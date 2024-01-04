Почему молодые девушки все чаще берут в руки спицы

Стереотип о том, что вязанием увлекаются исключительно бабушки, опровергают молодые рукодельницы. Они создают вязаные игрушки и одежду. «Вечерняя Москва» узнала, что привлекло мастерицу Анастасию Терехову взять в руки спицы.

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Рукодельница Анастасия Терехова уже более десяти лет увлекается вязанием. С 25 лет она создает игрушечных медведей, оленят и не только. Ведь вязание — это не только шарфы, варежки и свитеры, с которыми, как правило, ассоциируется этот вид творчества. Вязание можно назвать целой наукой, а еще вернее — искусством.

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Запутанное дело

— Творчество в моей жизни присутствовало всегда. Моя мама по образованию художник, и я с детства увлекалась рисованием, — рассказывает мастерица Анастасия Терехова. — Да и в целом атмосфера вокруг меня была очень творческой.

А потом ее увлечением стало вязание.

— Меня вдохновила статья в каком-то глянцевом журнале о девушке, которая была мастером по игрушкам. И я решила попробовать, — вспоминает Анастасия. — Тогда у меня не было никаких навыков. Выручила девочка из моей школы. Почему-то именно у нее единственной получилось обучить меня азам вязания крючком, — вспоминает рукодельница. — А вот со спицами была отдельная история, они мне никак не давались, — объясняет девушка. — И меня вновь научила знакомая. И я начала вязать одежду для себя.

По словам Анастасии, ей было важно научиться делать что-то не только красивое, но и практичное.

Но гардероб обновился не только у Анастасии, на ее игрушках появились стильные вязаные свитеры, штанишки, комбинезоны и шапочки.

Усатый принес удачу

Свою первую работу мастерица выложила в своем блоге, и неожиданно на нее нашелся покупатель.

— Как сейчас помню, это был полосатый кот, который перед Новым годом уехал в Петербург. С этого все и началось, — вспоминает Анастасия. — Сейчас я вяжу и своих любимых медведей, и то, что иногда просят заказчики.

К идеалу мастерица шла долго и упорно. Она экспериментировала с материалами, идеями и прочим.

— В начале моего увлечения я тестировала разные виды пряжи. Тогда я вязала интерьерные игрушки, но позже начала создавать их и для детей, — объясняет Анастасия. — А потому стала использовать больше натуральной пряжи.

По словам Анастасии, ее игрушки могут прослужить их хозяевам несколько лет, независимо от того, бережет их ребенок во время игры или не очень.

Кстати, Анастасия старается делать на игрушках как можно меньше деталей, которые малыш может легко оторвать или проглотить. Для детей постарше Анастасия создает более крупные изделия.

— Я очень люблю своих мишек и дракончиков, — говорит Анастасия. — У них подвижные лапки и им можно связать так много разной одежды!

По словам рукодельницы, ей хочется, чтобы с ее медвежатами и дракончиками можно было играть.

— Я всегда стараюсь, чтобы изделие было функциональным, — объясняет девушка. — Чтобы лапки двигались и ребенку было интересно.

Подделка и оригинал

Путь от идеи до воплощения не так прост, как может показаться.

— Все схемы вязания игрушек я разрабатываю сама. То есть сначала у меня появляется какая-то задумка, — рассказывает Анастасия. — Дальше я создаю эскиз и стараюсь воплотить его в жизнь.

А еще она прикидывает, как ее игрушки впишутся в интерьер будущего хозяина. О популярности игрушек Анастасии можно судить по количеству «последователей».

— Однажды я связала скандинавского мишку — это минималистичная игрушка для самых маленьких, — объясняет Анастасия.

Очень быстро игрушку начали копировать другие рукодельницы, кто-то хвалился своими результатами в социальных сетях.

— Друзьям и заказчикам, видимо, было немного обидно за меня. Они отправляли фото работ, говорили, что мои идеи присваивают другие, — рассказывает Анастасия. — Но, на мой взгляд, это скорее плюс. Значит, я иду в правильном направлении.

Вдохновляем друг друга

Мода на так называемый хенд-мейд появилась не так давно. И в последнее время она молодеет.

— Все больше молодых женщин сейчас занимаются вязанием, шитьем, плетением и вышивкой, — отмечает Анастасия Терехова.

Кроме того, по словам Анастасии, большую роль в популяризации такого творчества сыграло развитие интернета и социальных сетей.

— Сейчас есть возможность рассказывать о том, что делаешь, показывать большой аудитории, создавать привлекательные картинки и видео, общаться с подписчиками и единомышленниками, — объясняет Терехова. — Мы друг от друга подзаряжаемся.

Анастасия также добавила, что для девушек желание что-то творить вполне естественно.

— Все-таки мы любим красоту во всех ее проявлениях и любим что-то создавать, — делится размышлениями рукодельница. — К тому же творчество — это всегда способ самовыражения, инструмент, с помощью которого можно показать остальным свое видение мира.

Есть и еще одна причина, по которой популярность изделий ручной работы выросла. Общество чуть-чуть отходит от различных стереотипов. В том числе люди забывают, что раньше приходилось что-то делать своими руками из-за низкого достатка.

— Если честно, даже сейчас мне иногда бывает неловко рассказывать о своем увлечении, — немного смущаясь, говорит Анастасия. — Считалось, что в СССР и 1990-х годах этим занимались от бедности и тотального дефицита.

Сегодня же молодежь с гордостью может носить свитер или платье, сделанное самостоятельно или руками близкого человека. Такие изделия смело можно назвать дизайнерскими, ведь точно такой вещи не будет ни у кого. Потому что, как все мы помним, мастера не могут сделать две одинаковых работы — каждая будет чем-то отличаться.

Не только игрушки

Помимо медвежат, оленят и динозавриков, Анастасия вяжет интерьерные украшения.

— Их у меня не так много. Мне хочется развивать эту линейку изделий дальше, но посмотрим, как все сложится, — говорит Терехова. — Я вяжу небольшие декоративные панно для детских комнат, тыквы, птичек. Еще есть вязаные корзины для хранения игрушек и каких-нибудь мелочей.

Кроме того, Анастасия шьет кукол. Одежду для них мастерица, конечно же, вяжет.

Бывает же такое!

Так как девушка более десяти лет занимается созданием игрушек, у нее накопилось много интересных историй.

— Однажды я подарила знакомому дизайнеру игрушку для ее мастерской, — рассказывает Анастасия. — Спустя какое-то время она, смеясь, рассказала, что заказчики буквально выпросили у нее связанную мной мышку — так сильно она им понравилась.

Казалось бы, на этом история закончилась. Но нет! Анастасия не могла оставить знакомую без игрушки и связала для нее новую.

— Такая история повторилась несколько раз. И только четвертая или пятая игрушка осталась жить у своей законной хозяйки, — улыбается Анастасия Терехова.

Оказалось, что вязаные игрушки могут не только привлекать к себе внимание многих людей, но и путешествовать по разным странам.

— Одна из моих заказчиц сначала одарила игрушками всех своих друзей и знакомых, а потом наконец появился медвежонок, с которым она не смогла расстаться, — говорит Анастасия. — А так как она очень любит путешествовать, эта вязаная игрушка стала ее верным попутчиком во всех Рукодельница ее поездках.

Но случались и казусы. Все мы люди и иногда можем что-то упустить. В начале своей творческой карьеры Терехова продавала свои игрушки на одном из сайтов.

— В Год овцы я связала, наверное, игрушек сто, — вспоминает Анастасия. — И вот приходит время отправлять очередной заказ, когда в момент упаковки я понимаю, что ни у одной из овечек нет ушек! Хорошо, что заметила вовремя, успела доделать.

Любовь к своим работам

Все-таки не зря говорят, что мастер в свои изделия вкладывает частичку души. Анастасия Терехова признается, что не любит, когда ее работы остаются с ней на длительное время. Но это вовсе не из-за недовольства результатом...

— Понимаете, когда они задерживаются у меня надолго, я к ним очень привыкаю и мне потом бывает тяжело с ними расставаться, — с улыбкой говорит рукодельница. — Поэтому у меня есть всего одна личная игрушка. Я выкладывала ее фотографии, но не продаю. И не продам никогда.

ФАКТ

За полчаса вязания вы сжигаете 55 волшебных калорий. Так что имейте в виду — длительные сеансы вязания будут очень полезны.

ИНТЕРЕСНО

Дэвид Бэбкок был занесен в Книгу рекордов Гиннесса после участия в беговом марафоне в Канзас-Сити. Во время забега в течение 5 часов 48 минут 27 секунд он связал шарф длиной 12 футов, 13/4 дюйма (примерно 4 метра)!

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