связана с фазами Луны, а позднее уже была привязана к орбите Юпитера. И еще в более позднее время 12 земных ветвей стали ассоциироваться с животными (крыса, бык, тигр, кролик, дракон и змея).

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Традиционный китайский календарь — преимущественно лунный, поэтому праздники могут сдвигаться по григорианскому календарю в пределах нескольких недель. Фиксированных сравнительно немного, и все они позднего времени. Например, 1 октября — День создания КНР. 1 мая — День труда. Но главный фестиваль в году — это, конечно, Новый год.

Елизавета Волчкова Новый год начинают отмечать во второе новолуние после зимнего солнцестояния и заканчивают отмечать в полнолуние. То есть этот цикл праздников занимает две недели. Двухнедельный фестиваль начинается с семейных мероприятий, на которые не пускают посторонних. Раньше в традиционном Китае запечатывали двери в дом в новогоднюю ночь, чтобы внутри дома была только семья. И праздник посвящен именно семейным мероприятиям. Семья лепит пельмени, меняет новогодние украшения, вешает надписи, вешает праздничные изображения святых, каких-то божеств и провожает старый год, встречает Новый год. Затем уже на следующий день предполагается посещение друзей, родных, знакомых, принесение подарков, и заканчивается все это в конце цикла, в полнолуние, в праздник фонарей, когда все выходят на улицу, и это уже коммунальный праздник, предполагающий танцы, шествия, празднества, фейерверки, фонари.

Официальные отпуска в Китае длятся от пяти до 15 дней в зависимости от стажа работы, и длинные новогодние выходные — хороший повод немного расслабиться. Но поначалу это большой стресс, а расходы на отдых выходят далеко за рамки обычных.

Елизавета Волчкова В современном Китае люди вне зависимости от того, где они работают, (иногда и за тысячи километров от дома), садятся на поезда и приезжают домой. Поэтому, конечно, Новый год вызывает транспортные коллапсы, страшную давку. И для многих людей, которые уезжают из дома, например, для того, чтобы работать в городе, это разорительное время, потому что нужно купить подарки всей семье и всем родным. То есть это такой итог года, на который люди не жалеют средств.