Валенки в прорубь: как российские солдаты выживают в арктические морозы

Служить солдатам и офицерам России приходится и в самых холодных районах страны и даже в Арктике, где интересы государства в будущем могут оказаться под угрозой — слишком богаты шельфовые территории, огромный потенциал имеет и морской арктический путь. Поэтому нашей стране требуется довольно постоянное военное присутствие в арктических регионах, а значит, солдатам как-то приходится приспосабливаться к экстремальным погодным условиям.

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Опыт службы в Арктике порождает разнообразные лайфхаки по борьбе с холодом. Некоторые из них – хорошо забытые народные способы остаться сухим и теплым. К примеру, валенки отлично защищают от холода вообще, но вот задача марша по снегу вперемежку с водой – даже для валенок это не так просто, и тут нужна солдатская смекалка. В таком случае можно действовать по принципу, давно описанному еще русским писателем Михаилом Пришвиным – опустить валенки в прорубь на минуту, если предстоит идти по мокрой местности: «Подмоченные валенки на сильном морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в ледяной воде не тает и воду не пропускает». А сами валенки надежно сохраняют ноги в тепле.

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Важную роль в способности человека противостоять холоду играет еда: лук и чеснок повышают иммунитет, горячий чай помогает согреться, а сало помогает создать жировой запас, который будет источником энергии и защитит внутренние органы от холода. Но есть у этого продукта другое назначение — в экстренных условиях им можно смазать оголенные участки кожи чтобы не обветриться и не получить обморожение, можно даже смазать оружие.

Еще один лайфхак, который придумали арктические мотострелки – это перенять опыт северных аборигенов. При жестоких морозах не всегда нормально функционирует техника, и тогда на помощь человеку приходят животные. Мотострелки и бойцы разведывательной роты отдельной арктической бригады СФ в Мурманской области освоили уже собачьи и оленьи упряжки. А в качестве пунктов обогрева солдаты используют чумы (традиционные жилища местных кочевых народов). Идея, кстати, не новая – во Время Великой Отечественной войны в транспортных бригадах на севере в качестве тягловой силы использовали оленей (более 10 тыс.). Олени маневренны, долго не устают, могут пройти через густой лес и по льду. При выполнении некоторых задач они эффективнее техники, так что их потенциал еще долгое время будет востребован. Кстати, в США военные, которым предстоит служить в холодных условиях, тоже обучаются использованию гужевого транспорта.

Не сидят сложа руки и военные разработчики: солдатская смекалка – это хорошо, но нужны и технологии. Недавно ФАН («Федеральное агенство новостей», 26.02.2019) опубликовало данные о российской военной форме «Ратник-Арктика», способной защитить военнослужащего даже при температуре ниже –50 градусов. Этот комплект экипировки включает в себя поляризационные очки, тепловую маску, жилет с электроподогревом, куртку и брюки с утеплителем, влагоотводящее термобелье, варежки, удлиненный свитер. В таком костюме можно без опасений за здоровье до 6 часов находиться на морозе до –60 градусов. Особенный интерес вызывает, конечно, жилет с тремя теплоэлементами. Расположенные в районе груди и поясницы нагреватели излучают инфракрасные волны, нагревающие ткань и защищающие от мороза жизненно важные участки тела. Аккумулятор может работать до 22 часов (и 4 часа при большой мощности без перерыва). Дополнительную защиту дают специальные стельки для обуви. Эргономичность униформы позволяет носить пуленепробиваемый жилет и не создает помех при использовании стрелкового оружия.