Новый год и другие праздники китайского календаря
В Китае много экспериментировали с календарями. Деление суток на 24 часа было введено в XVII веке, а до того китайцы использовали и десятичасовой день, и 12-часовую систему страж. Неделя длилась то девять, то десять дней и в последнем случае могла делиться надвое. Месяц всегда длился 29 или 30 дней, но число месяцев в году могло быть различным. И еще год мог подразделяться на восемь сезонов. И даже на 24 сезона. Этот факт в 2016 году был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
Елизавета Волчкова китаист, доцент Института классического Востока и античности ВШЭ Китайский календарь основан на шестидесятиричном цикле, который образуется из сочетания десятиричной системы небесных стволов и двенадцатиричной системы земных ветвей. Две эти системы, небесные стволы и земные ветви, образуют китайский календарь. И это сочетание было зафиксировано достаточно рано, еще в гадательных надписях на черепашьих панцирях и на бараньих лопатках в эпоху Шан, то есть где-то 2000 лет до нашей эры. При этом десять небесных стволов — это изначально обозначение дней в декаде. Календарь эпохи Шан состоял из декад, каждый день был посвящен самостоятельному солнцу, то есть было представление о том, что существует десять солнц и каждый день восходит новое. А потом, в дальнейшем, десять небесных стволов стали коррелироваться с пятью стихиями, это уже поздняя придумка. Пять стихий — это дерево, огонь, земля, металл и вода, которые реализуются в двух ипостасях, Инь и Янь. 12 земных ветвей — это изначально система, которая связана с фазами Луны, а позднее уже была привязана к орбите Юпитера. И еще в более позднее время 12 земных ветвей стали ассоциироваться с животными (крыса, бык, тигр, кролик, дракон и змея).
Традиционный китайский календарь — преимущественно лунный, поэтому праздники могут сдвигаться по григорианскому календарю в пределах нескольких недель. Фиксированных сравнительно немного, и все они позднего времени. Например, 1 октября — День создания КНР. 1 мая — День труда. Но главный фестиваль в году — это, конечно, Новый год.
Елизавета Волчкова Новый год начинают отмечать во второе новолуние после зимнего солнцестояния и заканчивают отмечать в полнолуние. То есть этот цикл праздников занимает две недели. Двухнедельный фестиваль начинается с семейных мероприятий, на которые не пускают посторонних. Раньше в традиционном Китае запечатывали двери в дом в новогоднюю ночь, чтобы внутри дома была только семья. И праздник посвящен именно семейным мероприятиям. Семья лепит пельмени, меняет новогодние украшения, вешает надписи, вешает праздничные изображения святых, каких-то божеств и провожает старый год, встречает Новый год. Затем уже на следующий день предполагается посещение друзей, родных, знакомых, принесение подарков, и заканчивается все это в конце цикла, в полнолуние, в праздник фонарей, когда все выходят на улицу, и это уже коммунальный праздник, предполагающий танцы, шествия, празднества, фейерверки, фонари.
Официальные отпуска в Китае длятся от пяти до 15 дней в зависимости от стажа работы, и длинные новогодние выходные — хороший повод немного расслабиться. Но поначалу это большой стресс, а расходы на отдых выходят далеко за рамки обычных.
Елизавета Волчкова В современном Китае люди вне зависимости от того, где они работают, (иногда и за тысячи километров от дома), садятся на поезда и приезжают домой. Поэтому, конечно, Новый год вызывает транспортные коллапсы, страшную давку. И для многих людей, которые уезжают из дома, например, для того, чтобы работать в городе, это разорительное время, потому что нужно купить подарки всей семье и всем родным. То есть это такой итог года, на который люди не жалеют средств.
Китайский календарь послужил основой для счета времени во многих соседних странах, включая Корею, Вьетнам, Японию, острова Рюкю. А монгольский и тибетский календари заимствовали у китайского некоторые элементы, хотя напрямую от него не происходят.