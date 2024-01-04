Обрезание Господне в 2024 году. История и значение праздника

Праздник Обрезания Господня посвящен одному из ключевых событий в земной жизни Иисуса Христа. Однако на фоне великих праздников Рождества Христова и Крещения торжество Обрезания несколько теряется. При этом для верующих праздник имеет важный духовный смысл. «Лента.ру» выяснила, как православная церковь отмечает День Обрезания Господня и какое значение этот праздник имеет для христиан.

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Когда отмечается Обрезание Господне

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Православная церковь отмечает праздник Обрезания Господня на восьмой день после Рождества. Он не относится к числу 12 важнейших (двунадесятых) православных праздников, но все же является очень значимым.

Праздник Обрезания Господня каждый год приходится на 14 января. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье

В это время верующие также отмечают святки — 12 праздничных дней от Рождества до Крещения. Поэтому праздник Обрезания зачастую проходит незаметно, хотя, согласно писанию, он посвящен одному из ключевых событий в земной жизни Иисуса Христа.

Каким библейским событиям посвящен праздник

Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Никитниках протоиерей Арсений Тотев в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что праздник Обрезания Господня буквально отсылает к иудейскому ритуалу обрезания, который принял Иисус Христос.

"У еврейского народа есть обычай, что на восьмой день после рождения младенца родители должны прин­ести его в храм, что­бы священник обрезал младенцу крайнюю плоть. Это дей­ствие принято не тол­ько у евреев, но и у многих арабских нар­одов", — Арсений Тотев, протоиерей.

Священнослужитель пояснил, что для евреев обрезание символизирует исполнение закона пророка Моисея и подчеркивает причастность человека к народу Божию, роду Авраама.

Предание о том, как Авраам учредил ритуал обрезания Согласно Ветхому Завету, когда праведнику и предку всех евреев Аврааму было 99 лет, а его жене Саре — 90, Господь предрек, что у него будет столько потомков, сколько звезд горит в небесах. Бог пожелал особо покровительствовать роду Авраама и в честь этого повелел учредить обряд обрезания. С тех пор каждый, кто хочет быть причастным к богоизбранному народу, должен пройти обряд обрезания. Проводится он на восьмой день после рождения.

То есть обрезание в Ветхом Завете описано как первое священнодействие после рождения человека. Кроме того, в духовном смысле этот ритуал означает «урезание» греховных страстей, любых плотских стремлений.

Зачем Иисус Христос принял обрезание

Учитывая, что Иисус Христос, согласно писанию — посланник Бога, который является безгрешным и не нуждается в «урезании» страстей, может возникнуть вопрос: зачем он принял обрезание? Ведь от Христа берет начало новая религия — христианство, при чем тут иудейские традиции?

На самом деле, ответ на этот вопрос вполне логичен — Иисус тоже был потомком Авраама, а значит, принадлежал к роду иудейскому, поэтому и ему следовало пройти обряд обрезания. Таким образом Иисус проявил смирение перед древним законом.

"Младенец Христос покорился Зак­ону и при этом начал свое служение как Исполнитель Закона нового", — Арсений Тотев, протоиерей.

Так что пройдя ритуал обрезания, Христос показал, что его Новый Завет не отменяет Ветхого Завета. Ведь, как писал митрополит Вениамин (Федченков), «тот, кто намерен жить по новым законам, сначала должен исполнить старые. Тот лишь имеет право устанавливать новое, кто исполнил старое». Священнослужитель подчеркивал, что «Господь пришел установить Новый Закон, и Он необходимо должен был исполнить Ветхий».

Кроме того, в процессе обрезания младенцам давали имена. Свое имя Иисус Христос тоже получил на восьмой день после рождения.

В переводе с арамейского языка «Йешу» означает «спаситель». Полная форма иудейского имени «Йехошуа» включает корень «Яхве» — имя Бога в Ветхом завете

Таким образом ритуал обрезания дал Иисусу Христу право быть полноценным членом иудейского общества — он мог посещать храмы, жить в семье израильтян и совершать молитвы. Для необрезанных все это было невозможно.

Как связаны ритуалы Обрезания и Крещения

По словам Арсения Тотева, уже со II века нашей эры традиция обрезания у христиан сошла на нет. Ее заменил обряд Святого Крещения.

С точки зрения христианства, замена обрезания крещением — это новый виток в развитии божественного Закона. Так, с приходом Христа грубый плотский ритуал заменяется духовным Крещением, урезанием сердца, а не тела, подчеркивая главенство духовной причастности к Богу над телесной.

Иными словами, согласно Новому закону, Крещение — более сложная процедура, которую можно пройти лишь усилием своей души. Физического обрезания, которое можно провести номинально, уже не достаточно.

При этом Иисус, который, приняв обрезание, с самого своего рождения сразу же начинает исполнять Закон Божий, принимает на себя и Крещение. В этом случае он также демонстрирует смирение — будучи чистым и безгрешным, он проходит обряд, обязательный для любого христианина, показывая, что сам повинуется воле Бога.

В процессе крещения в Иордане Христос, согласно писанию, принял на себя грехи всего человечества. За это он будет невинно осужден и распят

Какое значение для верующих имеет праздник Обрезания Господня

Возвращаясь к Ветхому Завету, можно отметить, что праздник Обрезания Господня служит напоминанием о том, что верующий человек не только духом, но и телом является причастным к Богу.

Также в этот день христиане вспоминают о смирении, которое проявил Мессия — следуя его примеру, каждый человек должен проявить послушание воле Божьей. По словам Арсения Тотева, Обрезание Господне — это праздник Закона.

"Для нас, верующих, Обрезание Го­сподне — это напоминание о том, что нужно быть законопослушными. Поэтому в этот день обязательно нужно прийти на службу в храм и насладиться Божестве­нной литургией", — Арсений Тотев, протоиерей.

Как отмечается Обрезание Господне

Праздник Обрезания Господня христиане отмечают с IV века. На Руси он тесно переплелся с другими торжествами.

Сегодня праздник Обрезания Господня выпадает на Старый Новый год, это значит, что в дореволюционной России он совпадал с мирским новолетием. Кроме того, в этот день церковь чтит память Василия Великого — одного из самых почитаемых святых у христиан.

Неудивительно, что на фоне всех этих торжеств, находясь в календаре между Рождеством и Крещением Христовым, праздник Обрезания Господня теряется. Однако это не значит, что народ о нем забывает — на самом деле, с этим днем связано множество традиций.

Малороссийская традиция щедровать В регионе, который во времена Российской империи назывался Малороссией (сегодня это части Украины, запада России, Республики Беларусь и Польши), накануне праздника Обрезания Господня было принято щедровать — то есть ходить по улицам с песнями и получать за это угощения. Похожий ритуал называется колядованием или прославлением — его проводили в период Святок, чтобы отметить чудо рождения Христа.

Арсений Тотев добавил, что в Болгарии есть народная традиция, которая в первую очередь популярна у молодежи. Выучив несколько фольклорных песен, упоминающих праздник Обрезания Господня, молодые люди берут с собой спе­циально приготовленн­ые «суровачки» из же­сткого кустарника (обычно это кизил) и идут в храм.

После богослужения они собираются в храме, поют песни и получают разнообразные сладости.

"Но эта традиция не имеет ничего обще­го с церковным пони­манием праздника", —Арсений Тотев, протоиерей.

Священнослужитель подчеркнул, что главная традиция на любой церковный праздник — посещение службы в храме и произнесение искренней молитвы. В частности, на праздник принято читать тропарь.